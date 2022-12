Remigen: Polizist will neuer Gemeinderat werden

Ersatzwahl Warum dieser Polizist Gemeinderat werden will – und was er über Fusionen denkt Manuel Häusermann steht am 18. Dezember für den frei werdenden Sitz in der Exekutive zur Wahl. Unter anderem seine Arbeit befähige den 34-Jährigen für das Amt. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Bereits im Herbst 2021 hatte Remigen Probleme, den Gemeinderat und die Finanzkommission zu besetzen, und suchte dafür je ein Mitglied. Sandra Ardizzone (14. April 2020)

Der Plan war ein anderer. Schon auf Ende 2021 hatte die damalige Frau Vizeammann Alexandra Savaris ihr Amt aufgeben wollen. Für einen «weitmöglichst reibungslosen» Übergang verschob die aktuelle Vorsteherin der Ressorts Finanzen und Soziales das aber: Während eines Jahres sollte sich ihre geplante Nachfolgerin Camilla Arnaud die gemeindespezifischen Kenntnisse im Bereich aneignen und anschliessend in der Exekutive übernehmen.

Alexandra Savaris tritt aus dem Gemeinderat zurück. zvg

Mittlerweile steht man in Remigen wieder am Ausgangspunkt. Arnaud hat sich aus verschiedenen Gründen gegen die Kandidatur entschieden, Savaris ihren Rücktritt angekündigt. Stattgegeben wird der vorzeitigen Demission per 31. Dezember aber nur, wenn bis dahin eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt ist.

Und dafür gibt es jetzt Hoffnung: Bestand Ende Oktober noch keine Anmeldung für die Ersatzwahl, ist inzwischen eine eingegangen. Manuel Häusermann will das Gremium wieder komplett machen. Auf die Frage nach dem Grund für seine Kandidatur sagt der 34-Jährige:

«Ich möchte die Menschen im Dorf noch besser kennen lernen und Remigen vorantreiben, dessen Zukunft mitgestalten.»

Als er vom Gemeinderat angefragt worden sei, habe er sich die Übernahme des Amts ausgiebig überlegt – und dann entschieden, die Chance zu packen.

Keine Bedenken, Ressorts Finanzen und Soziales zu übernehmen

Seit 2019 lebt Manuel Häusermann mit seiner Familie in Remigen. Hauptberuflich ist der zweifache Vater schon über zwölf Jahre für die Kantonspolizei Aargau tätig.

Manuel Häusermann, Gemeinderatskandidat. zvg

Genau seine Arbeit befähige ihn unter anderem für den Gemeinderat. Häusermann erklärt:

«Als Polizist habe ich eine fundierte Menschenkenntnis, kann gut mit Leuten und allen Facetten des Lebens umgehen.»

So habe er zwar regelmässig mit freundlichen Personen zu tun, aber auch mit Menschen, die «etwas mehr Hilfe brauchen». Zudem könne er ein grosses Spektrum an Lebenserfahrung mitbringen. Etwa kennt sich Häusermann dank einer früheren Lehre im Detailhandel auch mit Buchhaltung aus.

So hegt der leidenschaftliche Segler und Shaolin-Kung-Fu-Sportler keine Bedenken, die frei werdenden Ressorts Finanzen und Soziales zu übernehmen.

Nichtsdestotrotz unterstreicht Manuel Häusermann, dass noch nicht klar sei, welche Ressorts er bei einer allfälligen Wahl zugeteilt bekomme: «Das ist schwierig zu sagen und da möchte ich mich auch nicht festlegen. Als Neuzugang entscheidet man das nicht.» In jedem Fall wäre der Eintritt in den Gemeinderat die erste politische Position des Remigers.

Thematisch ist Manuel Häusermann nicht «festgefahren»

Auch bei den anderen Fragen zur möglichen zukünftigen Gemeindepolitik hält Manuel Häusermann sich noch grösstenteils bedeckt. Als konkretes Thema, das er in den nächsten drei Jahren anpacken möchte, nennt er gegenüber der AZ die Schule und Stichwörter wie Schulraumcontainer als Provisorium, Umbau des Kindergartens oder Mittagstisch.

Im Bereich der Schule würde Häusermann sich gerne einsetzen. Sandra Ardizzone (14. April 2020)

Häusermann ergänzt: «Es gibt aber diverse Punkte, bei denen ich mich einbringen will und Ideen habe.» Thematisch sei er nicht «festgefahren».

Eine zukünftige Fusion mit einer anderen Gemeinde – etwa mit Brugg – strebt Manuel Häusermann dafür weniger an. Er habe sich dazu jedoch noch nicht vertieft Gedanken gemacht und keine Meinung gebildet. Der Polizist sagt abschliessend:

«Die Frage ist, ob ein Zusammenschluss Sinn macht und welche Vor- und Nachteile er uns bietet.»

Am Sonntag, 18. Dezember, entscheidet sich, ob Häusermann seine Idee in Remigen umsetzen kann: Dann soll das Stimmvolk den Gemeinderatssitz per Urnenwahl wieder besetzen.

