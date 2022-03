Neues Lokal Maya's Holiday Flavours eröffnet am 6. April in Brugg

Eröffnung Hawaii, Mexiko und Mauritius: Im neuen Brugger Lokal kocht eine Weltenbummlerin – mit persönlichem Konzept Am 6. April eröffnet «Maya’s Holiday Flavours» an der Hauptstrasse 25 im Prophetenstädtchen. Die Betreiberin aus Endingen ist ein alter Hase in der Gastroszene. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maya Lukas lanciert ihr eigenes Restaurant, Ehemann Arvinda steht ihr zur Seite. Maja Reznicek (30. März 2022)

Die blau-gelb gestreiften Wände machen direkt gute Laune. Maya Lukas erklärt: «Sie sollen an ein mexikanisches Lokal erinnern, das man in den Ferien entdeckt.» Pink sei ebenfalls zur Debatte gestanden. «Das wollte mein Mann aber nicht», sagt die 38-Jährige aus Endingen mit einem Lachen.

Die Farbe in der Lokalität an der Hauptstrasse 25 in Brugg ist kaum trocken. Am Mittwochmorgen herrscht noch reger Umbaubetrieb: In einer Woche soll das Restaurant Maya’s Holiday Flavours erstmals seine Türen öffnen. Für Lukas ist es nicht das erste gastronomische Unternehmen.

Ab 6. April kehrt wieder Leben in die Lokalität ein. Maja Reznicek (30. März 2022)

Nach der Ausbildung zur Köchin arbeitete die gebürtige Nussbaumerin im In- und Ausland, unter anderem in Australien. 2007 machte sich die damals 24-Jährige selbstständig. Fast ein Jahrzehnt gab sie in ihrem eigenen Kochstudio private und öffentliche Kurse. Von ihren zahlreichen Reisen um die Welt nahm sie dafür jeweils neue Fähigkeiten mit: Unter anderem unterrichtete Maya Lukas Sushikurse.

Maya Lukas, Köchin und Betreiberin von «Maya's Holiday Flavours». Maja Reznicek (30. März 2022)

Die Idee für ein eigenes Restaurant hatte sie schon lange im Kopf:

«Oft wenn wir auswärts essen waren, dachte ich: Das ist so gut, das kann ich auch.»

Wegen des finanziellen Risikos und den beiden Töchtern verwarf sie den Gedanken immer wieder. Bald kommt ihre Jüngste aber in den Kindergarten – und Lukas witterte ihre Chance bei der Brugger Lokalität.

Ihren Mann lernte Maya Lukas im Kochkurs kennen

Für den neuen Betrieb gibt Maya Lukas ihre bisherige Stelle auf. Bis Dienstag war sie noch als Dozentin an der B.H.M.S. Business & Hotel Management School in Luzern tätig. Hier lernte sie Ehemann Arvinda kennen. Lange blieb der damalige Kochschüler nicht in der Branche.

Schon im Praktikum habe er festgestellt, dass sich das Kochen in einem gastronomischen Betrieb stark von dem in den eigenen vier Wänden differenziert. Heute arbeitet der 33-Jährige mit mauritianischen Wurzeln als Informatiker und kümmert sich im Hintergrund von «Maya’s Holiday Flavours» um Social-Media-Auftritt sowie Werbung.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Für das Kulinarische im neuen Brugger Restaurant wird ganz Maya Lukas zuständig sein. Die Gerichte seien inspiriert von mexikanischer, hawaiianischer und mauritianischer Küche. Was nach einem sehr breiten Angebot klingt, hat für Lukas eine klare Linie:

«Es sind meine Lieblingsgerichte von meinen Reisen, die im Aargau nur schwer zu finden sind.»

Auf der Karte finden sich Speisen von Nachos mit Käse und Salsa über verschiedene Bowls mit Fleisch und Fisch oder als vegane Variante bis hin zu Kalia Poulet (mauritianisches Gericht). Lukas ergänzt: «Es ist eine kleine Karte mit einfachen Gerichten, aber bunt.» Da die zweifache Mutter über das Wirtepatent verfügt, könne sie auch Drinks ausschenken.

Am Mittwochmittag werden die ersten Gäste bedient

Am Mittag wird der Schwerpunkt jeweils auf dem Take-away liegen, sitzen könne man aber immer, versichert die Köchin. Auf dem Menu sollen beispielsweise ein Wochengericht und eine Suppe, aber auch kalte Gerichte stehen. Wer es besonders eilig hat, könne vorbestellen und sein Essen dann nur noch abholen, erklärt Lukas. Trotzdem sagt sie:

«Eine Selbstbedienungstheke gibt es nicht, alles wird frisch gekocht.»

Abends erwartet die Gäste dann eine grössere Karte. Zur Auswahl steht beispielsweise «Surf and Turf» (Kombination aus Meeresfrüchten mit Fleisch). Kinder erhalten ihre eigene Speisekarte.

Die Gäste erwartet eine exotische Speisekarte. zvg Die Gäste erwartet eine exotische Speisekarte. zvg Die Gäste erwartet eine exotische Speisekarte. zvg

Bis auf weiteres wird «Maya’s Holiday Flavours» ein Einfraubetrieb sein. Ist das Geschäft angelaufen, kann sich Maya Lukas ein grösseres Team gut vorstellen. Bis dahin packen Freunde und Familie mit an. Bis zur Eröffnung des Restaurants gibt es denn auch noch einiges zu tun: Zwei, drei Geräte fehlen in der Küche, die Dekoration muss noch ihren Platz finden und die Endreinigung vollzogen werden, nennt die 38-Jährige als Beispiele.

«Essen wie Ferien» verspricht das neue Lokal. Maja Reznicek (30. März 2022)

Am Mittag des 6. Aprils sollen die ersten Gäste bedient werden. Danach steht das Lokal jeweils montags bis samstags den Besucherinnen und Besuchern offen. Gegen ein grosses Eröffnungsfest hat sich Lukas bewusst entschieden: «Die Leute sollen zuerst lieber tröpfchenweise kommen.» Ein bisschen hawaiianische Entspanntheit also zum Start.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen