Energie Parkplatz und Entsorgungsstelle sind bald gesperrt: Vorarbeiten für neue Heizzentrale in Brugg starten 420 Wohneinheiten soll der Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse ab übernächstem Jahr versorgen. Eigentlich war geplant, bereits in diesem Herbst Wärme zu liefern. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Beim Schulhausparkplatz installiert die IBB Energie AG die Heizzentrale. Maja Reznicek

Das Ergebnis wird fast unsichtbar sein. Bis 2024 entsteht beim Parkplatz des Schulhauses Au-Erle die neue Heizzentrale für den Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse. Holzschnitzel aus dem Forstbetrieb Brugg werden hier zukünftig in «modernsten Feuerungsanlagen» in Wärme umgewandelt. In der Mitteilung der IBB Energie AG heisst es:

«Die Produktion ist fast vollständig CO 2 -neutral und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen.»

Rund 420 Wohneinheiten will man mit dieser erneuerbaren Energie versorgen, erklärt Sprecherin Margot Keist auf Anfrage. Der Grossteil der Zentrale ist unterirdisch geplant.

Den Bedarf des Schulhauses soll der temporäre Parkplatz decken. Maja Reznicek

Nun beginnen laut Mitteilung der Energieversorgerin die Vorarbeiten für das Projekt: Am 10. und 11. Oktober führt der Brugger Forst die Rodung der Bäume und Sträucher beim Schulhaus aus.

Die neuen Unterflurcontainer werden gleichzeitig realisiert

Der Schulhauspark- und der Entsorgungsplatz sind während der Rodungsarbeiten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Für beide gibt es eine Alternative: Wie die Brugger Energieversorgerin schreibt, wird für die Anlagen innerhalb der Bauzeit der Heizzentrale auf der landwirtschaftlichen Parzelle gegenüber dem Schulhaus ein temporärer Ersatz eingerichtet.

Diese sind ab 17. Oktober nutzbar. Genügend Abstellfläche für Autos sollte vorhanden sein, diese sei gleich gross wie die bisherige, ergänzt Margot Keist.

Die Stadt Brugg ersetzt die aktuelle Entsorgungsstation. Maja Reznicek

Wird der Parkplatz nach Abschluss des Projekts wiederhergestellt, sieht es beim Entsorgungsplatz etwas anders aus: Die Stadt Brugg realisiert gleichzeitig zum Projekt der IBB eine neue Unterflurcontainer-Entsorgungsstation an der Sommerhaldenstrasse.

Laut dem bis am 31. Oktober auf der Abteilung Planung und Bau aufliegenden Gesuch wird diese aber nicht am alten Standort – in der hintersten Ecke des Parkplatzes direkt beim Schulhaus –, sondern vorne an der Strasse installiert. Für die Tiefbauarbeiten und die Installation entstehen Kosten von 120’000 Franken.

Auf der landwirtschaftlichen Parzelle werden die Ersatzanlagen installiert. Maja Reznicek

Neben den Rodungen umfassen die Vorarbeiten für das Projekt der IBB auch eine Teilumlegung der Hauptwasserleitung zwischen Sommerhaldenstrasse und Parkplatz. In der Mitteilung wird ausgeführt:

«Diese Arbeiten dauern zirka drei Wochen und sollten den Verkehr nicht beeinträchtigen.»

Beginnen wird diese Etappe am 17. Oktober.

Zweite Etappe könne von Schulhaus Richtung Reinerstrasse erfolgen

Der effektive Baustart für die Heizzentrale erfolgt im November. Eigentlich hätte die Realisierung bereits Anfang dieses Jahres beginnen sollen, wie sich einer Mitteilung der Energieversorgerin vom September 2021 entnehmen lässt.

Die Bäume sollen kommende Woche weichen. Maja Reznicek

Auf die Frage, warum der Startschuss erst jetzt fällt, antwortet Margot Keist:

«Es gab Verzögerungen aufgrund einer Einsprache.»

Statt in diesem Herbst soll nun – je nach Baufortschritt – die erste Wärmelieferung 2024 stattfinden.

Im Anschluss liesse sich der Wärmeverbund noch erweitern. Laut der Sprecherin der IBB Energie AG ist als zweite Etappe im Jahr 2024/25 ein Ausbau vom Schulhaus Richtung Reinerstrasse möglich. «Die Umsetzung einer Erweiterung ist immer abhängig vom Kundeninteresse», fügt Margot Keist jedoch an.

