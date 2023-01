Sie feiern den 250. Geburtstag von Johannes Herzog von Effingen

Feier Sie stossen auf den 250. Geburtstag von Johannes Herzog von Effingen an Der Jubiläumsanlass zu Ehren des in der Zeit des jungen Kantons Aargau einflussreichen Politikers hat viele Interessierte nach Effingen gelockt. Neben spannenden Einblicken in das Leben von damals sind auch Originaldokumente präsentiert worden. Claudia Meier 18.01.2023, 15.36 Uhr

Andrea Voellmin (v. l.), Stefan Höchli, Hans-Peter Widmer und Walter Amsler stossen in der Alten Trotte auf den Jubilaren an. Claudia Meier

Die Stühle in der Alten Trotte in Effingen waren am Dienstagabend schnell besetzt. Der Jubiläumsanlass, der dank eines Inputs von Hans-Peter Widmer aus Hausen, Journalist und Autor, von der Kulturkommission Böztal organisiert worden war, ist auf grosses Interesse gestossen. Für ein paar Gäste blieb im Kulturlokal nur ein Stehplatz übrig.

Unter den Gästen waren Fricktaler, Brugger, Bözberger, der ehemalige Aargauer Ständerat Thomas Pfisterer sowie drei Mitglieder des Gemeinderats Böztal.

Hauptprotagonist des Abends war Johannes Herzog von Effingen (1773–1840), der auf den Tag genau vor 250 Jahren geboren wurde, wenige Meter von der Trotte entfernt aufwuchs, Mitbegründer des Kantons Aargau und Regierungsrat war. Vizeammann Andreas Thommen, der selber in Effingen wohnt, wies in seiner Begrüssung auf die Tatsache hin, dass Herzog trotz seines grossen Einflusses nicht Ehrenbürger wurde.

Hingegen wurde dem Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi 1826 an der Gemeindeversammlung das Ehrenbürgerrecht von Effingen verliehen, obwohl er nie im Dorf wohnte, aber regelmässig zu Besuch war. Die entsprechende Akte mit Übersetzung war am Anlass in einer Vitrine ausgestellt.

Blick auf ein Originaldokument aus dem Gemeindearchiv Effingen. Claudia Meier

Walter Amsler berichtete mit Archivaufnahmen von der Herkunft und dem Umfeld von Johannes Herzog von Effingen. Damals waren die meisten Dorfbewohner noch Selbstversorger. Zu grossem Reichtum kam die Familie Herzog über Landkauf und Baumwollhandel.

Detailreich und packend schilderte Hans-Peter Widmer die militärische und politische Karriere des Geburtstagsjubilaren. Andrea Voellmin, Leiterin Bibliothek und Archiv Aargau, würdigte die Verdienste von Herzog, die in sehr turbulenten Zeiten mithalfen, ein gutes Fundament für den Kanton Aargau zu legen.

Durch den Abend führte Stefan Höchli von der Kulturkommission. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von Myriam Hidber Dickinson.