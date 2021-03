Eugen Bless «Dieser Entscheid ist besonders bedauerlich»: Warum Hausen fast alle Vorlagen ablehnte Schon im November kamen das Budget 2021 und das Projekt rund um die Sanierung Hauptstrasse Nord und Sooremattstrasse nicht durch. Auch am Sonntag wies die Bevölkerung von Hausen die meisten Vorlagen ab. Maja Reznicek 08.03.2021, 05.00 Uhr

Rund um die Hauptstrasse im Zentrum von Hausen: Abzweigung rechts geht in die Sooremattstrasse. Bild: Ina Wiedenmann (18. November 2020)

Erneut haben die Stimmberechtigten in Hausen dem Budget 2021 eine Abfuhr erteilt. Gestern wurde der Vorschlag des Gemeinderats mit einem 6% erhöhten Steuerfuss von 105% mit 446 Ja- zu 694 Nein-Stimmen abgelehnt. Bereits im November 2020 wies die Bevölkerung (Steuerfuss 106%, 7% Erhöhung) das Budget ab. Die Rückmeldung der Parteien ergab damals, dass es sich um ein «Misstrauensvotum» gehandelt habe.

Weshalb das überarbeitete Budget nun auch bei der zweiten Abstimmung abgelehnt wurde, ist für Gemeindeammann Eugen Bless schwer zu sagen. Greifbare Gründe seien von der Einwohnerschaft nicht genannt worden. Er sagt:

«Scheinbar ist ein erhöhter Steuerfuss bei der Bevölkerung aktuell nicht gefragt.»

Zudem verweist Bless darauf, dass wenig Informationen zum neuen Budget in den Medien erschienen seien. Weiter sei die Stimmung in der Gemeinde aufgrund der aktuellen Situation schlecht. Nun wird der Regierungsrat über das Budget und den Steuerfuss von Hausen entscheiden.

Gemeinderat setzte auf notwendigste Massnahmen

Auch die Verpflichtungskredite rund um die Sanierung der Hauptstrasse Nord (zwischen Bäregässli und Werkhofstrasse) sowie der Sooremattstrasse wurden grösstenteils abgelehnt: Dies betrifft die Erneuerung der Hauptstrasse für 456'348 Franken (409 Ja/713 Nein), der Sooremattstrasse für 1'250'00 Franken (423 Ja/687 Nein) sowie der Einmündung Geerenweg für 52'178 Franken (388 Ja/728 Nein).

Man habe sich bereits nach der erstmaligen Ablehnung des Projektes im November 2020 nur noch auf die notwendigsten Sanierungsmassnahmen konzentriert, sagt Eugen Bless. Der Gemeindeammann führt aus:

Bild: Claudia Meier (31. Juli 2019)

«Die Hauptstrasse ist in einem schlechten Zustand. Die Bevölkerung scheint das aber nicht gleich zu sehen wie der Gemeinderat und möchte mit der Sanierung noch zuwarten.»

Das Projekt sei damit fürs Erste vom Tisch. Man werde den Zustand der Strasse im Frühling 2022 nochmals in Augenschein nehmen.

Bis Ende 2023 muss Bushaltestelle hindernisfrei sein

Auch die Erneuerung der Bushaltestelle Turnhalle, um diese hindernisfrei und damit behindertengerecht zu gestalten, in der Höhe von 241'184 Franken wurde nicht angenommen (305 Ja/825 Nein). Der Gemeindeammann von Hausen sagt:

«Dieser Entscheid ist besonders bedauerlich, weil die Stimmberechtigten damit gesetzliche Auflagen ignorieren.»

Bis Ende 2023 müssen Bushaltestellen den Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes und den zugehörigen Folgemassnahmen entsprechen.

Einzig die Erneuerungen der Wasserleitungen in der Sooremattstrasse (645 Ja/469 Nein) für 2'250'00 Franken, in der Hauptstrasse (679 Ja/444 Nein) für 95'000 Franken sowie in der Einmündung Geerenweg (583 Ja/533 Nein) für 58'745 Franken wurden akzeptiert.