Feuerwehr Brugg: Stadtammann zieht Bilanz zum Stabsoffizier

Feuerwehr Brugg Stadtammann Barbara Horlacher: «Die Feuerwehr ist eine professionell arbeitende Milizorganisation» Barbara Horlacher hat im Stadtrat das Ressort Sicherheit unter sich und ist somit auch für die Feuerwehr zuständig. Sie zieht Bilanz zum Stabsoffizier und sagt welche Investitionen bald anstehen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadtammann Barbara Horlacher hat die Feuerwehr Brugg unter sich. zvg

Barbara Horlacher ist seit ihrem Amtsantritt am 1. Januar 2018 für die Feuerwehr zuständig. Als Bruggs Stadtammann hat die Grüne das Ressort Sicherheit unter sich. Zu jenem Zeitpunkt hatte Stabsoffizier Philipp Strähl schon eineinhalb Jahre Berufserfahrung bei der Feuerwehr Brugg gesammelt. Zusammenfassend sagt Horlacher:

«Die Stelle des Stabsoffiziers hat sich bewährt. Sie bringt die beabsichtigte Entlastung von Kommando und Kader in administrativen Belangen und erlaubt diesen, sich auf ihre Führungsaufgaben zu konzentrieren.»

Die Feuerwehr Brugg-Riniken-Villnachern sei eine hervorragend organisierte, professionell arbeitende Milizorganisation, die nur dank dem Engagement ihrer fast 120 freiwilligen Angehörigen der Feuerwehr (AdF) funktioniert. Die beiden festangestellten Mitarbeitenden, Stabsoffizier und Materialwart, unterstützen und ergänzen dieses Engagement, so Horlacher.

Am 18. September 2021 nahmen zehn Maschinisten der Feuerwehr Brugg an einem Fahrsicherheitstraining beim TCS in Hinwil teil. Einige Eindrücke könnt ihr im Video sehen. Feuerwehr Brugg

Auf die Frage, wie es um die Finanzen der Feuerwehr Brugg steht, erklärt Frau Stadtammann, dass sich die jährlichen Gesamtkosten der Feuerwehr Brugg – Nettoaufwand für den Betrieb, kalkulatorische Kosten (Abschreibungen Gebäude und Fahrzeuge) sowie Querschnittsgemeinkosten Verwaltung und Feuerwehr (Löhne der festangestellten Mitarbeiter) – auf rund 1,1 Mio. Franken belaufen.

Fusion mit Feuerwehr Villnachern reduzierte Kosten für Brugg und Riniken

«Die Inbetriebnahme des Magazins Schinznach-Bad und die Reaktivierung des Feuerwehrmagazins Umiken per 1. Januar 2020 führten zu einem Kostenanstieg, waren aber nötig, um im gesamten Einsatzgebiet die geforderten Einsatzzeiten einhalten zu können», fügt Horlacher an. Als «schönen Nebeneffekt» erwähnt die 51-Jährige, dass dadurch die per 1. Januar dieses Jahres erfolgte Fusion mit der Feuerwehr Villnachern ohne Mehrkosten realisiert werden konnte.

Ab dem laufenden Jahr wird sich die Gemeinde Villnachern entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil nun mit rund elf Prozent an den Gesamtkosten der Feuerwehr Brugg-Riniken-Villnachern beteiligen, was zu einer Entlastung der Gemeinden Brugg und Riniken um diesen Betrag führen wird.

Vor zweieinhalb Jahren wurde der Globalkredit erhöht

Im Oktober 2019 stimmte der Einwohnerrat Brugg der Weiterführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV) bei der Feuerwehr zu und bewilligte für die Jahre 2020 bis 2023 für den laufenden Betrieb einen jährlichen Globalkredit von 450'000 Franken. Aktuell ist laut Horlacher keine Anpassung dieses Betrags geplant oder angezeigt.

In der vorangegangenen WOV-Periode betrugen die Jahrestranchen 370'000 Franken. Die Gemeindefusion mit Schinznach-Bad machte 2019 eine Erhöhung des Globalkredits notwendig, hiess es damals.

Fahrzeuge der Feuerwehr Brugg am Stahlrain. Claudia Meier (26. August 2018)

Neben den Kosten für den ordentlichen Feuerwehrbetrieb fallen bei der Stützpunktfeuerwehr regelmässig grössere Investitionen an. Horlacher sagt dazu:

«Altershalber steht bei der Feuerwehr Brugg in den nächsten Jahren eine Reihe von Ersatzbeschaffungen an. So werden noch dieses Jahr die Atemschutzgeräte ersetzt.»

Für das kommende Jahr ist der Ersatz eines Personentransportfahrzeugs, eines Verkehrsfahrzeugs sowie der Motorspritze geplant. 2024 folgen laut Frau Stadtammann das Pionierfahrzeug und das Wechselladefahrzeug sowie im Jahr 2025 der Ersatz eines Tanklöschfahrzeugs.

Lesen Sie, wie Stabsoffizier Philipp Strähl von der Feuerwehr Brugg gemeinsam mit Kommandant Manuel Keller zurück und in Zukunft blickt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen