So geht Oberflachser Internat Etuna Kasteln mit Coronausfällen um

Schulheim «Wir hätten Mühe, die Betreuung aufrecht zu halten»: So fängt das Oberflachser Internat Corona-Ausfälle auf Im Dezember mehrten sich die krankheitsbedingten Absenzen bei der Institution der Stiftung Etuna. Standortleiter Dominik Gloor erklärt, was das für die Kinder und Jugendlichen bedeutet. Maja Reznicek 14.01.2022, 16.22 Uhr

Aktuell hat das Wocheninternat in Oberflachs 70 Mitarbeitende. zvg

Nach der Rückkehr aus den Ferien gab es für die Bewohnerschaft des Etuna Kasteln zuerst eine Sache zu erledigen: Fiebermessen. Seit dieser Woche gelten im Wocheninternat beim historischen Schloss in Oberflachs zusätzliche Coronamassnahmen. Für die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und achtzehn Jahren mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen heisst das etwa, dass sie ab Montag zu repetitiven Tests anrücken müssen.

Grosse Wellen geworfen, haben die neuen Vorlagen des Bundes bei der Schülerschaft bisher nicht. Dominik Gloor, Standortleiter des Etuna Kasteln, sagt:

«Die Kinder und Jugendlichen reagierten äussert gelassen. Mehrheitlich haben sie das Vertrauen in uns und verstehen auch, warum wir testen und die gesundheitlichen Checks machen.»

Das gelte auch für fast alle Eltern.

Das Etuna Kasteln gehört zur Stiftung Etuna, die über Standorte (Klingnau, Seengen, Seon, Oberflachs) im ganzen Kanton Aargau verfügt. Im Dezember sorgte die neue Coronavariante – aber auch die «normale» Grippe, wie Gloor erklärt – zu einem Anstieg an krankheitsbedingten Absenzen in der gesamten Organisation. Deutlich zeigt sich dies in Oberflachs.

In der Weihnachtszeit vervierfachte sich die Ausfallquote durch Krankheit fast: von 2,4 auf 8,6 Prozent. Davor lag die Institution gemäss dem Standortleiter aber deutlich unter dem vom Bundesamt für Statistik angegebenen Schnitt von 4,6 Prozent für Gesundheit- und Sozialwesen.

Ängste und Befürchtungen zu den Massnahmen gehen sie in Gesprächen an

Laut Dominik Gloor sind aktuell über 9 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Etuna Kasteln in Quarantäne. Das entspricht bei 32 angebotenen Wohn- und Schulplätzen drei Personen. In der ganzen Stiftung gilt, dass erkrankte, symptomatische oder quarantänepflichtige Kinder und Jugendliche bei ihren Eltern bleiben müssen. Dies sei seit Beginn der Coronazeit selten vorgekommen. In den zwei Wochen vor den Weihnachtsferien habe man mehr solche Fälle verzeichnet.

Das Schloss Kasteln liegt im Schenkenbergertal. zvg/Philipp Schuppli (27. September 2019)

Dass Schülerinnen und Schüler bei den Erziehungsberechtigten bleiben, sei keine «aussergewöhnliche Situation». Gloor erklärt: «In den Wocheninternaten verbringen sie ihre Wochenenden und Ferien zu Hause. Auch unter der Woche können die Eltern am Leben der Kinder und Jugendlichen teilnehmen.»

Alternativ sei eine Quarantäne innerhalb der Institutionen möglich:

«Dies wird von den Eltern, die das Sorgerecht haben, jedoch selten gewählt.»

Als besonders herausfordernd für Etuna bezeichnet Dominik Gloor die täglich neu gefragte Flexibilität seit den Anfängen der Pandemie. «Was in der letzten Woche noch seine Gültigkeit hatte, ist in dieser Woche schon wieder nicht mehr aktuell.» Er ergänzt: «Dies ist für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen, welche vor allem Sicherheit und Stabilität brauchen, sehr schwierig.»

Um ihnen die Situation zu erleichtern, setzt die Stiftung besonders auf den direkten Austausch. Zwar gelten gemäss dem Standortleiter die pandemischen Vorlagen von Bundesamt für Gesundheit und Kanton, aber:

«Wir besitzen die Haltung, dass niemand in der Stiftung Etuna aufgrund der Massnahmen bevorzugt oder benachteiligt wird.»

Im persönlichen Gespräch versuche man Schülerschaft und Mitarbeitende für die Einhaltung der jeweilig nötigen neuverordneten Regel zu gewinnen. Gloor erklärt: «Meistens entstehen dabei persönliche Gespräche über ihre Ängste, Befürchtungen oder/und ihre Beweggründe für oder gegen etwas zu sein.» So gelinge oft ein Konsent in der Durchführung der Massnahmen.

5 der 70 Mitarbeitenden befinden sich momentan in Quarantäne

Ebenfalls gefordert ist die Stiftung durch personelle Ausfälle. 7,1 Prozent der Mitarbeitenden sind aktuell von Etuna Kasteln in der Quarantäne. Das heisst, 5 der 70 Angestellten müssen dem Arbeitsplatz fernbleiben. Standortleiter Dominik Gloor fügt an:

«Die Fälle haben durch die Omikron-Variante zugenommen.»

Momentan könnten die Abwesenheiten innerhalb von Etuna gut aufgefangen werden. Der stellvertretende Geschäftsführer der Stiftung und Leiter des Standortes Oberflachs gibt jedoch zu bedenken: «Wären wir als Standort Etuna Kasteln auf uns allein gestellt, hätten wir Mühe, die Betreuung der Kinder und Jugendlichen aufrecht zu halten und alle organisatorischen Aufgaben zu bewältigen.»

In Oberflachs befindet sich einer der fünf Standorte der Stiftung Etuna. Sandra Ardizzone (9. August 2018)

Trotzdem gibt sich Gloor optimistisch. «Durch die Grösse der Stiftung und die Flexibilitätsbereitschaft der Mitarbeitenden der Stiftung sind wir zuversichtlich, dass wir die pandemische Zeit und die personellen Herausforderungen gut überstehen werden.»

