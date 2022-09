Erneuerung Neumarktplatz Brugg: Architekten stellen Varianten vor

Ergebniskonferenz Varianten vorgestellt: So könnte der Brugger Neumarktplatz bis 2026 aussehen Mit der «Ergebniskonferenz» stand am Mittwoch der nächste Schritt im Mitwirkungsverfahren zur Erneuerung des Perimeters zwischen Bahnhof- und Lindenplatz an. Bei einem Szenario waren sich die Teilnehmenden einig. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 01.09.2022, 19.08 Uhr

In vier Jahren könnte der Brunnen (rechts) auf dem Neumarktplatz Brugg verschwunden sein. Flavia Rüdiger (15. Juni 2022)

Vor sieben Monaten stand das Projekt Erneuerung Neumarktplatz zum letzten Mal öffentlich zur Debatte. Rund 30 Empfehlungen für den Perimeter zwischen Bahnhof- und Lindenplatz gaben die Teilnehmenden des «Auftakt-Forums» den Verantwortlichen damals mit. Am 31. August lud die Stadt Brugg zum nächsten Schritt im Mitwirkungsverfahren ein. 35 Personen, so sagte Stadtrat Roger Brogli bei der Begrüssung, fanden für die «Ergebniskonferenz» am Mittwoch ins Salzhaus – gut halb so viele wie noch im Januar.

Wieder unter der Moderation von Britta von Wurstemberger von der Agentur Frischer Wind brachte die Abteilung Planung und Bau vertreten durch deren Leiter Stefan Hein und Projektleiter Jörg Steinhardt die Anwesenden auf den aktuellen Stand des Prozesses.

35 Personen nahmen an der «Ergebniskonferenz» im Salzhaus teil. Maja Reznicek

Man sei mitten in der Vorprojektplanung, habe diverse Gespräche mit Betroffenen, etwa den Eigentümern des Neumarkt 1 und 2, geführt.

Architekt Jann Stoos gab anschliessend Einblick in die Grundlagen des Vorhabens – und den Abklärungen dazu, beispielsweise zum Entsorgungs- und Anlieferungsplan der Läden oder den Vorgaben der Feuerwehr. Daraufhin stellte er das mögliche Konzept und die zugehörigen Varianten für die Erneuerung Neumarktplatz vor.

Der Neumarktplatz wurde in drei Zonen unterteilt: Mittelbereich (grün), südlicher Platz (gelb) und nördlicher Platz (rot). zvg/Stoos Architekten AG

Dafür wurde der Projektperimeter in drei Zonen gegliedert: Mittelbereich, nördlicher (Richtung Lindenplatz) und südlicher Platz (Richtung Bahnhof).

Mittelbereich wäre «prädestiniert» für Aussengastronomie

Angedacht ist auf dem südlichen Platz den aktuellen Brunnen «abzuschneiden» sowie als erste Variante, Rankseile mit Kletterpflanzen zwischen den Gebäuden zu spannen und dabei die «Elefantenfüsse», die Säulen des Neumarkts, zu begrünen. Der Architekt ergänzte:

«Bei der Möblierung wären wir eher zurückhaltend. Bei den Trögen der Pflanzen könnte man aber Bänke installieren.»

Im Hinblick auf den Bodenbelag fiel die Wahl auf einen Gussasphalt. Alternativ zu den Rankseilen könnte auch ein in der Mitte angelegtes Rankgerüst oder eine Pergola am Strassenrand ergänzt durch eine Spindel mit Dach, die den Abgang in die Unterführung markiert, erstellt werden.

Die Rankseile (rechts) würden mit Kletterpflanzen begrünt. Maja Reznicek

Im südlichen Teil des Neumarktplatzes wäre zudem eine brunnenartige Struktur – beispielsweise eine Fläche mit Düsen, die sich bei einer Veranstaltung abstellen liessen – möglich.

Im Mittelbereich wird vorgeschlagen, die bestehenden Sitzinseln und Pflanzen durch versetzte, bodenebene Bäume zu ersetzen. Jann Stoos sagte: «In der Mitte soll ein Aufenthaltsraum entstehen.»

Als Referenz nannte er den Oberen Graben in Winterthur (siehe Bild oben). Belagstechnisch könnte dieser Teil gesamthaft chaussiert – möglich auch mit «Brücken» beziehungsweise Wegen aus anderem Material –, nur mit chaussierten Inseln bestückt oder gepflastert werden. Stoos fügt an:

«Aus stadtklimatischen Gründen können wir den Gussasphalt nicht über den ganzen Platz ziehen.»

Ergänzt würde dieser Bereich durch demontierbare Möblierung für alle Altersgruppen – und sei «prädestiniert» für Aussengastronomie.

Keine Lösung wie beim Theaterplatz in Baden gesucht

Ähnlich sieht es beim nördlichen Platz aus: Der dreieckige Perimeter soll ebenfalls mehrere Bäume mit Sitzgelegenheiten erhalten und die klare durch Tröge besetzte Grenze zur Strasse rückgebaut werden. Auch hier liessen sich ein chaussierter oder gepflasterter Platz oder chaussierte Inseln realisieren. Zusätzlich ist ein Trinkbrunnen angedacht.

Gesamtübersicht des vorgeschlagenen Konzepts. zvg/Stoos Architekten AG

Nach den Ausführungen von Stoos hatten die Anwesenden während 45 Minuten Gelegenheit, sich über die Varianten auszutauschen. Zusätzlich definierten sie zu den Kernthemen – Umgang Bestand, Belag, Begrünung, Möblierung/Aussengastronomie, Wasser – ihre wichtigsten positiven als auch negativen Rückmeldungen.

Bei der Präsentation im Plenum zeigten sich einige Tendenzen: Über alle Gruppen hinweg bildete sich eine «Anti-Brunnen-Community», wie von Wurstemberger es treffend formulierte. Man war sich einig: Der Brunnen auf dem südlichen Platz muss weg.

45 Minuten lang hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, gemeinsam über die Varianten zu diskutieren. Maja Reznicek

Das Thema Wasser zeigte sich auch sonst wichtig, im nördlichen Teil werde dieses noch vernachlässigt. Teilweise wurden gleich mehrere Trinkbrunnen gewünscht. Gut kam dahingegen die multifunktionale Fläche mit Düsen an. Positiven Zuspruch erhielt ebenfalls die angedachte Begrünung mit Hilfe von Rankseilen. Überhaupt begrüssten die Anwesenden mehr Grün an den «Elefantenfüssen».

Die mögliche Belagswahl sorgte für gemischte Gefühle: Konnten sich einige nicht für eine Chaussierung erwärmen – eine Lösung wie auf dem Theaterplatz in Baden wolle man nicht – fanden andere eine Kombination verschiedener Beläge in der Dreiteilung des Platzes interessant.

Variantenentscheid soll in diesem Herbst erfolgen

Einig war man sich beim Thema Belag bei einem Punkt, so fasst es eine Teilnehmerin zusammen:

«Er darf keine Stolperfallen enthalten und muss für Rollstühle und Rollatoren gut ‹daherkommen›.»

Mehrfach von Gruppen angeregt wurde zudem die Frage nach dem zukünftigen Abfallmanagement, der Lage von Veloparkplätzen sowie der Wunsch nach dem Einsatz von hitzebeständigen Bäumen. Zudem brachten Anwesende an, man solle das ganze Projekt «weiterdenken», bis über den Platz hinaus, etwa im Hinblick auf den Abgang ins Mausloch beziehungsweise die geplante Campuspassage.

Unter den Teilnehmenden der «Ergebniskonferenz» waren laut Roger Brogli auch neue Gesichter. Maja Reznicek

Die Rückmeldungen aus der «Ergebniskonferenz» werden laut von Wurstemberger nun in die Arbeit des Planerteams einfliessen. Der Variantenentscheid soll im September/Oktober fallen – unter Einbindung der Schnittstellenprojekte. Abgeschlossen sein soll das Vorprojekt laut Stefan Hein im November.

Genehmigt der Einwohnerrat im März 2023 den entsprechenden Kredit und besteht das Vorhaben auch die Volksabstimmung im Jahr darauf, könnten zwischen Anfang und Mitte 2025 die Bauarbeiten beginnen. 12 bis 18 Monate später soll sich der Neumarkplatz mit seinem neuen Gesicht zeigen.

