Gemeinde Lupfig klagt über Lärm und Littering durch Hive Air

Festival «Den Bogen überspannt»: Lupfig entschuldigt sich für Lärm am Hive Air und will reagieren – das sagen die Veranstalter dazu Am 11. Juni feierten Tausende Elektrofans beim Flugplatz Birrfeld. Die Premiere der Veranstaltung sorgte aber auch für erhitzte Gemüter. Claudia Meier und Maja Reznicek 14.06.2022, 19.36 Uhr

Das Hive Air zog am Samstag im Birrfeld die Massen an. zvg

Für viele war es ein rauschendes Fest. Am Samstag fand erstmals das elektronische Festival Hive Air im Birrfeld statt. Acht Hauptacts traten zwischen 14 und 4 Uhr auf. Das Konzept von CH Media Entertainment in Zusammenarbeit mit dem Hive Club aus Zürich kam schon im Vorfeld gut an: Bereits am 9. Juni waren 11'500 Tickets verkauft. Doch der Anlass sorgte auch für Unmut.

Drei Tage nach der grossen Party meldet sich die Gemeinde Lupfig zu Wort:

«Das Hive Air vom 11. Juni hat den Bogen in punkto Lärm und Littering eindeutig überspannt.»

Die Veranstaltung habe die Nacht zum Tag werden lassen, was der Bevölkerung der umliegenden Gemeinden den Schlaf raubte. Die wummernden Bässe seien weit übers Birrfeld hinaus gut hörbar gewesen und hätten Anlass zu zahlreichen Lärmreklamationen gegeben.

Die Gemeinde hat die Situation unterschätzt

Da das Festgelände des Hive Air auf Lupfiger Gemeindegebiet lag, sei der Gemeinderat Lupfig für die Bewilligung des Anlasses verantwortlich gewesen. Die Zustimmung für die Durchführung des Folgeanlasses nach dem Argovia Fäscht wurde gemäss Mitteilung am 4. April unter Auflagen erteilt. «So wurde neben diversen Vorgaben zu Sicherheit und Umweltschutz die Besucherzahl auf maximal 10’000 Eintritte beschränkt und es wurden Lärmmessungen verlangt.»

Fünf Tage vor dem Hive Air fand noch das Argovia Fäscht statt. Daniel Künzli (7. Juni 2022)

Das Gesuch um Verlängerung der Öffnungszeit wurde laut Mitteilung unter Anwendung der Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes bis 4 Uhr bewilligt, wobei die Konzerte um 3 Uhr beendet werden sollten. Zudem schreibt die Gemeinde:

«Die Durchführung eines Folgeanlasses nach dem Argovia Fäscht auf dem Birrfeld wurde bereits in den Vorjahren kontrovers diskutiert.»

2017 habe das Konzert von Andreas Gabalier eine Ausnahmebewilligung erhalten, für die keine Bewilligung für die Folgejahre abgeleitet werden könne. Nach der langen Coronapause wurde die Thematik im Frühjahr 2022 neu aufgegriffen. «Wir haben die Situation unterschätzt und entschuldigen uns bei der lärmgeplagten Bevölkerung für die Unannehmlichkeiten», erklärt die Gemeinde am Dienstagnachmittag.

«Ich habe mich tödlich aufgeregt», sagt Richard Plüss auf die Frage, wie er das Hive Air mitbekommen habe. Der Gemeindeammann von Lupfig spricht von «einer Zumutung», von «nerviger Musik» und fügt an:

«Wenn ich dem Hive Air den Stecker hätte rausziehen können, hätte ich das gemacht.»

Doch unternommen habe er in der Nacht auf Sonntag nichts. Schliesslich hatte die Behörde den Anlass ja bewilligt. Ruhig geworden sei es um 3.40 Uhr, so Plüss.

Auf die Resultate der Lärmmessung ist man gespannt

Am Montagabend hat der Gemeinderat Lupfig dann die Sache im Wissen um die vielen Reklamationen ausdiskutiert und das weitere Vorgehen beschlossen. Plüss sagt: «Wir mussten uns eingestehen, dass wir zu blauäugig waren.» Einen Anlass in dieser Lautstärke und mit dieser Art Musik werde in Zukunft von der Gemeinde Lupfig nicht mehr bewilligt. «Bei uns muss niemand mehr fragen. Wenn diese Szene mal in Fahrt kommt, kann man die nicht mehr bremsen.»

Richard Plüss ist Gemeindeammann von Lupfig. Dominic Kobelt (5. November 2021)

Für Richard Plüss ist der Lärm das grösste Problem. Er betont:

«Die Veranstalter müssen merken, dass es Grenzen gibt und sie sich selbst abstrafen, wenn sie überborden.»

Der Gemeindeammann findet, dass bei der Lärmmessung der Grenzwert und nicht der Durchschnittswert ausschlaggebend sein sollte. Das werde man auch bei der nächsten Bewilligung für das Argovia Fäscht noch genauer anschauen und definieren. Laut Richard Plüss wird das Debriefing des Hive Air und Argovia Fäschts zusammen mit der Polizei erst noch stattfinden. Auf die Resultate der Lärmmessung sei er sehr gespannt.

Steht die Analyse der Situation und das «Ziehen der Lehren» aus der Situation noch aus, nennt der Gemeinderat bereits am Dienstag eine Konsequenz: «Ein Hive Air oder ein vergleichbarer Anlass wird auf dem Lupfiger Teil des Birrfelds in Zukunft nicht mehr stattfinden!»

Lupfig suchte den Dialog mit den Veranstaltern nicht

Bei den Veranstaltern des Open Airs sorgt die Reaktion der Gemeinde für Kopfschütteln. Für das Hive Air vom Samstag habe man im Vorfeld jegliche benötigten Bewilligungen beantragt und auch erhalten. Auf Nachfrage der AZ heisst es:

«Wir waren für das Festival in jeder Hinsicht perfekt vorbereitet.»

So habe das Open Air unter anderem ein wohldurchdachtes Verkehrs-, Reinigungs- und ausgeklügeltes Beschallungskonzept vorweisen können. Letzteres umfasste gemäss den Organisatoren zudem eine vorab Schall- und Kontrollmessung nach SLV.

«Ein zweites Hive Air beim Flugplatz Birrfeld soll es nicht geben.» Alex Spichale (27. Mai 2022)

Weder von Behörden noch von Festivalbesuchenden seien negative Zwischenfälle gemeldet worden. Die Organisatoren sagen: «Bei den Lärmemissionen blieben wir während der ganzen Veranstaltung unter dem von der Gemeinde Lupfig bewilligten Dezibelwert.» Was die Spieldauer und die Anzahl Gäste anbelangt, sei man ebenfalls bewusst unter den bewilligten Werten geblieben.

Obwohl jegliche Auflagen für den Anlass erfüllt worden seien, räumen die Verantwortlichen des Hive Airs ein, sei das Empfinden für Lautstärke selbstverständlich sehr subjektiv. Sie fügen an:

«Schade ist allerdings, dass die Gemeinde Lupfig nicht erst den Dialog mit uns gesucht hat, sondern den medialen Weg gewählt hat.»

Dies nicht nur, weil der Anlass eine grosse Wertschöpfung für die Region bringe, sondern auch, weil die Mehrheit der Hive-Air-Festivalbesucher aus der Region Aargau stamme. Die Veranstaltenden seien aber gerne für einen Austausch mit der Gemeinde bereit, um konstruktiv über mögliches Optimierungspotenzial zu sprechen.

