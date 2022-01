Ersatzwahl Villigen: Zwei Parteilose kandidieren für Gemeinderat

Ersatzwahl Villigen Zwei Parteilose kandidieren für den fünften Sitz im Gemeinderat: Warum sie antreten und wo sie Herausforderungen sehen Francesco Fiorillo und Patrick Masson bewerben sich in der Wahl am 13. Februar für den freien Sitz im Gremium, der nach dem Rücktritt von René Probst zu besetzen ist. Die AZ hat den beiden Kandidaten vier Fragen gestellt. Carla Honold Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

In der Ersatzwahl für den Gemeinderat soll der letzte Sitz besetzt werden. Auf dem Bild ist das Villiger Gemeindehaus zu sehen. Sandra Ardizzone (29. April 2020)

Wegen eines schweren Mountainbike-Unfalls musste René Probst, Gemeindeammann in Villigen, sein Amt noch vor den Gesamterneuerungswahlen im September ablegen. Gewählt wurde er von den Stimmberechtigten trotzdem. Für die Amtsperiode 2022–2025 muss deshalb in einer Ersatzwahl der freie Sitz im Gemeinderat besetzt werden. Für den Posten im Villiger Gremium kandidieren zwei Anwärter.

Francesco Fiorillo arbeitet als Vorsorgespezialist und ist Vater zweier Kinder. Der 50-Jährige stellt sich als Parteiloser zur Wahl. Zu seinen Hobbys zählt Fiorillo Tennis, Fussball, Billard und Skifahren. Zudem ist er als aktiver Musiker unterwegs.

Patrick Masson ist als Berufsunteroffizier der Schweizer Armee tätig. Der 36-Jährige ist parteilos und ledig. In seiner Freizeit jagt er gerne. Als weitere Hobbys gibt Masson Rehkitzrettung, Fischen, Wandern und das Pflegen von Freundschaften an.

Francesco Fiorillo (1971) arbeitet als Vorsorgespezialist. zvg

Francesco Fiorillo: Ich kandidiere, weil ich die Zukunft von Villigen mitgestalten will. Ich lebe seit über 20 Jahren in der Region und möchte in der Exekutive Verantwortung übernehmen. Ich bin in der Gegend sehr gut verankert und vernetzt. Das Engagement für Menschen ist mir wichtig. Ich bin unvoreingenommen und mir ist wichtig, dass alle Menschen fair und gerecht behandelt werden. Ich kann mich gut ins Team integrieren, scheue mich aber nicht, auch unbequeme Standpunkte zu vertreten.

Patrick Masson (1985) ist Berufsunteroffizier. zvg

Patrick Masson: Ich kandidiere, da ich die Lebensqualität unserer Wohngemeinde sehr schätze. Gerne möchte ich meinen Teil dazu beitragen, damit wir auch in Zukunft eine attraktive Gemeinde mit hoher Lebensqualität haben. Die Herausforderungen in einer Gemeinde sind vielfältig, ich möchte mich bei den anfallenden Themen gewinnbringend engagieren. Der Erholungsraum Wald liegt mir als Jäger am Herzen. Gerne würde ich den Wald mit den wildlebenden Tieren und die Waldnutzer bei der gemeinsamen Zukunft unterstützen.

Fiorillo: Ich möchte mich in den Dienst der Einwohnerinnen und Einwohner von Villigen stellen und meinen Beitrag im Gemeinderat dazu leisten, damit Villigen den Charakter als ländliche Gemeinde mit hoher Wohnqualität behalten kann. Als Gemeinderat setze ich mich für den Wirtschaftsstandort Villigen, die Förderung der Vereine sowie Kultur und Sportaktivitäten für Jung und Alt ein.

Masson: Die Sanierung der Hauptstrasse wird eine Herausforderung. Nicht nur aus baulicher, sondern auch finanzieller Sicht. Wenn wir weiter haushälterisch mit den Finanzen umgehen, können wir auch künftig mit einem attraktiven Steuerfuss rechnen. Eine weitere Aufgabe ist die Schule. Neue Schnittstellen zwischen Schulleitung und Gemeinde müssen sich einspielen und eventuell justiert werden. Die Schule muss materiell und infrastrukturmässig in die Zukunft geführt werden. Denken wir daran, hier entsteht Zukunft!

Fiorillo: Einerseits werden die Aufgaben komplexer und oft teurer, andererseits fällt es Gemeinden schwer, alle Ämter mit geeigneten Personen zu besetzen und sich weiterzuentwickeln. Fusionen können in einzelnen Fällen zur Problemlösung beitragen, sie sind aber kein Wundermittel, das in einem Aufwisch alle Probleme löst. Aus diesem Grund sollten wir uns Klarheit verschaffen, welche Ziele eine so tiefgreifende Reform erreichen soll, bevor wir die historisch gewachsenen und bewährten Strukturen umkrempeln!

Masson: Dank der guten Arbeit in der Vergangenheit bin ich sicher, dass die Gemeinde in zehn Jahren selbstständig bestehen kann. Man muss die Situation beobachten und sollte für Gespräche zur Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden offen sein. Wichtig ist, dass für die Einwohnenden von Villigen keine Nachteile entstehen. Der Park Innovaare zeigt, dass die Gemeinde offen für neue Projekte ist. Das ist erfreulich. Vielleicht ziehen einige Arbeitnehmer hierher und beteiligen sich am sozialen und kulturellen Leben.

Fiorillo: Wegen meiner Führungserfahrung, meiner Empathie und meinem lösungsorientierten Arbeiten. Durch meine Ausbildung und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen – unter anderem war ich acht Jahre lang in der Steuerkommission der Nachbargemeinde Rüfenach –, meine Sozialkompetenz sowie meine fundierten Kenntnisse im Bereich der Finanzen bringe ich die Voraussetzungen mit, die es für diese Aufgabe braucht.

Masson: Diskutieren, aktives Zuhören, das Schmieden von Kompromissen und das Finden von umsetzbaren Lösungen sind meine Stärken. Mit diesen und meiner Führungserfahrung fühle ich mich bereit für diese neue Herausforderung. Ich würde mich freuen, mit dem bestehenden Gemeinderat künftige Problemstellungen anzupacken.

Bereits besetzt wurden vier Sitze im Gemeinderat in den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen September. Die Bisherigen Daniela Cipolat, Thomas Frei, Peter Gut und Olivier Moser schafften die Wiederwahl. Am 13. Februar findet die Ersatzwahl für den fünften Sitz statt. Der aktuelle Vizeammann Moser bewirbt sich um den Posten des Gemeindeammanns. Gut kandidiert für das Amt des Vizeammanns.

