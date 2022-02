Theresia Anderes Kocher wohnt im historischen Farbturm in Brugg

Wer wohnt denn da? «Er ist mein Egoistenhüsli»: Diese Bruggerin lebt im 500-jährigen Farbturm Das historische Gebäude in der Vorstadt ist aus dem Ortsbild des Prophetenstädtchens nicht wegzudenken. Sein Innenleben birgt Überraschungen. Ein Rundgang. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Seit 17 Jahren lebt Theresia Anderes Kocher im Brugger Farbturm. Sandra Ardizzone

Der Farbturm ist für Theresia Anderes Kocher seit jeher ein verwunschener Ort. Erst über einen fast geheim anmutenden Innenhof führt der Weg an Pflanzentöpfen und Laternen vorbei zu seinem Eingang. Als die Hausherrin die von zwei tönernen Löwen bewachte Tür öffnet, wird der Blick frei auf ein unverhofft gemütliches Zuhause. So war es aber nicht immer.

Der Farbturm (Mitte) hat wahrscheinlich 500 Jahre auf dem Buckel. AZ Archiv / Nina Meyer

Vor 17 Jahren befand sich der dreiviertelrunde Eckturm nicht in bestem Zustand, unter anderem regnete es rein. Die gebürtige Menzikerin erinnert sich:

«Ich hatte schon Angst, dass ich mich mit dem Kauf in den Ruin treibe.»

Trotzdem zögerte sie nicht lange, als Freunde ihr erzählten, dass das zwischen 1522 und 1525 erbaute Gebäude veräussert wird.

Der Innenhof liegt gut versteckt. Sandra Ardizzone

Sie habe sich nämlich schon vor über zwei Jahrzehnten in den Farbturm verliebt. Mit einem Augenzwinkern sagt die ausgebildete Krankenschwester: «Er ist mein Egoistenhüsli.» Seit 2005 lebt Anderes Kocher allein hinter den grauen Mauern, die Teil der Vorstadt-Befestigung von Brugg waren und später eine Färberei beheimateten. «Daher kommt auch der Name», weiss die 66-Jährige.

Theresia Anderes Kocher erklärt, was das Beste am Turmleben ist. Sandra Ardizzone

Die Begeisterung für Historisches begleite sie schon seit ihrer Jugend. Damals verkaufte Anderes Kocher an Flohmärkten in Baden, heute führt sie den Antiquitätenladen Nostalgie an der Hauptstrasse 49 in Brugg.

«In den Turm kommen nur die Rosinchen»

Der Turm ist gemäss Theresia Anderes Kocher schon lange in Privatbesitz. In den 50er-Jahren habe die Stadt Brugg mit dem damaligen Inhaber über einen Kauf gesprochen, man sei sich aber nicht einig geworden. Für sie sei es ein Glück: «Dass ich den Farbturm haben darf, ist ein Privileg.»

Vom Balkon fällt der Blick auf den Innenhof. Sandra Ardizzone

Ein Privileg, für das Anderes Kocher – metaphorisch und wortwörtlich, da der Turm vier Stockwerke und keinen Lift hat – viele Treppen steigen musste. Vor dem Einzug galt es grosse Teile des Gebäudes zu sanieren. Die kantonale Denkmalpflege habe ihr dabei beratend zur Seite gestanden.

Etwa als es darum ging, das hölzerne Balkongerüst aus dem 15. Jahrhundert auf der Innenhofseite zu erneuern. Gross «reinreden» liess sich Anderes Kocher aber nicht:

«Mein Turm ist kein Ausstellungsstück.»

Das historische Gebäude steht ebenfalls nicht für öffentliche Führungen zur Verfügung. Die 66-Jährige ergänzt: «Meine Tochter hat mir auch schon vorgeschlagen, ein Bed and Breakfast im Turm zu führen. Für mich ist er aber etwas sehr Privates und mein persönlicher Rückzugsort.»

Die alten Stiche zeigen die Stadt Brugg. Sandra Ardizzone

Ein Blick hinter die Mauern würde sich trotzdem lohnen. Jedes Tischchen und jeder Stuhl wirkt bewusst gewählt, an eine Antiquität reiht sich hier die nächste. Eine Wand ist ganz alten Stichen der Stadt Brugg – fast überall ist auch der Farbturm zu sehen – gewidmet.

Ab und zu hört man den Klang einer Standuhr. Ihre beiden Töchter hätten das «Geläut» nicht gemocht, aber für sie sei es «wie ein Herzschlag». Theresia Anderes Kocher ergänzt:

«Von aussen hat der Turm etwas Abweisendes, die meisten könnten sich das gemütliche Innere nicht vorstellen.»

Wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse reduzierte sich Anderes Kocher bei der Einrichtung auf das Wichtigste. Viele Möbel seien multifunktional, einzelne kleine Tische lassen sich beispielsweise zu grösseren ausziehen. Der Turm habe ihr aber auch gezeigt, wie «wenig man eigentlich braucht». Sie empfindet den schlanken Bau sowieso nicht als eng, sondern mehr als «Ort der Geborgenheit».

Die Küche ist mit zahlreichen Details versehen. Sandra Ardizzone

Trotzdem sei für sie beim Umzug klar gewesen: «In den Turm kommen nur die Rosinchen.» So wanderten einige Objekte aus ihrem Antiquitätenladen direkt zu ihr nach Hause. Am ältesten seien wohl ausgewählte Kerzenständer, diese stammen aus der Barockzeit.

Im Winter zeigen sich die weniger positiven Seiten

Bei der Frage nach ihrem Lieblingsort im Turm muss Theresia Anderes Kocher keine Sekunde überlegen. «Auf den Zinnen», erklärt die 66-Jährige. Im Sommer verbringe sie dort viel Zeit, hege und pflege Pflanzen auf der Dachterrasse. Manchmal übernachte sie sogar im Freien unter den Sternen. Die Bruggerin schwärmt:

«Hier ist man dem Himmel ein Stück näher.»

Im Winter zeigen sich dann die weniger positiven Seiten des alten Gebäudes. Stichwort: Isolation. Dann heizt Anderes Kocher auf jedem Stockwerk nochmals mit einem zusätzlichen «Öfeli».

Von den Zinnen hat man Ausblick auf die Stadt Brugg. Sandra Ardizzone

Auch für Haustiere sei der Turm wegen der vielen Stufen nicht geeignet. Dafür sei das Verhältnis in der Eigentümergemeinschaft der Vorstadt 5 sehr freundschaftlich. Vor kurzem übernahm auch eine ihrer Töchter eine Wohnung in der Liegenschaft. Anderes Kochers Mann lebt nach wie vor im Zweitwohnsitz in Untersiggenthal.

Bis heute hat die Ladenbesitzerin den Einzug in den Farbturm nie bereut. Dem Umstand, dass ihr die vielen Treppenstufen im hohen Alter Mühe bereiten könnten, begegnet sie mit Humor. «Ich weiss, dass ich eine richtige Seniorenwohnung gewählt habe. Vielleicht muss ich in Zukunft einen Flaschenzug installieren», sagt die Bruggerin schmunzelnd.

Unter anderem bei der Überdecke des Sofas zeigt sich die Begeisterung von Anderes Kocher für den orientalischen Stil. Sandra Ardizzone

Irgendwann einmal soll das Objekt ihrer Tochter gehören, das sei deren Herzenswunsch. Anderes Kocher würde es dann wieder nach Untersiggenthal ziehen. Bis dahin geniesse sie ihr «Egoistenhüsli» aber – und den Blick auf den Sternenhimmel.

