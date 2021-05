Eröffnung Neues Gastroangebot bereichert die Region: Ein Hauch von Asien weht durch Brugg Neues Leben im Brugger Sonnenbergquartier: Nyingbu Tenzin eröffnet am kommenden Dienstag den Take-away- und Restaurantbetrieb Kongpo. Er sagt, welches seine Spezialitäten sind, wie seine Stimmungslage ist und welche Zukunftspläne er hat. Michael Hunziker 05.05.2021, 05.00 Uhr

Nyingbu Tenzin wird als Spezialität Sushi und Momos, tibetische Teigtaschen, anbieten. Bild: mhu (3. Mai 2021)

Mit asiatischen Köstlichkeiten will Nyingbu Tenzin das Gastroangebot in der Region beleben und bereichern. Seine Spezialitäten sind Sushi und Momos. Bei letzteren handelt es sich um tibetische Teigtaschen, «die besten in der Schweiz», sagt Tenzin mit einem herzlichen Lachen.

Am kommenden Dienstag eröffnet er seinen Take-away- und Restaurantbetrieb Kongpo in Brugg. Er lege grossen Wert auf frische Zutaten sowie auf mit viel Liebe zubereitete und schön angerichtete Speisen zu einem fairen Preis, sagt der sympathische Geschäftsführer und fügt an:

«Mit Geschmack und Qualität wollen wir uns von der Konkurrenz abheben.»

Wichtig sei ihm zudem, dass die Kundinnen und Kunden verschiedene Gerichte – ob thailändisch oder indisch – probieren können.

Einst befanden sich hier der Coop und der Mili Market

Eingerichtet ist der Betrieb am Weiermattring 2, wo sich früher der Coop Sonnenberg sowie das Lebensmittelgeschäft Mili Market befanden. Die gut frequentierte Lage an der Hauptstrasse mit dem Parkplatz hinter dem Gebäude sowie die grosszügigen Platzverhältnisse bezeichnet Tenzin als ideal.

Bis Januar 2014 war der Coop Sonnenberg an diesem Standort untergebracht.

Bild: mhu (28. November 2013)

Das einstige Ladenlokal ist mittlerweile kaum mehr wiederzuerkennen. Von der Strasse aus stechen die neue Beschriftung sowie die liebevoll dekorierten Schaufenster ins Auge. Im Innern präsentieren sich die Räumlichkeiten lichtdurchflutet und freundlich an diesem strahlend-sonnigen Frühlingsabend. Auffällig sind der dunkelbraune, gepflegte Boden sowie die moderne Theke.

Im Innern blieb fast kein Stein auf dem anderen

Nyingbu Tenzin und sein engagiertes Team haben in den letzten Wochen alles von Grund auf saniert: die elektrischen Installationen ersetzt, neue Türen installiert, eine Lüftung und einen Tiefkühler nach Mass eingebaut, eine neue Wand hochgezogen oder eine geräumige, chromstahl-glänzende Restaurantküche eingerichtet. In dieser werden sich künftig bis zu sechs Personen um die warmen Speisen kümmern. In der offenen Showküche davor können die Kundinnen und Kunden den Spezialisten gleich bei der Sushi-Zubereitung zuschauen.

Eingerichtet hat Nyingbu Tenzin eine geräumige Restaurantküche. Bild: mhu

Tätig sein werden im Betrieb bis zu zehn Mitarbeitende. Es werde sich zeigen, wie der Start erfolge, wie viel Personal es tatsächlich brauche, sagt Tenzin. Mit dem Ergebnis des Umbaus sei er sehr zufrieden, stellt er gut gelaunt fest. Innert kurzer Zeit – «wir konnten zügig loslegen» – hätten die geplanten Arbeiten wunschgemäss und im Zeitrahmen umgesetzt werden können. Als Herausforderungen erwähnt er etwa den unebenen Boden oder die Brandschutzvorschriften. Diese Herkulesaufgaben hätten mit dem ganzen Team sowie dem – vor allem regionalen – Gewerbe bewältigt werden können.

Das Lokal wird 20 bis 25 Sitzplätze bieten, der Fokus wird aber klar auf den Abhol- und Lieferservice gerichtet. Coronabedingt hat die Stadt Brugg unkompliziert die temporäre Bewilligung erteilt, im Aussenbereich 24 Sitzplätze zur Verfügung zu stellen. Sowieso lobt Tenzin die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Im Sonnenbergquartier sei er zudem freundlich und mit regem Interesse empfangen worden.

Die Vorfreude auf die bevorstehende Eröffnung ist ihm deutlich anzumerken. Es sei derzeit zwar etwas stressig, es gelte noch diverse Details zu klären und einige Vorbereitungsarbeiten zu erledigen, räumt er ein. «Aber wir schaffen das.»

Produktion und Logistik sollen verlegt werden

Nyingbu Tenzin betreibt unter dem bekannten Namen «Kongpo» bereits einen beliebten Lieferdienst. In Aarau und Schaff­hausen darf er auf viele zufriedene Stammkunden zählen. Ab 2018 war er als Einzelunternehmer tätig, in diesem Jahr ist die Aktiengesellschaft gegründet worden.

Tenzin beabsichtigt, am flächenmässig grössten, mittlerweile vierten Standort in Brugg künftig die Produktion und die Logistik zu konzentrieren. Denn am heutigen Hauptsitz in der Telli in Aarau stosse er an Grenzen. Weitere Ideen, wird beim kurzweiligen Gespräch klar, hat der Geschäftsmann noch viele. Als Stichworte fallen etwa die neue Website oder die neue App. Langweilig werde es ihm bestimmt nicht, bestätigt er. «Es bleibt spannend.»

Vorerst gelte sein Augenmerk und seine ganze Energie dem neuen Standort Brugg, ergänzt Tenzin. In der Eröffnungswoche ab 11. Mai sind Spezial­angebote angekündigt, «damit die Leute einen Eindruck erhalten können von uns». Geöffnet sein wird der «Kongpo» Take-away- und Restaurantbetrieb jeweils am Dienstag- und Mittwochabend sowie von Donnerstag bis Sonntag am Mittag und am Abend. Zu haben ist übrigens ebenfalls Bubbletea, das Getränk aus Taiwan, um das derzeit ein regelrechter Hype entstanden ist.

