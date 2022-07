Zehn Jahre lang pendelte dieses Paar zwischen Neapel und Windisch

Ferienliebe wird Lebensliebe (2/5) «Wir haben verrückte Sachen gemacht»: Zehn Jahre pendelte dieses Paar zwischen Neapel und Windisch – erst ein Schicksalsschlag vereinte sie endgültig Seit fast 30 Jahren sind Ines und Giancarlo Battista verheiratet. Das erste Mal begegnet sind sich die beiden als Teenager im Urlaub auf der italienischen Insel Ischia – ganz zum Missfallen ihrer Eltern. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Ines und Giancarlo Battista leben mit ihren beiden gemeinsamen Söhnen in Windisch. Maja Reznicek

Den Sommer hätte Ines Battista lieber in Frankreich verbracht. Seit 1971 buchte ihre Familie regelmässig Ferien auf der italienischen Insel Ischia im Golf von Neapel. 1984 wollte die damals 18-Jährige aber mit einer Freundin auf eigene Faust verreisen. Weil als Kantischülerin dafür das nötige Geld fehlte, überzeugten ihre Eltern sie, mit nach Ischia zu kommen. «Ich hatte absolut keine Lust zu gehen», erinnert sich die gebürtige Windischerin heute lachend.

In besagtem Sommer seien sie und ihre Kollegin ständig von jungen Italienern angesprochen worden. «Zuerst habe ich immer nett geantwortet. Irgendwann war ich so genervt, dass ich mir schwor, nichts mehr zu sagen.» Doch dann kam Giancarlo zu schwimmen.

1984 lernten sich Giancarlo und Ines Battista kennen. zvg

Beim Planschen im Meer traf der 19-Jährige auf die beiden Freundinnen. «Es hat sich ein ganz normales Gespräch entwickelt, das sehr interessant war.» Ihr anfängliches Schweigegelübde legte die junge Frau schnell ab: «Es war wie mit jemandem zu reden, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Wir haben uns gleich verstanden.»

Einziger Wermutstropfen der Unterhaltung:

«Er hat einfach nie gefragt, was wir am Abend machen.»

Giancarlo Battista stammte aus der Stadt Neapel und verbrachte mit seiner Familie ebenfalls Ferien auf Ischia. Weil er zurückhaltend war, ergriff die Schweizerin die Initiative: «Es war mir peinlich, aber ich dachte, den muss ich wiedersehen.» Er willigte auf einen Spaziergang ein, aus dem eine abendliche Gewohnheit wurde.

Der Götti sollte schauen, «was das für einer ist»

Sowohl die Schweizer als auch die italienischen Eltern hatten «keine Freude» an der aufkeimenden Liaison:

«Giancarlo musste manchmal nach unseren Treffen über den Balkon in sein Zimmer klettern, weil seine Eltern ab einer bestimmten Uhrzeit die Haustür verriegelt hatten.»

Als der zehntägige Urlaub vorbei war, stand für das Paar ein tränenreicher Abschied bevor.

Die Väter des Liebespaars waren nicht immer glücklich über die Beziehung. zvg

Es folgten lange Briefe und ab und zu ein teures Telefonat. Als der Götti von Ines Battista im darauffolgenden Herbst nach Ischia reiste, ergriff die junge Windischerin die Gelegenheit, ihren Freund wiederzusehen. Ihr Vater gab dem Paten noch die Aufgabe, «genau zu schauen, was das für einer ist». Nach den Ferien konnte er aber Gutes über den jungen Mann berichten.

Auf die erste Begegnung folgten zehn Jahre Fernbeziehung. Immer wieder pendelten beide zwischen Windisch und Neapel. Giancarlo Battista sagt: «Wir haben ganz verrückte Sachen gemacht: Ich bin zum Beispiel mit dem Nachtzug bis Mailand mit ihr mitgefahren und dann von dort nach Neapel zurückgereist.»

Bevor die Windischerin ihre Lehre bei den SBB als Betriebssekretärin begann, war sie ein halbes Jahr als Au-pair in Florenz tätig, während der Neapolitaner in La Spezia in der Marine seinen Wehrdienst absolvierte. In dieser Zeit hätten sie ihre Beziehung vertiefen können.

Zehn Jahre lang führten die beiden eine Fernbeziehung. zvg

Doch neben den Hochs gab es auch Tiefs in der Beziehung der beiden. So wollte Giancarlo Battista in die Fussstapfen seines Vaters, der Kapitän eines Öltankerschiffs gewesen war, treten. Nach der entsprechenden Ausbildung bot sich ihm die Gelegenheit einzuschiffen. Für Ines keine Option:

«Ich wollte ihn nicht unter Druck setzen, aber für mich war klar: Ich oder das Schiff.»

Der junge Mann entschied sich für die Liebe und begann in Neapel ein Wirtschaftsstudium, arbeitete bei einer Transportfirma und lernte gleichzeitig Deutsch.

Giancarlo und Ines Battista (links) mit einer Freundin. zvg

Nach zehn Jahren Beziehung kriselte es und das Paar trennte sich. «Aber das Schicksal wollte es anders», sagt die heute 56-Jährige nachdenklich. Kurz darauf verstarb die Mutter ihres damaligen Ex-Freundes plötzlich. «Eine seiner vier Schwestern rief mich an und ich reiste direkt zu ihm.» Als sie sich dann wiedergesehen hätten, sei vieles klar gewesen: Das Paar würde heiraten und er in die Schweiz kommen.

Seit 2018 führen sie in Windisch das «Glückscafé»

1993 zog Giancarlo zu Ines und ihren Eltern nach Windisch. Im Oktober des gleichen Jahres heiratete das Paar zivil in der Schweiz und im Sommer darauf kirchlich in Italien. «Eine richtige Multikulti-Feier», erinnert sich der 57-Jährige. Danach war Ines weiterhin bei den SBB tätig und Giancarlo fand nach einiger Zeit seinen Traumjob als Stromhändler bei der Alpiq AG.

Im Sommer 1994 heiraten Ines und Giancarlo Battista (Mitte) in Italien kirchlich. zvg

Bis heute lebt das Paar mit den zwei erwachsenen Söhnen in Windisch. Beruflich haben Ines und Giancarlo Battista sich nochmals verändert: Sie unterrichtet Deutsch für Fremdsprachige und ab Sommerende auch «Zumba Gold» an der Migros Klubschule in Baden, er gibt Betriebsführungen im Kernkraftwerk Gösgen-Däniken.

Seit 2018 führen die beiden zudem das «Glückscafé» im eigenen Garten. Im Beizli gibt es hausgemachte Kuchen, diverse Kaffeespezialitäten und auf Vorbestellung neapolitanische Pizza in «entspannter, familiärer Atmosphäre».

Gemeinsam führt das Paar das «Glückscafé». Maja Reznicek

Giancarlo Battista fügt augenzwinkernd an:

«Die Liebe zu gutem Kaffee verbindet uns beide.»

Jeweils am Sonntagnachmittag ist das Glückscafé geöffnet, die genauen Daten werden auf der Website www.glueckscafe.jimdofree.com bekanntgegeben. In den nächsten Wochen bleibt das Beizli aber geschlossen: Ines und Giancarlo Battista kehren für ihren Sommerurlaub auf die Insel Ischia zurück.

