Brugg: Komitee will Steuerfuss von 97 auf 87 Prozent senken

Finanzpolitik Wie dieses neue Komitee Brugg zur attraktivsten Stadt im Aargau formen will Mit dem tiefsten Steuerfuss aller Städte im Kanton könnte das Prophetenstädten eine aktive Ansiedlungspolitik betreiben, sagen Persönlichkeiten von FDP und SVP. Nur ein Budget 2023 mit einem Steuerfuss von 87% – anstelle der heutigen 97% – wird gutgeheissen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 26.08.2022, 18.00 Uhr

Das Kernteam des Komitees für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik (v.l.): Co-Präsident Peter Haudenschild, Peter Reimann und Co-Präsident Patrick von Niederhäusern. Claudia Meier

Der ehemalige FDP-Einwohnerrat Peter Haudenschild und SVP-Fraktionschef Patrick von Niederhäusern sind in Brugg ein eingespieltes Team. Schon 2018 sind sie als Co-Präsidenten eines Komitees aufgetreten und haben mit einer erfolgreichen Unterschriftensammlung eine Referendumsabstimmung bewirkt gegen die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in den Brugger Quartieren. Im Februar 2019 wurde das Vorhaben des Stadtrats vom Brugger Stimmvolk abgelehnt.

Neu führen die beiden Co-Präsidenten das «Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik» an. Dazu haben sie Peter Reimann ins Boot geholt. Der ebenfalls in Brugg wohnhafte Finanzexperte leitete bis zu seiner Pensionierung 2017 die Abteilung Finanzen des Kantons Aargau. Vor gut einem Jahr beriet er die FDP-Stadtpartei, bei der er auch Mitglied ist, bei der Erarbeitung einer Finanzstrategie für Brugg. Um die Erfolgs- und Finanzierungsrechnung mittelfristig ausgeglichen zu gestalten, wurden zwei Ausgleichskonten vorgesehen.

Das Nettovermögen ist aussergewöhnlich hoch

Diese beiden Ausgleichstöpfe sind auch Bestandteil der vier Massnahmen, mit denen das neue Komitee gegen die Überfinanzierung der Stadt vorgehen will, wie es den Medien am Donnerstagabend erklärte. Unter den Zuhörerinnen und Zuhörern war auch SP-Einwohnerrat Reto Bertschi, Präsident der Finanzkommission Brugg, der auch Patrick von Niederhäusern angehört.

Denn Brugg erzielte im Jahr 2021 mit 15,1 Millionen Franken den höchsten Überschuss aller Gemeinden im Aargau. Das Nettovermögen der Stadt hat sich seit der Steuerfusserhöhung von 5% per 2013 etwa vervierfacht und ist Ende 2021 auf über 121,1 Millionen Franken gestiegen.

Im Stadthaus Brugg bereitet der Stadtrat derzeit das Budget 2023 mit dem unveränderten Steuerfuss von 97% vor. Claudia Meier

«Genug ist genug», findet das Komitee, zu dem auch noch andere namhafte Brugger Persönlichkeiten gehören, deren Namen aber zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Peter Haudenschild betont:

«Die Stadt könnte ohne sich zu verschulden, während acht Jahren ohne Steuereinnahmen leben.»

Brugg agiere wie eine Bank und trage die Risiken, weil das Geld mehrheitlich an der Börse angelegt sei. «Das muss sich ändern.»

Handlungsbedarf gibt es nicht nur beim Steuerfuss

Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte) ist in Brugg für die Ressorts Finanzen und Kultur zuständig. zvg/René Schneider

Der Stadtrat Brugg verabschiedete im September 2021 die Finanzstrategie 2022–2031 und publizierte sie. Darin hat er laut Vizeammann Leo Geissmann drei langfristige strategische Ziele festgelegt, die ihm als Leitplanken für das finanzpolitische Handeln in den nächsten 10 Jahren dienen.

Laut dem Komitee besteht in der Brugger Finanzpolitik aber an mehreren Stellen Handlungsbedarf. Erstens müssten Rechnung, Budget und Finanzplan besser aufeinander abgestimmt werden, damit sie aussagekräftiger werden. Nur so könne man vernünftig entscheiden. Zweitens soll eine Defizitbremse eingebaut werden, um das Nettovermögen auf 81 Millionen Franken zu halten – mit zwei Ausgleichstöpfen und einem Startkapital von je 20 Millionen Franken.

Aarauer Stadtrat will Steuerfuss um 3% senken

Drittens könnte gemäss Komitee mit einer aktiven Ansiedlungspolitik die Abwärtsspirale beim Steuersubstrat der natürlichen Personen gestoppt werden. Dazu müsste die Stadt mit dem Argument, den mit Abstand tiefsten Steuerfuss aller aargauischen Städte, ein professionelles Standortmarketing betreiben. Dazu sei keine neue Stelle zu schaffen, sondern die Aufgabe zeitlich beschränkt an einen erfahrenen Profi zu übertragen. Gute Argumente wären auch ein breites Dienstleistungsangebot, wie es zu einer Zentrumsgemeinde gehöre – möglicherweise bald mit einer Kantonsschule.

Der vierte Punkt ist dem Komitee am wichtigsten: Weil der Steuerfuss mit 97% zu hoch sei, müsse er um 10% sinken. Peter Reimann hält fest:

«Die Bruggerinnen und Brugger haben in den letzten 20 Jahren zu viele Steuern bezahlt.»

Es gehe jetzt auch darum, den Steuerzahlern etwas zurückzugeben.

Im Gegensatz zur ebenfalls sehr vermögenden Stadt Aarau, wo der Stadtrat den Steuerfuss von 97 auf 94% reduzieren will, ist in Brugg keine Senkung des Steuerfusses geplant, wie Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte) auf Nachfrage der AZ mitteilt. Entsprechend der Finanzplanung rechne der Vorschlag für das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 97%, sagt Bruggs Finanzminister.

Patrick von Niederhäusern hält am Donnerstagabend abschliessend fest:

«Wir werden das Budget im Einwohnerrat ablehnen, wenn der Steuerfuss nicht bei 87% liegt.»

Sollte der Voranschlag mit einem höheren Steuerfuss dennoch angenommen werden, werde man weitere Massnahmen wie Referendumsfähigkeit, Vorstösse und Initiative prüfen und ergreifen.

