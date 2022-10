Flugplatz Birrfeld: Geheimnis um Neuwahlen für Aero-Club Aargau

Flugplatz Birrfeld Der Aero-Club Aargau hat seit Mai keinen Vorstand mehr: Nun stehen Neuwahlen an Der Dachverband Aero-Club der Schweiz ist seit Monaten damit beschäftigt, eine ausserordentliche Generalversammlung vorzubereiten. Doch das ist offenbar komplizierter als gedacht. Claudia Meier Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Der Verwaltungsrat der Fliegerschule Birrfeld AG hat sich im Sommer entschieden, das teure und wenig aussichtsreiche Projekt my.birrfeld zur Flugdatenerfassung abzubrechen. Alex Spichale (27. Mai 2022)

Noch immer steht der Regionalverband Aargau des Aero-Clubs der Schweiz ohne Vorstand da. Heinz Wyss, ehemaliger Flugplatzleiter sowie Redaktor der «Birrfelder Flugpost», schreibt in der kürzlich erschienenen Oktoberausgabe: «85 Jahre nach seiner Gründung durchläuft der Flugplatz Birrfeld aktuell leider eine schwierige Zeit.»

Heinz Wyss hat über ein halbes Jahrhundert Erfahrung auf dem Flugplatz Birrfeld. Alex Spichale

Die Frage nach dem «Warum musste es soweit kommen» beschäftige, tue weh, wecke viel Unverständnis. «Wir alle wünschen uns doch nichts mehr, als dass wir jeden Flugplatzaufenthalt unbeschwert geniessen und Freunde treffen können, dass bald wieder Ruhe einkehrt und wichtige, zukunftsorientierte Projekte geführt und zielgerichtet in Angriff genommen und erfolgreich zu Ende gebracht werden können», so Heinz Wyss weiter.

Zur Erinnerung: An der turbulenten Generalversammlung (GV) vom 20. Mai in Lupfig verpassten alle Vorstandsmitglieder des Aero-Clubs Aargau (AeCA) die Wiederwahl deutlich. Weil alle Sitze in der Führung vakant sind, ist der Regionalverband offiziell nicht mehr handlungsfähig. Operativ läuft der Betrieb auf dem Flugplatz Birrfeld aber weiter. Im siebenköpfigen Verwaltungsrat der Fliegerschule Birrfeld AG sitzen zum grössten Teil ehemalige Vorstandsmitglieder des AeCA.

Mitte November findet die ausserordentliche GV statt

In dieser verfahrenen Situation bekommt der AeCA Unterstützung vom Dachverband Aero-Club der Schweiz (AeCS). Es gab einen runden Tisch, an den auch Mitarbeitende zugelassen waren. Kandidaturen für den AeCA-Vorstand konnten ebenso dem AeCS gemeldet werden. Auf die Fragen, wie gross das Interesse an einem Vorstandssitz sei und ob auch Frauen darunter seien, gab es zum Ende der Anmeldefrist keine Antworten.

Im August 2022 gibt es auf dem Flugplatz Birrfeld Rundflüge mit einer Antonov An-2, dem grössten einmotorigen Doppeldecker der Welt. Henry Muchenberger

In der «Birrfelder Flugpost» heisst es nun zum weiteren Vorgehen: «Das Bezirksgericht Brugg ist zwischenzeitlich zu einem positiven Beschluss gekommen für das weitere Vorgehen hinsichtlich der ausserordentlichen GV und den damit verbundenen Neuwahlen im AeCA.» Der Eingang der rechtskräftigen Verfügung des Gerichts vom 12. September ermögliche es nun, dass der AeCS eine ausserordentlich GV organisiere könne.

Gemeinden ums Birrfeld sind nicht eingeladen

Wie auf der Birrfelder-Website zu lesen ist, steht das Datum mittlerweile fest: Die ausserordentliche GV des AeCA findet am Dienstag, 15. November, um 19.30 Uhr statt. Der Versammlungsort sowie die Adresse der Landingpage mit den Kandidatendossiers werde den Mitgliedern in der schriftlichen Einladung des Zentralsekretariates des AeCS mitgeteilt. Im Vorfeld der Wahlen soll es eine Gesprächsrunde mit Bewerbern und den Obmännern der im Birrfeld beheimateten Flugsportgruppen geben.

Der Flugplatz Birrfeld ist ein beliebtes Ausflugsziel für Gross und Klein. Claudia Meier

Laut dem AeCS ist nicht geplant, Medien und Dritte an die GV einzuladen. Nach der Versammlung werde das Zentralsekretariat des AeCS eine Mitteilung verschicken, welche gleichzeitig an die Standortgemeinde Lupfig und Gemeinden rund ums Birrfeld gehen werde. Redaktor Heinz Wyss ruft dazu auf, Vereinsmitglieder zu wählen, die sich mit Herzblut für das Birrfeld engagieren werden.

