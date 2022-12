Entwicklungsstudie Badi Villnachern: Entwicklungsstudie sieht Campingplatz vor, aber kein Hauptbecken mehr In einer kürzlich veröffentlichten Studie wurden verschiedene Varianten zur Zukunft des Schwimmbads erarbeitet. Verglichen wurden auch die Optionen Rückbau und Sanierung. Nächstes Jahr steht ein Richtungsentscheid an. Deborah Bläuer 08.12.2022, 05.00 Uhr

Die Badi Villnachern weist inzwischen einige Alterserscheinungen und Mängel auf. Claudia Meier (12. Juli 2021)

An der 1954 erbauten Badi Villnachern nagt der Zahn der Zeit. 1998 wurde sie teilsaniert.

Doch seit 2016 sei der Erhalt des Schwimmbads aufgrund der Finanzlage der Gemeinde fraglich, heisst es in der «Entwicklungsstudie Badi-Areal, Villnachern» und weiter: «Zumal der 2019 festgestellte Wasserverlust durch Schäden an Becken und Leitungsinfrastruktur sowie diverse Asbestbelastungen an Dach und Sanitäranlagen der alten Bauten den langfristigen Fortbestand ernsthaft in Frage stellen. Die gesetzlichen Mindestwerte der Wasserqualität konnten mit der bestehenden Anlage nur knapp erreicht werden, das Becken entspricht bautechnisch nicht mehr den nötigen Normen und die Bauten sowie die technischen Einrichtungen ermöglichen nur noch einen rudimentären gastronomischen Betrieb.» In der Saison 2020 und 2021 war das Hauptschwimmbecken sogar nicht benutzbar.

Nachdem die Stimmbevölkerung im Februar dieses Jahres die Initiative zum Erhalt des Schwimmbadbetriebs für die Saison 2022 angenommen hatte, wurden einige Reparaturarbeiten durchgeführt, die einen Betrieb für die nächsten drei bis fünf Jahre ermöglichen sollen.

Varianten reichten von Wochenendhäusern bis zu einer Bio-Badi

Der Gemeinderat entschied, verschiedene Möglichkeiten zur Zukunft der Badi zu prüfen. Die Landschaftsarchitekten Rainer Zulauf und Maximilian Kindt wurden beauftragt, eine Entwicklungsstudie für das Areal mit Umnutzungsvarianten zu erstellen, in Zusammenarbeit mit einem Gremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus der Bevölkerung und dem Gemeinderat.

Zudem hatten die Einwohnerinnen und Einwohner Villnacherns die Möglichkeit, Anregungen und Wünsche anzubringen. Die favorisierte Variante wurde dann mit der durch die Energie- und Haustechnik Weber AG erstellten Sanierungsvariante sowie einer Rückbauvariante verglichen.

Eine willkommene Abkühlung für die Leute aus Villnachern und den umliegenden Gemeinden: ein Besuch in der Badi. Sandra Ardizzone (25. Juli 2022)

Kürzlich wurde nun der Schlussbericht der Entwicklungsstudie veröffentlicht. Darin steht, das Schwimmbad belege nur einen Teil der in der Zonenplanung zu der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zusammengefassten Parzellen:

«Zonenrechtlich ist also das Badi-Areal grösser gefasst, als die heutige Schwimmbadanlage suggeriert.»

Bei den in der Entwicklungsstudie erarbeiteten 14 Varianten zeigt sich ein buntes Bild; von Wochenendhäusern neben dem Schwimmbad bis hin zum Umbau zu einer Bio-Badi. Empfohlen wird die Variante L2.

Vorgesehen ist hierbei, dass das Kinderschwimmbecken vergrössert und das Hauptschwimmbecken entfernt wird. Dafür soll künftig im Aarekanal geschwommen werden, der über einen Zugang durch die Uferböschung und einen Steg erreichbar sein soll.

So könnte das Areal der Badi Villnachern in Zukunft aussehen, mit einem Campingplatz und ohne Hauptschwimmbecken. Screenshot: Entwicklungsstudie Badi-Areal, Villnachern

Weiter sind ein Campingplatz angedacht, ausgerichtet auf 60 bis 70 Einheiten für Camper, Dauercamper und Zelte sowie eine Umgestaltung des Parkplatzes, eine flexibel bespielbare Allmend und Neubauten, in denen Gastronomie, Infrastrukturen für den Campingbetrieb und ein vermietbarer Gemeinschaftsraum Platz finden sollen.

Bevorzugte Variante soll ungefähr 2,35 Millionen Franken kosten

Die Kosten der Camping-Variante seien mit einer Genauigkeit von plus/minus 30 Prozent bestimmt worden, ist im Schlussbericht zu lesen. Genannt werden Erstellungskosten von 2,35 Millionen Franken sowie jährliche Betriebskosten von bis zu 70’000 Franken.

Bei der Badi-Sanierung belaufen sich die Aufwendungen gemäss der Entwicklungsstudie auf 1,9 Millionen Franken und die Betriebskosten auf 70’000 bis 100’000 Franken. Hingegen ist bei einem Abbruch mit einer einmaligen Ausgabe von 400’000 Franken und mit jährlichen, nicht genauer bezifferten Pachteinnahmen zu rechnen.

Die Zukunft der Badi Villnachern ist ungewiss. Maja Reznicek (08. Juli 2022)

In der Studie wird eine Sanierung der Badi als Verlustgeschäft ohne Mehrwert, die Umnutzung als mindestens kostendeckend mit einem hohen Mehrwert und der Abbruch als Gewinn, aber mit Arealverlust, bezeichnet.

Entsprechend heisst es im Schlusswort der Studie: «Die Basis für einen langfristigen Erhalt des Areals ist künftig ein mindestens kostenneutraler Betrieb für die Gemeinde. Um dies sicherstellen zu können, ist eine adäquate Einnahmequelle durch eine Zusatznutzung zwingend.»

Gemeinderat sieht Camping-Lösung als realistisch an

Wie an der Gemeindeversammlung am 23. November bekanntgegeben wurde, stelle die Camping-Lösung eine realistische Möglichkeit dar. Im nächsten Jahr müsse an einer Gemeindeversammlung ein Richtungsentscheid gefällt werden.

Man führe Gespräche mit möglichen Investoren und Betreibern und erarbeite ein Geschäftsmodell, sagte Vizeammann Richard Zickermann. Denkbar sei auch eine Verselbstständigung der Badi mit der Bildung einer Genossenschaft.