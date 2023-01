In Brugg wird ein Teaser für das Brugggore Filmfestival gedreht

Filmfestival Alles dreht sich um das Auge: Brugg soll zu einer Filmstadt werden Vom 26. bis am 29. April findet das Brugggore Filmfestival statt. Vergangene Woche wurde in der Altstadt ein Teaser gedreht, um auf das Festival aufmerksam zu machen. Ausserdem verrät der Line Producer Alex Büche im Gespräch, wie sich das diesjährige Festival von den vorherigen unterscheidet. Noah Merz Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Conceptor Noemi Krüsi (von links), Content Creator Sara Maag und Zippora Odermatt sowie Line Producer Alex Büche. Dazu die Geschäftsführerin vom Coiffeursalon Zäme Sarina Schmid und im Vordergrund auf dem Stuhl der Statist Daniel Hölzinger am Drehort in Brugg. Bild: Noah Merz

Wer in der vergangenen Woche in der Altstadt von Brugg unterwegs war, den erwarteten Szenen, die man sonst eher in Hollywood antreffen würde. Ein Mädchen holt sich in Begleitung seiner Mutter bei einem Eisstand ein Vanille-Cornet. Auf den ersten Blick eine alltägliche Sache. Nur geschieht dies hier bei Minustemperaturen im eisigen Winter. Und Kameras, Scheinwerfer und ein Filmteam verfolgen die Szenerie.

Zweck dahinter ist der Teaser für das Brugggore Filmfestival 2023, welches vom 26. bis am 29. April landesweit und über die Schweiz hinaus Filmbegeisterte anziehen soll. Sechs Szenen werden dabei zu einem Teaser zusammengeschnitten und sollen den Hype auf das Festival am Laufen halten.

Damit das Vorhaben ein Erfolg wird, hatte Alex Büche, Mitorganisator des Festivals und Line Producer von der Filmagentur Maybaum Film aus Baden, mit seinen Arbeitskolleginnen und -kollegen schon im August das Drehbuch und die Drehplanung vorangetrieben, die von der Agentur gesponsert werden. Dazu muss man wissen: Michel Frutig gehört zu den drei Teilhabern von Maybaum Film und ist gleichzeitig Gründer vom Brugggore Filmfestival.

Das Auge soll im Zentrum stehen

«Uns war von Anfang an klar, dass das Auge, das Markenlogo von Brugggore, in den unterschiedlichen Szenen vorkommen und die Botschaft vermitteln soll: Das Filmfestival ist zurück», sagt Büche.

Dafür unternahmen er und seine Arbeitskollegin Noemi Krüsi einen Rundgang durch die Altstadt. «Wir haben uns dabei vor allem auf runde Elemente in den verschiedenen Geschäften und Restaurants konzentriert», erzählt Büche. Die Elemente sind wichtig, damit das Auge in den Szenen in den Mittelpunkt rückt.

Mitten in der Filmszene im Coiffeursalon Zäme in Brugg. Bild: Noah Merz

Schliesslich haben sie sich für sechs Drehorte entschieden. Darunter fällt unter anderem der Coiffeursalon Zäme, die Katarakt Bar und die Brücke vor dem Schwarzen Turm.

Die Statisten müssen keine Schauspieler sein

Wie man sich die Einspielung des am Computer programmierten Auges vorstellen kann, veranschaulicht Alex Büche mit einem Beispiel:

«Auf der Brücke steht ein verliebtes Paar, das sich küsst und umarmt. Im Hintergrund geht der Vollmond auf, der sich allmählich in ein Auge umwandelt.»

Bereits im November und Dezember wurden die ersten zwei Szenen aufgenommen. Gegenwärtig kann man diese in den sozialen Medien und auf der Website des Brugggore Filmfestivals anschauen. In den nächsten Wochen sollen die weiteren vier Szenen folgen, bis dann im März der Teaser veröffentlicht wird.

Weil die Szenen keinen Text beinhalten, wurden die Statistinnen und Statisten durch einen Aufruf über die Website Ron Orp organisiert. «Somit können Leute mitmachen, die noch keine Erfahrung vor der Kamera haben und einmal auf einem Filmset dabei sein wollen», sagt Büche. Beim Dreh im Coiffeursalon Zäme macht ausserdem die Geschäftsführerin Sarina Schmid selbst mit.

Entsprechend erhalten die Szenen eine stärkere Identifikation mit den Menschen, die in der Stadt Brugg arbeiten und leben, findet Alex Büche. Der gebürtige Basler wohnt derzeit ebenfalls in Brugg.

Das Festival wird an zwei Orten stattfinden

Finanziell unterstützt wird das Festival durch Förderbeiträge der Stadt Brugg und des Swisslos-Fonds sowie dem Preisgeld vom iBBooster, einem von der IBB Energie AG organisierten Wettbewerb. Entgelt erhält das Brugggore-Team grösstenteils nicht – es ist laut Büche ein Herzblutprojekt. «Unser Ziel ist es, in jedem Jahr ein wenig grösser zu werden. Brugg soll eine Filmstadt werden, nach dem Vorbild des Neuenburger Filmfestivals NIFFF», erzählt der Line Producer selbstbewusst.

Michel Frutig ist Teilhaber von Maybaum Film und der Gründer des Brugggore Filmfestivals. Bild: Michael Hunziker

Anders als die letzten Brugggore Filmfestivals, wobei ausschliesslich Horrorfilme auf die Kinoleinwand projiziert wurden, ändert sich das dieses Jahr grundlegend. «Dieses Mal werden neben Horrorfilmen auch andere Genres abgedeckt», sagt Büche. Ebenfalls werden die Filme zum ersten Mal an zwei Orten vorgeführt. Neben dem Kino Excelsior neu im Odeon in Brugg. Übrigens, inzwischen hat sich auch die Glacekugel des Mädchens in ein Auge transformiert.

