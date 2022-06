Erstes Foodtruck-Happening in Brugg-Windisch

Essen und Trinken Kulinarische Weltreise: Die Karawane des Foodtruck-Happening kommt zum ersten Mal nach Brugg-Windisch Vom 10. bis zum 12. Juni rollen die Restaurants auf vier Rädern zum Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg-Windisch. Auf diese Köstlichkeiten dürfen sich die Besuchenden freuen. Flavia Rüdiger 08.06.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg-Windisch kann bald eine kulinarische Weltreise unternommen werden. zvg

Während vieler Reisen in ferne Länder lernte Marc Hubacher Speisen aus aller Welt kennen. In den USA entdeckte er das Konzept der Foodtrucks. So organisierte er im Jahr 2016 sein erstes Foodtruck-Happening in der Schweiz, bei dem Inhaberinnen und Inhaber von Imbisswagen ihre frisch zubereiteten Spezialitäten von nah und fern direkt zu den Menschen unter freiem Himmel bringen.

Mit seiner Karawane ist das Foodtruck-Happening unter anderem in Baar, Biel, Bern und in diesem Jahr zum ersten Mal in Brugg-Windisch zu erleben. Schlemmen kann man am kommenden Wochenende vom 10. bis 12. Juni. Das Event findet am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr auf dem Campusareal der Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg-Windisch statt.

Diese Öffnungszeiten sind bei jedem Happening gleich und haben sich bewährt, sagt Hubacher. Generell würden Interessierte über die Website, aber auch über Medienkanäle wie Facebook oder Instagram über die Daten und Zeiten informiert werden.

Probierportionen zu tieferen Preisen für vielfältiges Schlemmen

Gründer und Organisator Marc Hubacher erklärt:

Marc Hubacher ist Gründer und Organisator vom Foodtruck-Happening. zvg

«Düfte von 24 verschiedenen Foodtrucks werden für knurrende Mägen sorgen.»

Es würden neben südamerikanischen, veganen, tibetischen sowie indischen Spezialitäten auch hausgemachte Burger angeboten.

Weiter gehe es mit Crêpes in allen Facetten, Italienisches und Gerichte vom Griechen. Zum Dessert könne unter anderem selbstgemachte Glace geschleckt werden. Hubacher ergänzt:

«Dies sind jedoch nur Beispiele für eine lange Reihe von originellen Gaumenschmeichlern.»

Neben den Foodtrucks werden in zwei Getränkeausschankwagen alkoholische und nichtalkoholische Erfrischungen angeboten. «Wenn man sich durch die Angebote schlemmen möchte, bieten wir auch Probierportionen zu tieferen Konditionen an», so Hubacher. Die Preise dafür würden sich zwischen Fr. 5.50 und Fr. 7.50 bewegen.

Neben Gaumenschmaus auch noch Livemusik

«Nebst dem vielfältigen kulinarischen Angebot herrscht auch immer eine coole Stimmung», beschreibt der Organisator die Atmosphäre. Zusätzlich werde Livemusik für einen lebhaften Puls sorgen. Wer auf dem Campus für die musikalische Unterhaltung sorgen wird, ist noch unklar.

Um bequem auf dem Foodfestival zu verweilen, werden wie hier diverse Sitzmöglichkeiten angeboten. zvg

Auf jeden Fall läuft Musik ab Band auf dem Festgelände, so der Gründer. Um entspannt zu essen und zu plaudern, werden zwischen den Trucks diverse Sitzmöglichkeiten aufgestellt.

Marc Hubacher sagt:

«Alle, die gutes Essen schätzen, neugierig auf diverse Spezialitäten sind, und auch sonst jedefrau und jedermann sind herzlich eingeladen.»

Der Eintritt sei kostenlos. Wie bei jedem neuen Standort sei er sehr gespannt auf die Akzeptanz der Besucherinnen und Besucher gegenüber der Gesamtpräsentation der reichen Auswahl an Spezialitäten.