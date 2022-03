Finanzen Wo man im Bezirk Brugg noch Bargeld beziehen kann und wo nicht – Ende März verschwindet der nächste Bancomat Die Bank Cler, die Aargauische Kantonalbank und die Zürcher Kantonalbank sagen, ob Abbauten der Bancomaten anstehen. Flavia Rüdiger 18.03.2022, 05.00 Uhr

Nicht überall ist der Bargeldbezug im Bezirk Brugg noch möglich: Während der Coronapandemie wurde die kontaktlose Bezahlvariante oft gewünscht oder gar verlangt. Aber auf der sicheren Seite ist trotzdem, wer etwas Bargeld in der Hosentasche hat. Es kann vorkommen, dass das Handy plötzlich kein Akku mehr hat oder dass das Überweisungsterminal im Geschäft defekt ist.

Ein Blick in die Region zeigt, dass in sieben von 20 Gemeinden, an insgesamt 21 Bancomaten, noch Bargeld bezogen werden kann. Zu finden sind diese in Brugg, Hausen, Lupfig, Remigen, Schinznach-Dorf, Villigen und Windisch. Besonders konzentriert ist die Ansammlung der Geldautomaten in Brugg.

Mit neun Automaten, unterschiedlicher Banken, weisst die Gemeinde die höchste Anzahl vor. In Hausen, Remigen, Schinznach-Dorf und Villigen finden die Leute jeweils eine Station um Bargeld abzuheben. Lupfig hat mit der Aargauischen Kantonalbank (AKB), einem Postomat, der Raiffeisenbank und der Bank Cler vier Bancomate. Einen Postomaten, ein Bancomat der AKB und zwei Raiffeisenbanken lassen sich in Windisch finden. Ende März wird jedoch der Bancomat der Raiffeisenbank an der Zürcherstrasse 26 bei der Apotheke abgebaut. Im April wird Windisch also noch drei Geldautomaten haben.

Ebenfalls wurde Ende Januar 2015 aufgrund von unterdurchschnittlichen Bargeldbezügen der Bancomat der Raiffeisenbank Aare-Reuss in der Gemeinde Villnachern zurückgebaut. Ob ihre Automaten im Bezirk Brugg noch weiter ab- oder ausgebaut werden, das kann die Bank Cler noch nicht voraussagen. Natalie Waltmann, Leiterin Kommunikation, erklärt:

«Die Bank Cler betreibt einen Bancomaten im Seebli Center in Lupfig. Im 2021 wurde die Geschäftsstelle in Brugg geschlossen und in diesem Zusammenhang auch der Bancomat ausser Betrieb genommen.»

Weitere Ab- oder Ausbauten seien momentan jedoch nicht geplant.

Ähnlich tönt es bei der AKB. Christine Honegger, Leiterin Kommunikation und Nachhaltigkeit, sagt:

«Wir haben acht Bancomaten im Bezirk Brugg. Diese Anzahl ist seit Jahren unverändert.»

Warum die Zürcher Kantonalbank in Brugg ein Bezahlterminal hat

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der Region eine etwas unkonventionelle Rolle. Bei einer Google-Suche zeigt es zwar einen einzelnen Bancomaten der ZKB an, die Bank selbst betreibt jedoch keinen Geldautomaten in Brugg.

Livia Caluori, Mitarbeiterin des Kommunikationsteams, bringt Licht in die Dunkelheit:

«Die ZKB wurde vor Jahren von den SBB angefragt, ob sie einen Automaten dem Bahnhof Brugg beisteuern könne. Es wurde eingewilligt. Also gibt es heute in Brugg ein Bankgerät, welches zwar von der ZKB kommt, aber von den SBB verwaltet wird.»

Es sei noch aus alten Zeiten, dass die Bank ihre Bancomate teilweise ausserkantonal im Einsatz habe. Es sei jedoch ein Auslaufmodell, weiss Caluori. Die AKB wurde damals ebenfalls angefragt, ob sie ein Gerät zur Verfügung stellen. Sie hätten das Angebot jedoch abgelehnt, berichtet Christine Honegger.

Rentabilität und Nutzung fliessen in die Planung ein

Die angefragten Banken sind sich einig: Ob die Geldautomate in Zukunft bestehen bleiben, sei noch unklar. Livia Caluori von der ZKB sagt:

«Wie das optimale Bancomaten-Netz künftig aussehen wird, wissen wir noch nicht.»

Auch Natalie Waltmann von der Bank Cler erklärt: «Wir lassen den Kreislauf des Bancomaten, die Rentabilität und die Nutzung in unsere Planung mit einfliessen. Sollten sich allfällige Massnahmen aus den Analysen ergeben, die sinnvoll erscheinen, werden wir diese zum gegebenen Zeitpunkt umsetzen.»