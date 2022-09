Windisch will Energie sparen und streicht Weihnachtsbeleuchtung

Energiesparen Keine Lichterketten und keine beleuchteten Tannen: Windisch verzichtet aber nicht nur auf die ganze Weihnachtsbeleuchtung Die Exekutive hat eine Reihe von Massnahmen beschlossen, um die Energiesparziele des Bundes zu unterstützen. Laut Gemeindepräsidentin Heidi Ammon gilt das Paket bereits ab sofort. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 28.09.2022, 18.44 Uhr

Stromsparen statt festliche Stimmung: In Windisch fällt dieses Jahr nicht nur das Eisfeld, sondern auch die Weihnachtsbeleuchtung weg. Sandra Ardizzone

Schon am Montag bekamen die Hauswartungen die entsprechende Weisung. Ab sofort gilt in Windisch in allen öffentlichen Gebäuden eine Raumtemperatur von 19 Grad Celsius. Wie die Gemeinde mitteilte, betrifft dies etwa Gemeindehaus, Bibliothek, Schulen – ausgenommen der Heilpädagogischen Schule – und Turnhallen.