Die "SRF bi de Lüt - Landfrauenküche" ist zu Gast in Scherz

SRF-Sendung «Ich hatte viele schlaflose Nächte»: Diese Scherzerin kocht an der diesjährigen Landfrauenküche um den Sieg Sonja Vogt-Meyer verfolgt die SRF-Sendung seit Jahren. In der 15. Staffel misst sie sich mit sechs Konkurrentinnen aus der ganzen Schweiz. Wie sie sich vorbereitete und warum Zuschauende auf die Folge am 19. November gespannt sein dürfen. Carla Honold Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Sonja Vogt-Meyer stellt selbst Brot für ihren Hofladen in Scherz her. zvg/SRF/Ueli Christoffel

«Die Landfrauenküche habe ich jedes Jahr geschaut», so Sonja Vogt-Meyer. «Ich dachte mir immer, das wäre mal was.» Vor drei Jahren habe sie sich ein erstes Mal beworben und schaffte es zwar in die engere Auswahl, jedoch nicht bis vor die Kamera. In diesem Jahr wagte die Scherzerin einen erneuten Versuch, der sich auszahlen sollte:



«Genau am letzten möglichen Termin habe ich meine Anmeldung eingereicht.»

Kurz darauf habe sich das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) bei ihr gemeldet und nach erfolgreichem Casting landete die 53-Jährige unter den sieben Frauen, die einander in der 15. Staffel der «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» bekochen und bewerten. «Alleine die Auswahl war für mich ein erster persönlicher Sieg», erklärt die Lehrerin, die an der Schule Birr die Fächer Wirtschaft/Arbeit/Haushalt und Englisch unterrichtet. Gemeinsam mit Ehemann Daniel betreibt sie zudem Ackerbau auf dem eigenen Hof in Scherz. Für den zugehörigen Hofladen stellt Vogt-Meyer diverse Produkte selbst her.

Als sie in ihrem Umfeld die Teilnahme verkündete, habe sie meist Folgendes gehört: «Wenn du noch Leute fürs Probeessen brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden.» Von einigen Angeboten machte sie Gebrauch. «Aber nicht alle konnten berücksichtigt werden», meint Vogt-Meyer lachend.

Sie steht mit der Schwägerin in der Küche

Sonja Vogt-Meyer nimmt an der 15. Staffel der «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» teil. zvg/SRF/Ueli Christoffel

«Ich musste drei Menuvorschläge beim Sender einreichen und kurz vor dem Filmen wurde eines ausgewählt», erinnert sich Vogt-Meyer. Man könne als Kandidatin entweder alle drei Menus im Vorfeld üben oder auf den Bescheid warten und dann auf Hochtouren kochen. «Ich habe mich für Letzteres entschieden», sagt sie schmunzelnd.

In der Zusammenstellung der drei Gänge gilt es, die Bewertungskriterien Präsentation, Kreativität, Geschmack, Regionalität und Saisonalität zu beachten. Viele Zutaten bezog Vogt-Meyer direkt vom eigenen Hof. Ihre Schwägerin Lisa Vogt, die sich die Scherzerin als Unterstützung für den grossen Tag aussuchte, stand ihr mit Rat und Tat zur Seite. «Wir sind ein eingespieltes Team», meint Vogt-Meyer. Sie fügt hinzu:

«Wir waren schon befreundet, lange bevor ich ihren Bruder kennen lernte.»

Die beiden hätten damals bereits zusammen gekocht und gemeinsam Koch- und Sportkurse gegeben.

Den Dreigänger tischte sie im Kuhstall auf

«Ich bin erleichtert, dass es vorbei ist», gesteht Sonja Vogt-Meyer. Der Samstag, an dem es für sie und ihre Schwägerin ernst galt, ist mittlerweile einige Wochen her. «Dass ich das Filmen überlebt habe, zähle ich als zweiten persönlichen Sieg.» Fast ein halbes Jahr lang habe sie für den Drehtag geübt, dekoriert und den Garten herausgeputzt. Die Scherzerin berichtet: «Ich hatte viele schlaflose Nächte.»

Sonja Vogt-Meyer kochte gemeinsam mit ihrer Schwägerin. zvg/SRF/Ueli Christoffel

Wie die drei Gerichte bei den Landfrauen angekommen sind, sei schwer einzuschätzen. Die Süssmaissuppe mit Kräuterstreuseln und Federkohlchips, das Fleischstück begleitet von Polenta sowie gewürzten Baumnüssen und das dreifarbige Johannisbeerdessert servierte sie ihren Mitstreiterinnen im neu hergerichteten Kuhstall auf dem Hof des Ehepaars Vogt.

«Das Fleisch hatte ich von meinem Nachbarn, den Wein vom Lehrbetrieb meines Sohnes in Oberflachs und die Johannisbeeren aus unserem Garten», so Vogt-Meyer. Da auch die Ambiance in die Bewertung einfliesse, hat sie zudem selbst Tischschmuck hergestellt. Worum es sich handelt, möchte Vogt-Meyer noch nicht verraten. «Das soll eine Überraschung werden.»

Die Sendung schaut sie auf der Grossleinwand

Am Freitag, 19. November, wird die vierte Episode der Landfrauenküche auf SRF 1 mit Sonja Vogt-Meyer ausgestrahlt. Von 20.05 bis 21 Uhr wird auch die Scherzer Landfrau die Sendung zum ersten Mal sehen. Sie sagt:

«Wir haben eine ganze Woche lang gefilmt. Ich bin gespannt, was es in die Endfassung geschafft hat.»

Die Episode zur Landfrauenküche in Scherz wird am 19. November zu sehen sein. Zvg/Srf/Ueli Christoffel

Auch ihre Schülerinnen und Schüler könnten vorkommen. Das SRF-Team habe sie bei der Arbeit begleitet. «Während des Filmens war mir noch nicht bewusst, dass ich mich selbst dann anschauen muss», meint die dreifache Mutter zu ihrer ersten richtigen Fernseherfahrung.

Neben der Spannung macht sich im Hinblick auf die Sendung auch Nervosität breit: «Am liebsten würde ich mich unter dem Tisch verstecken.» Die Sendung wird Vogt-Meyer mit ihrer grossen Helfercrew im Stall auf einer Grossleinwand verfolgen.

Dreharbeiten schweissen zusammen

Ob zu den beiden persönlichen Siegen für Vogt-Meyer der Gesamtsieg der Landfrauenküche hinzukommt, zeigt sich am Freitag, 17. Dezember, um 20.05 Uhr auf SRF 1 in der Finalsendung. Auch die Teilnehmerinnen werden erst zum Ende der Staffel herausfinden, wie sie von ihren Mitstreiterinnen bewertet wurden. Vogt-Meyer weiss:

«Alle Kandidatinnen haben sich ein Bein ausgerissen.»

Deshalb bleibe es spannend bis zum Ende.

Auf den Titel komme es ihr nicht an. Auch ohne die Kürung zur besten Köchin unter den Landfrauen hat Vogt-Meyer sechs neue Freundinnen aus St.Gallen, Graubünden, Luzern, Uri, Schaffhausen und Bern gewonnen. «Unter uns Landfrauen sind bleibende Freundschaften entstanden», freut sich die 53-Jährige. «Während der Drehtage haben wir auch abseits der Kamera viel Zeit miteinander verbracht.»