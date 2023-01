Keine Schnitzelbänke: Das Rahmenprogramm der Brugger Fasnacht

Fasnacht Keine Schnitzelbänke, dafür viel Guggenmusik: Dieses Jahr wird in Brugg mit einigen Änderungen gefeiert Beinahe wäre heuer im Salzhaus nicht gefeiert worden. Doch dann beschlossen der Förderverein Events Brugg und die Värslischmitte Brugg kurzfristig, ein dreitägiges Programm auf die Beine zu stellen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei Jimmy Schmid, der städtische Hauswart. Deborah Bläuer 27.01.2023, 05.00 Uhr

Sie setzten sich zusammen und besprachen, wie die Brugger Fasnacht 2023 aussehen könnte: Miro Barp (von links), Serge Läderach und Jimmy Schmid. Bild: Deborah Bläuer

Nachdem die Coronapandemie der Fasnacht im Prophetenstädtchen in den vergangenen Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, soll sie heuer wieder gefeiert werden. Allerdings wird vieles anders.

«Wir können kein Programm mehr auf die Beine stellen», erklärt Serge Läderach, Vizepräsident der Värslischmitte Brugg. Grund dafür ist das Schrumpfen der Schnitzelbankgruppen. Dies war schon vor dem Ausbruch der Coronapandemie ein Thema, doch seither haben sich noch mehr zurückgezogen.

Die letzte Värslischmitte fand 2020 kurz vor dem Lockdown in Salzhaus statt, das zum Motto «Galaxy» dekoriert worden war. Bild: Alex Spichale

Die Weichen wurden an einem Treffen im November gestellt

Jimmy Schmid, der städtische Hauswart, fand, es wäre schade, das Angebot der Stadt, die das Gebäude für die Fasnacht zur Verfügung stellt, ungenutzt verstreichen zu lassen. Er sagt:

«Es wäre eine verpasste Chance gewesen, hier nichts zu machen.»

Deshalb arrangierte Schmid im November ein Treffen mit Miro Barp, Vizepräsident des Fördervereins Events Brugg, und Serge Läderach.

«Für uns war klar, dass wir einspringen», erzählt Miro Barp. Und so kam es, dass die Brugger Fasnacht 2023 neben dem Umzug auch ein Rahmenprogramm haben wird, kurzfristig organisiert vom Förderverein Events Brugg zusammen mit der Värslischmitte.

Bisher haben vier Guggenmusiken zugesagt

Start der Brugger Fasnacht ist nicht wie traditionell am Donnerstag, sondern am Freitag, 24. Februar. Man habe bewusst diesen Tag gewählt, da am 23. Februar die Fasnachtseröffnung in Windisch sei, die man nicht konkurrenzieren wolle, erklärt Barp. Auch bei der restlichen Planung habe man auf die Festivität der Nachbargemeinde Rücksicht genommen.

Oschterzäpfe trat im Jahr 2020 als Solist an der Värslischmitte auf. Bild: Alex Spichale

Um 19 Uhr geht es mit einer Begrüssung los, die allerdings noch nicht im Detail feststeht. Serge Läderach kann sich vieles vorstellen, von einem Rück- und Ausblick über einen Auftritt der Rätz-Clique bis hin zu ein paar Worten von einem Schnitzelbänkler.

Danach folgen die Auftritte der Guggenmusiken. Vier konnten bisher für die Brugger Fasnacht gewonnen werden, sie werden in Windisch ebenfalls auftreten. Zudem wird DJ Broken Nose dem Publikum einheizen.

Ob die Värslischmitte einen Abschlussanlass macht, ist noch offen

Am Samstag gibt es die Kinderfasnacht inklusive Kindermaskenball. Auch hier dürfen die Guggenmusiken nicht fehlen. Nach dem vom Verein Fasnacht Brugg organisierten Umzug am Sonntag folgt um 14 Uhr die Türöffnung im Salzhaus, wo wiederum Guggenmusiken auftreten werden.

Schnitzelbänke wird es heuer keine geben. Ob und in welcher Form die Värslischmitte dieses Jahr einen Abschlussanlass machen wird, ist noch offen.