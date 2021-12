Elfingen Nachfolgerin für Dorfladen und Kafi steht fest: Was die Kundschaft zukünftig erwartet Seit Mitte Oktober ist das Geschäft in Elfingen geschlossen. Ab März 2022 führt Jacqueline Lerf aus Brugg den Betrieb. Wie die 54-Jährige dazu kam. Carla Honold 23.12.2021, 05.00 Uhr

Für den Dorfladen Elfingen und das zugehörige Kafi wurde eine Nachfolgerin gefunden. Claudia Meier (9. Oktober 2021)

Weil die Betreiberin kurzfristig kündigte, stehen der Dorfladen und das zugehörige Kafi in Elfingen seit Mitte Oktober leer. Auf die Ausschreibung der Gemeinde meldeten sich mehrere an einer Nachfolge Interessierte. Mit Jacqueline Lerf aus Brugg wurde der Gemeinderat fündig. Sie überzeugte mit dem vorgestellten Ladenkonzept und ihrer Persönlichkeit, wie Elfingen auf der Gemeinde-Website schreibt.

«Ich bin schon lange auf der Suche nach einem geeigneten Lokal», erklärt Jacqueline Lerf gegenüber der AZ am Telefon. Seit geraumer Zeit träume sie davon, ein Café im Stil des «Shabby Chic» zu eröffnen. Etwas Passendes habe sie nie gefunden, bis sie auf den Dorfladen mit Kafi in Elfingen aufmerksam wurde und sich als Nachfolgerin bewarb. Der ländliche Standort gefalle ihr sehr gut.

Bald erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner einen Flyer

Jacqueline Lerf findet: «Es ist wie ein Sechser im Lotto, dass die Gemeinde die Miet- und Nebenkosten übernimmt.» Die Bemühungen von Elfingen, den Dorfladen zu erhalten, beschreibt Lerf als faszinierend. «Dass sich die Gemeinde derart einsetzt, ist selten», betont die Bruggerin, die seit mehr als zwanzig Jahren als Kundenberaterin bei der Migros Klubschule in Baden tätig ist.

Jacqueline Lerf arbeitet weiterhin als Kundenberaterin bei der Migros Klubschule in Baden. zvg

Auch Lerf will sich bemühen, für die Bevölkerung von Elfingen da zu sein. «Das ist für mich eine Herzensangelegenheit.» Die 54-Jährige ergänzt:

«Es ist nicht nur mein Laden, sondern auch der der Kundinnen und Kunden. Ich bin einfach die Betreiberin.»

Um ideal auf die Bedürfnisse der Kundschaft vorbereitet zu sein, verteilt die Bruggerin nach den Festtagen ein Flugblatt mit einer Umfrage an die Bewohnerinnen und Bewohner von Elfingen. Damit wolle sie herausfinden, was diese von Laden und Kafi erwarten.

Was ihre Kundinnen und Kunden bereits jetzt wissen sollten

«Ich will ihnen auf jeden Fall eine breite Palette bieten», erklärt Jacqueline Lerf. Sie fügt hinzu: «Neben den alltäglichen Produkten würde ich gerne Geschenk- und Nischenartikel sowie Produkte aus der Region ins Sortiment aufnehmen.» Anfang März 2022 will Lerf die Eröffnung des Ladens inklusive Kafi, dessen Namen noch aussteht, an der Dorfstrasse 22 feiern. Sie meint:

«Ich freue mich riesig darauf.»

Montags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr kann laut der zukünftigen Betreiberin eingekauft und eingekehrt werden.

Der Laden liegt an der Dorfstrasse in Elfingen. Claudia Meier (16. Oktober 2019)

«Dann muss ich erst einmal schauen, wie das Geschäft läuft», sagt die 54-Jährige. In der zweiten Jahreshälfte werde sie versuchen, die Öffnungszeiten zu verlängern und auch am Nachmittag zu öffnen. Früher oder später werde sie sich wahrscheinlich Unterstützung suchen. Gerne würde Lerf dafür jemanden aus dem Dorf anstellen. Abschliessend betont sie: «Am wichtigsten ist es mir, dass die zukünftige Kundschaft jetzt schon weiss, dass ich für jeden und jede da sein werde.»