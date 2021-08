Brugger Persönlichkeiten antworten: So war der erste Schultag

Erinnerung Bekannte Personen aus dem Bezirk Brugg antworten: So war ihr erster Schul- und Chindsgitag Heute gilt es ernst für viele Aargauer Kinder. Drei Persönlichkeiten aus dem Bezirk Brugg erinnern sich an diesen speziellen Moment. Claudia Meier und Maja Reznicek 09.08.2021, 05.00 Uhr

Heidi Ammon, Robert Kühnis (Mitte) und Andreas Gyr erzählen von ihrem ersten Kindergarten- bzw. Schultag. Bild: zvg

Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin Windisch: «Jetzt zu den Grossen zählen, war ein wohliges Gefühl.»

An Weihnachten 1966 haben mich mein Gotti und meine Grossmutter mit einem bunten Chindsgitäschli und einem wunderschönen, bestickten Finkensack beschenkt. Bis zu meinen ersten Chindsgitag lagen sie fein säuberlich auf der Kommode!

Nach Ostern, mit den weissen Sonntagswollstrümpfen und dem Sonntagskleid mit Schürze gekleidet, durfte ich mich endlich an der Hand meiner Mutter auf den Weg zum Chindsgi begeben. Ein schmuckes Kindergartengebäude in Sulgen TG mit einem riesig grossen Spielplatz erwartete mich. Im neuen Umfeld mit 26 Gspänli habe ich mich schnell zurechtgefunden.

Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin Windisch. Bild: Alex Spichale

Fräulein Nüssli hat uns auch viel Aufmerksamkeit, Zeit zum Basteln mit den verschiedensten Materialien, Spielen und Singen geschenkt. Eine schöne, unbelastete Zeit!

Ebenso freute ich mich auf meinen ersten Schultag. Jetzt zu den Grossen zählen, war ein wohliges Gefühl. Stolz hat mich meine Mutter auf dem ersten Schulweg begleitet, am Rücken mein neuer Schulthek. Mit 32 Schulgspänli startete ich den ersten Schultag bei Fräulein Rechsteiner.

Heidi Ammon in der Kindergartenzeit. Bild: zvg

Ein herzlicher Empfang mit einer ersten Aufgabe, den Sitzplatz auszusuchen, war ein schöner Einstieg in den Schulalltag. Wir – Vreni Huber und ich – besetzten die Schulbank vorne links. Diese war noch ausstaffiert mit einem Tintenfass und aufklappbarer Schreibfläche, unser ganzer Stolz.

Endlich schreiben und rechnen lernen bereitete uns beiden grosse Freude. Wir pflegten über die ganze Schulzeit eine gesunde Konkurrenz und motivierten uns gegenseitig zu schulischen und sportlichen Leistungen. Ich lernte noch mit der Kreide auf die Schiefertafel schreiben – dabei mussten wir achtsam mit der Schiefertafel umgehen, damit das Geschriebene nicht wieder ausgewischt wurde.

Eine Zeit mit Herausforderungen und viel Neuem begann. Gute Erinnerungen sind geblieben.

Robert Kühnis, ehemaliger Rektor der Neuen Kantonsschule Aarau, wohnhaft in Windisch: Ein Haarschnitt zum Kindergarteneintritt

Ich ahnte, dass mein Kindergarteneintritt in Würenlingen 1953 mit Neuem verbunden sein würde. Zu den Erwartungen kamen auch Befürchtungen dazu, zum Beispiel, dass ich noch ordentlicher daherkommen sollte.

Robert Kühnis, ehemaliger Rektor der Neuen Kantonsschule Aarau. Bild: zvg

Tatsächlich drückte mir die Mutter zwei Zwanzigrappenstücke in die Hand und schickte mich zum Friseur. Der Weg dorthin führte beim Milchlädeli vorbei, wo seit jüngst Wasserglacestängel angeboten wurden, runde, farbige, die in meiner Vorstellung «Paradies» waren und so wenig wie dieses greifbar (wir besassen nicht einmal einen Kühlschrank).

Vier solche Eisstängel hätte es für die zwei Zwanziger gegeben: Haarschneiden bedeutete mir nichts – die Eisstängel, die ich nur vom Hörensagen kannte, jedoch alles! Damals entstand in mir die Frage, die mich bis heute beschäftigt: Was ist warum, wann, wie viel wert?

Ich war für den Kindergarten nur bedingt vorbereitet, da mir das Schuhebinden nur unregelmässig gelingen wollte. Ob meine neuen Kameraden dies bemerken und mich scheel anschauen würden? Zur Vorsicht nahm ich zwei Wäscheklammern mit – das darauffolgende Gelächter der anderen nicht ahnend.

Robert Kühnis nach dem Haarschnitt 1953. Bild: zvg

Mein Nachbar hatte noch grössere Probleme, weshalb er am ersten Tag gar nicht anrückte. Er befürchtete, es würde ein Foto gemacht. Und weil es damals hiess, man müsse lächeln und zur Kamera schauen, aus der ein Vögelchen komme, war ihm diese Vorstellung ein Horror. Was ist doch aus dem damals seltenen Fotoereignis heute für eine erdrückende Bildersintflut geworden.

Andreas Gyr, Betreiber Dampfschiff Bar in Brugg: Schulische Reise startete 1993

Es war August im Jahr 1993, als ich mit fünf Jahren im Kindergarten, damals noch in Unterbözberg, meine schulische Reise startete.

Andreas Gyr, Betreiber Dampfschiff Bar in Brugg. Bild: Claudia Meier

Nach abgeschlossener Sekundarschule begann ich eine Lehre als Automechaniker bei der AMAG in Schinznach-Dorf.

Andreas Gyr auf dem Weg zum Kindergarten in Unterbözberg. Bild: zvg

Danach ging ich in den Autoverkauf für knapp fünfeinhalb Jahre. Anschliessend wurde ich Filialleiter einer kleinen Autowerkstatt. 2018 machte ich mich dann selbstständig.

Dreieinhalb Jahre später bin ich nun stolzer Betreiber der Dampfschiff Bar in Brugg, welche jeden Samstag gratis Livemusik anbietet.

Ich bin gespannt, wo die Reise noch hingehen wird.