Brugger Värslischmitte: So sehen Schnitzbankgruppen die Zukunft

Fasnacht Brugger Värslischmitte fällt aus: So sehen die Schnitzelbankgruppen die Zukunft Die Coronapandemie hat dem Traditionsanlass in Brugg erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zudem fehlt es an Nachwuchs. Während die einen dennoch Verse schreiben und der AZ zur Verfügung stellen, befürchten andere das definitive Ende der beliebten Veranstaltung. Claudia Meier Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Kurz vor dem ersten Lockdown: Die letzte Värslischmitte fand 2020 statt. Auf der Salzhaus-Bühne haben Di 3 vo Brugg ihren Auftritt. Alex Spichale (27. Februar 2020)

Wer sich die Bilder vom 27. Februar 2020 anschaut und an den damaligen Besuch der Värslischmitte in Brugg denkt, kann sich schon fast wie eine Ausserirdische fühlen: Aufwendig und liebevoll hatte der Verein – kurz vor dem ersten Lockdown – das Salzhaus zum Motto «Galaxy» dekoriert. Am sogenannten Take-off-Abend traten Schnitzelbankgruppen, Guggen und die Rrätz Clique noch vor meist treuem Publikum auf.

Die Wüelmüüs über die Nachwuchsprobleme: «Vielleicht ist es halt Zeit für einen Stopp, damit später Neues wachsen kann.» Claudia Meier (27. Februar 2020)

Jetzt – nach zwei Jahren Fasnachtspause und Coronapandemie – sind einige auf dem harten Boden der Realität gelandet. Während die einen das definitive Ende der Värslischmitte befürchten, schreiben die anderen neue Verse oder denken über die eigene Zukunft nach.

Die Ultimo Giro aus Baden sind gerne in der Värslischmitte zu Gast. Alex Spichale (27. Februar 2020)

So viel vorweg: Wie es mit der Schnitzelbank-Tradition in Brugg in den kommenden Jahren weitergehen könnte, vermag im Moment niemand zu sagen. Das liegt einerseits daran, dass Gruppen wegen Todesfall (Rollator Grosis) oder Kreativpause (Galgenvögel) kürzertraten, andererseits hat es auch mit dem mangelnden Nachwuchs zu tun. Gut angekommen ist in der Vergangenheit die Unterstützung durch die Schnitzelbankgruppe Ultimo Giro aus Baden.

Verein führte vor zwei Monaten eine Umfrage durch

Obwohl sich nun eine schnelle Lockerung der Coronamassnahmen abzeichnet, wird es dieses Jahr keine Värslischmitte und auch kein Alternativprogramm geben. Im vergangenen Dezember – noch vor der Omikron-Welle – führte die Programmverantwortliche Petra Prévôt eine Umfrage bei den Schnitzelbankgruppen durch.

Positives Echo gab es insbesondere vom Oschterzäpfe, der sich im letzten Jahr als einziger über Video mit Versen aus dem Homeoffice ans Publikum wandte. Selbst als Solist wäre Oschterzäpfe dieses Jahr in Brugg wieder aufgetreten und bedauert es, dass nichts stattfindet. Er hält fest:

«Um seine Fasnachtsbedürfnisse zu stillen, würde er auch jederzeit wieder fremdgehen, etwa wie 2019 und 2020 nach Baden.»

Oschterzäpfe-Ausgabe 2022: Grüeziwohl Frau Stirnima, si läbed noh, händ si denn das Corona nonig gha? Video: Oschterzäpfe

Ein Ende dieser Tradition würde Edgar Zimmermann bedauern. Er schliesst eine weitere Mitwirkung in der Värslischmitte 2023 nicht aus, ist sich aber bewusst, «dass ein Neustart nicht einfach sein wird».

Der Usserirdisch beim Auftritt 2020 im Latärnli in Brugg. Alex Spichale

Peter Müller aus Windisch – 2020 trat er als Der Usserirdisch auf – drückt sich zu einem Neustart vorsichtig aus: «Ich muss es offen lassen.» Er wolle zuerst schauen, ob er dann möge und das Feuer noch da sei.

Auch nicht besonders rosig sehen die Wüelmüüs die Zukunft der Värslischmitte. Das liege aber nicht an den Freiwilligen, welche den Anlass organisieren, sondern am Schrumpfen der Schnitzelbankgruppen.

Geschrumpft sind manchmal die 3 von Brugg. Dann treten sie zu zweit auf. In den vergangenen Jahren habe die Resonanz in Brugg jedoch abgenommen, sagt der Sprecher der Gruppe. Potenziellen Nachfolgern fehle leider oft der Mut für den Bühnenauftritt. Viele hätten Angst zu versagen.

Die Rrätz Clique – hier 2019 – mit Hermann Hediger könnte sofort wieder auftreten. Daniel Vizentini

Vizepräsident Serge Läderach vom Verein Värslischmitte sagt zusammenfassend: «Wir hoffen auf das nächste Jahr. Und dass die verschiedenen OKs und die Bevölkerung in der Region alle gemeinsam eine schöne Fasnacht feiern können.» Feiern würde die Rrätz Clique gerne schon jetzt. Denn Hermann Hediger übt mit seinen Tambouren und Pfeifern regelmässig.

Versauswahl 2022 über Politik, Thermalbad und die Queen

Oschterzäpfe

De 007 & au Queen die händ «no time to die»,

au d’ ABBA & de Gottschalk säged nonig grad «goodbye»,

nor eus do i de Schwiz esch eusi Zuekonft einerlei,

drom säge-mer zo CO 2 ond Wasserschutz au: Nei!

Bim EM-Tschutte esch Corona schnell vergässe,

d’Stadie sind voll & all am Suufe ond am Frässe,

d’Fans deet die fiebered – fasch wie bim Maradona,

zersch mit em Fuessball & denn au mit Corona.

Es sind de Putin & de Biden z’Gänf cho rede,

gnützt hets glaub nüt – well rächt ha wott jo jede.

Ich kennes sälber: so Gspröch die händ kän Nutze:

Hesch s’Gfühl d’Frau Chlöti wörd eimal de Tömbler putze?!

Er fahrt vo Rom öber de Gotthard, ähne abe,

s’will au de Cesar im Fortyseven choge bade.

Am Iigang fluecht er aber: «Was esch das för en Lade!?»

Sälber gschuld: Er het sin QR-Code ned glade.

Alpha, Beta, Gamma, Delta, ...

i de Schuel wird jetzt so zellt, ja,

i de Schuel wird jetzt nömm glacht,

det wird jetzt Lehrplan 21 gmacht!

Solar- und Windstrom? - Das chamer jo chuum mässe!

Es git nor eis - & de Räschte chasch vergässe:

Au noch tuusige vo Johr do strahlts no gwaltig,

s’esch allne klar: Atomchraft esch extrem nochhaltig!

Geschter z’Obig bim Diniere – Heilandsack!

Bin ich verschrocke will bem Ässe fehlt de Gschmack!

«Ich ha Corona!» säg ich sofort zo mim Schätzli,

doch sie grinset nor: «Los, da’sch es Tofu-Blätzli!»

Was psunders wichtig esch: Mer Bänker sind guet druff!

Teil’ne längt Schoggi ond Teil bruched es Puff.

Mer frässed, suufed, hanged stundelang am Trese,

au ich als Schnitzelbänker bruch enorm vell Spese!

Oschterzäpfe trat letztes Mal als Solist im Brugger Salzhaus auf. Alex Spichale (27. Februar 2020)

Die 2 vo Brugg: Unser einziger Värs 2022

als virtuelli Wahlhälfer*inne

«do blybt kei Stei uf em andere….»

Gallestei und Nierestei

die gits jo meischtens nie allei

Naturstei und au Chriesistei

und Kieselstei, hei mir dehei

mit Legostei do chasch viel baue

darfsch es eifach nit verhaue

Bi eim Stei aber, do gits es Veto

mir wette, der Stadtamme heisst nie Reto

