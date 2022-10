Schinznach: Die Eröffnung des Historischen Rundwegs vom Jurapark

Interview Mini-Firma macht Hoffnung auf Heilung von Long Covid: Ulf Berg von Berlin Cures sagt, warum es so lange dauerte

Es ist nicht nur ein bisschen Husten, was jene haben, die schwer von Long Covid betroffen sind. Einige mussten ihre Arbeit aufgeben und die Kinder anders betreuen. Sie setzen alle Hoffnung in ein Medikament mit dem Namen BC007. Ulf Berg von Berlin Cures sagt, die Studie werde in den nächsten Wochen eingereicht.