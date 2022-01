Nach dem Dreikönigstag: So werden Christbäume im Aargau entsorgt

Entsorgung Nach dem Dreikönigstag: So geht es den letzten Weihnachtsbäumen im Aargau an den Kragen Zwar wurden vielerorts die Christbäume schon der Grünabfuhr übergeben, in einigen Gemeinden im Kanton gibt es aber noch andere – teilweise unterhaltsame – Möglichkeiten, sich vom Christbaum zu trennen. Die AZ hat ein paar Beispiele zusammengetragen. Nils Hinden, Claudia Meier, Maja Reznicek, Stefanie Garcia Lainez, Andrea Weibel Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Das Tannenbaum-Werfen in Mülligen findet am 8. Januar 2022 wieder statt. Ina Wiedenmann

(5. Januar 2019)

Aus dem Entsorgen einen Event macht der Pläuschler Club Mülligen. Zum sechsten Mal führt der Verein am 8. Januar um 14 Uhr die Weihnachtsbaum-Weitwurf-Challenge auf dem Schulhausplatz Mülligen durch. Zumindest, wenn die Coronamassnahmen sich nicht nochmals verändern, erklärt Co-Vereinspräsident Ivo Grünenfelder. Während des Anlasses gilt Maskenpflicht.

Ansonsten findet das Tannenbaumwerfen in gewohnten Rahmen inklusive Festwirtschaft statt. Grünenfelder rechnet in diesem Jahr mit 60 bis 100 Teilnehmenden. Ab 9 Uhr werden die Weihnachtsbäume am Samstag im ganzen Dorf abgeholt. Nach dem Wettbewerb gelangen sie in die Verbrennung.

Leiterin Cornelia Da Silva vom Zoo Hasel in Remigen sagt: «Der nackte Baum bringt nicht mehr viel, sonst haben die Tiere nichts davon.» Sandra Ardizzone

(2. Februar 2021)

In Remigen gibt es zwei Möglichkeiten, den Christbaum «loszuwerden»: Man kann ihn nicht nur während der offiziellen Öffnungszeiten beim Entsorgungsplatz neben dem Grüngut-Container abgegeben, sondern auch im Zoo Hasel.

Hier finden die Tannen laut Geschäftsführerin Cornelia Da Silva etwa als Futter für die Tiere oder Dekoration für das Gehege Verwendung. Bis Anfang Woche erhielt der Remiger Betrieb bereits 40 Bäume. Wie viele es pro Saison sind, ist gemäss der Da Silva schwer zu sagen:

«Wir bekamen bereits vor Weihnachten Bäume, die nicht verkauft wurden, und verfüttern diese laufend.»

Wichtig sei, dass die Tannen keinen Kerzenwachs oder Lametta mehr aufweisen und zeitnah abgeben werden – sprich: Bevor alle Nadeln abgefallen sind. «Der nackte Baum bringt nicht mehr viel, sonst haben die Tiere nichts davon.»

Deponieren kann man die Tannen jeweils während der Öffnungszeiten des Zoos Hasel von 10 bis 16.30 Uhr (Winter). Die Abgabestelle ist beim Kleidercontainer direkt beim Eingang des Betriebs.

Zurzibiet: Regionalpolizei erinnert Gemeinden ans Bundesgesetz

Im Zurzibiet gehörte das Christbaumverbrennen bis vor wenigen Jahren in mehreren Gemeinden zur Tradition. Die Pandemie hat dem Brauch nun aber einen Riegel geschoben, zumindest teilweise: Im vergangenen Jahr verzichteten Tegerfelden und Koblenz wegen Corona auf die Durchführung des traditionellen Anlasses. Dieses Jahr verkündete Tegerfelden, in Zukunft aus Gründen des Umweltschutzes ganz darauf zu verzichten.

Aus Gründen des Umweltschutzes verzichtet Tegerfelden in Zukunft auf das Verbrennen von Weihnachtsbäumen. Archiv AZ

In Koblenz sei in diesem Jahr keine Anfrage für eine Bewilligung eingegangen, teilt Ammann Andreas Wanzenried mit. Was aber nicht ausschliesse, dass im kommenden Jahr die Bäume in Koblenz wieder im Feuer landen könnten.

René Lippuner ist Chef der Regionalpolizei Zurzibiet. Bild: Louis Probst (24. Februar 2021)

In Siglistorf werde der Umwelt zuliebe der Brauch seit rund drei Jahren nicht mehr durchgeführt, sagt Vizeammann Daniel Blum. Die Bäume werden seither zusammen mit anderem sperrigen Grüngut wie Sträuchern, Ästen oder eben Bäumen beim früheren alten Grüngutplatz Schüppel oberhalb des Schulhauses entsorgt. «Dieses wird dann vom Forst zu Schnitzeln verwertet und nach Zurzach geführt in die Holzschnitzelheizung.» Endingen beschloss bereits ab Januar 2009, den Anlass nicht mehr durchzuführen. Die Bäume werden wie in den restlichen Gemeinden im Bezirk entweder mit der Grüngutabfuhr mit- oder bei einer Sammelstelle abgegeben werden.

René Lippuner, Chef der Regionalpolizei Zurzibiet, befürwortet den Entscheid der Gemeinden. Er sagt:

«Das Bundesgesetz über den Umweltschutz gilt es einzuhalten.»

Die Repol habe denn auch die Gemeinden eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass Weihnachtsbäume nicht ausserhalb von Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt werden dürften. Eine Anzeige wegen des Christbaumverbrennens sei aber nie eingegangen.

Zurück in den Bezirk Brugg: Für die Regelung zum Entsorgen der Siedlungsabfälle sei der Gemeinderat zuständig, heisst es in Mönthal. Die Behörde weist darauf hin, dass das Verbrennen von Abfällen im Freien grundsätzlich verboten ist. Weihnachtsbaumverbrennungen benötigen deshalb auf jeden Fall eine Bewilligung der Behörde.

In Mönthal hat die Feuerwehr eine solche erhalten. Sie organisiert den Anlass am Freitag, 7. Januar, ab 18 Uhr auf dem ehemaligen Turnplatz Brötliplatz. Zur Bewilligung schreibt der Gemeinderat:

«Diese kann begründet werden, wenn ein überwiegendes Interesse geltend gemacht und dabei sichergestellt wird, dass keine übermässigen Immissionen entstehen.»

Fricktal: Die Alternative zum Verbrennen heisst Häckseln

Seit rund 15 Jahren führt der Gewerbeverein Staffeleggtal eine spektakuläre Christbaum-Entsorgungsaktion durch. Auf einem offenen Feld in der Nähe der Ballon-Müller AG in Herznach sollen am Samstag um 17.30 Uhr die Christbäume der Staffeleggtalerinnen und -taler in Flammen aufgehen. Als Organisator tritt der Gewerbeverein Staffeleggtal auf. Roland Obrist, der Präsident des Vereins, freut sich auf das Event. Wie er sagt, soll auch für Verpflegung gesorgt werden:

«Wenn es die Coronasituation zulässt, werden wir Weggli mit Schoggibatzen und Glühwein bereitstellen.»

In Zeinigen organisiert die Raiffeisenbank Wegenstettertal am Samstag bei der Bankfiliale in Zeinigen von 11 bis 13 Uhr ein Tannenbaum-Weitwerfen. Markus Haefliger, der Vorsitzende der Bankleitung, sagt: «Wir freuen uns auf ein munteres Beisammensein. Wir sorgen für die Verpflegung der Gäste und die Entsorgung der Christbäume nach dem Weitwurf-Wettkampf.»

Ebenfalls am Samstag findet beim Weizacher in Zeihen die 16. Christbaum-Entsorgungsaktion statt. Auf einer Wiese werden die Zeiher Christbäume von 11 bis 16 Uhr gehäckselt. «Der Freizeitverein organisiert zudem eine Festwirtschaft und eine Verlosung», sagt Regula Hossli, die Aktuarin des Vereins. Bis 2020 wurden die Weihnachtsbäume verbrannt.

Freiamt: Zwei Gemeinden halten dieses Jahr an ihrer Tradition fest

«Wer wirft seinen Weihnachtsbaum am weitesten?» Mit diesem Slogan macht der Feuerwehrverein Bünzen das Entsorgen des Christbaums zu einem Familienerlebnis. Seit 2012 wird der Anlass, der das ehemalige Weihnachtsbaumverbrennen abgelöst hat, im Dorf durchgeführt.

Und auf diese Tradition soll auch nach zehn Jahren nicht verzichtet werden. «So wie es momentan aussieht, werden wir das Weihnachtsbaumwerfen durchführen. Wir haben Schutzkonzepte für drinnen und draussen», erzählt André Lörtscher, Hauswart der Gemeinde und Kassier des Feuerwehrvereins. Sofern die Regierung keine strengeren Massnahmen erhängen, wird der Anlass am Samstag, 8. Januar, durchgeführt. Lörtscher sagt:

«Es dürften 300 Personen teilnehmen, aber so viele werden es sicher nicht sein.»

Die Spielregeln und die Ranglisten der vergangenen Jahre gibt es online unter www.fwv-buenzen.ch/anlaesse.

Für das Verbrennen von Christbäumen braucht es eine Bewilligung. Archiv AZ

In Unterlunkhofen findet am Samstag ab 17 Uhr das 16. Christbaumverbrennen statt. Und zwar wie gewohnt neben dem Steinäckerweg. Die Organisation und Durchführung übernimmt wiederum die Höllengilde Unterlunkhofen. Getränke und Grilladen werden entsprechend resp. vorbehältlich anders lautender Vorgaben des Bundesrats angeboten. In Oberlunkhofen wurde die Christbaumverbrännete abgesagt.

In den meisten anderen Orten gibt es entweder eine separate Christbaumentsorgung, die auf den jeweiligen dorfeigenen Entsorgungsplänen vermerkt ist, oder die Bäume können normal der Grünabfuhr mitgegeben werden.

