Die FHNW Brugg-Windisch wird wegen der Energiekrise Strom sparen

Gute Idee für den Anfang. Wirklich viel Energie geht jedoch über die Heizung verloren, durch Wärmeverlust über die Lüftung. Wenn die kantonale Immobilienbewirtschaftungsstelle IMAG nach dem 1. Coronajahr gehandelt hätte und neue Luftreinhaltungskonzepte implementiert hätte, müsste man in kantonalen Gebäuden die Luftqualität nicht immer noch per Fensteröffnen reinigen. So lautet nämlich die Devise des BKS im Bezug auf gute Luftqualität in Schulzimmern.