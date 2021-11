Mehrheit der Kandidierenden für Einwohnerrat Windisch sind Männer

Einwohnerrat Wie das Kandidatenfeld aussieht und warum eine Partei sicher Sitze verliert: Ein Überblick über die Neuwahlen in Windisch 73 Anwärterinnen und Anwärter wollen am 28. November ins Windischer Parlament einziehen. Die Frauen sind erneut in der Minderheit. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

43 Neulinge und 30 Bisherige buhlen um die 40 Einwohnerratssitze. Claudia Meier

In zweieinhalb Wochen wählen die Windischerinnen und Windischer ein neues Gemeindeparlament. Für die Amtsdauer von 2022 bis 2025 haben sich auf sieben Listen 73 Personen angemeldet – 14 Kandidierende mehr als vor vier Jahren. Neben SP, FDP, SVP, EVP und Die Mitte steigen dieses Jahr auch erstmals die GLP und die Grünen mit einer eigenen Liste in den Wahlkampf um die 40 Einwohnerratsitze.

Aktuell sind die Sozialdemokraten mit 18 Sitzen die dominierende Partei in der Legislative. Weniger als halb so viele Mitglieder weisen SVP und FDP mit jeweils sieben Parteivertreterinnen und -vertretern auf. Die Mitte besetzt bisher fünf und die EVP drei Sitze. Insgesamt liegt der Frauenanteil bei 35% (14 Frauen/26 Männer).

Gross ändern wird sich dieser Anteil nicht, für die kommende Amtsperiode haben sich über alle Parteien hinweg nur vier Frauen mehr – 21 statt 17 Kandidatinnen – aufstellen lassen als noch 2017. Damit werden rund 70% der aktuellen Listen von Männern ausgefüllt.

43 Neulinge kämpfen um den Einzug ins Gemeindeparlament von Windisch

Mit 19 Kandidierenden haben die Freisinnigen für die kommende Amtsperiode die umfangreichste Liste eingereicht. Am wenigsten Personen ins Rennen schickt dahingegen Die Mitte mit vier Männern und einer Frau. Mit den Rücktritten von Toni Burger, Esther Duran und Renate Schraner muss die Fraktion gut die Hälfte ihrer Sitze mit Neuen besetzen.

Im Jahr 2017 stellten sich in Windisch 17 Frauen und 42 Männer zur Wahl. Hier: Start der neuen Legislatur im Januar 2018 im Gemeindehaus.

Chris Iseli (24. Januar 2018)

Auch bei der SP, deren Liste 15 Personen umfasst, treten sieben Bisherige nicht mehr an: Auf die Wiederwahl verzichten Paul Bitschnau, Karin Fehlmann, Nadine Fischer, Ilaz Kadriji, Suat Karavus, Miguel Vogt und Martin Weber. Matthias Zehnder ist neu auf der 8-köpfigen Liste der Grünen zu finden. Von den heute 18 Sitzen wird die SP mit ihren Kandidierenden ab 2022 maximal 15 besetzen können.

Die restlichen drei Parteien schicken ähnlich viele Kandidierende ins Feld: Die Liste der EVP umfasst zehn Personen, die der SVP neun und die der GLP sieben. Über alle Parteien hinweg kämpfen 43 Neulinge um den Einzug ins Gemeindeparlament.

Das Kandidatenfeld zeigt, was Beruf und Alter betrifft, eine bunte Mischung. Auf den Listen zu finden sind Personen vom Computerlinguist sowie einer Familienfrau bis zum Flugkapitän und einer Ärztin über den Schreiner und die Politologin. Zwischen dem jüngsten und dem ältesten Kandidaten liegen mehr als 50 Jahre. Bei einer Wiederwahl wird der 73-jährige, pensionierte Lehrlingsbetreuer Fredy Bolt (SP, bisher) der betagteste Einwohnerrat sein.

Wahlplakat von Die Mitte. Claudia Meier

Dem gegenüber stehen die beiden FDPler Patrick Gasser (Elektroinstallateur im 4. Lehrjahr, neu) und Gabriele Tani (Fachmann für Bewegungs- und Gesundheitsförderung, neu) sowie der EVPler Jonathan Schibli (Landwirt/Betriebshelfer, neu), alle drei mit dem Jahrgang 2002.

Der Wahlkampf ist im Raum Windisch aktuell omnipräsent. Analog und digital arbeiten die Parteien mit verschiedenen Slogans und Versprechungen: Die Mitte ist laut Wahlplakat «Mit Durchsicht und Weitblick unterwegs» und will sich etwa für die Attraktivität der Zentrumsgemeinde, optimale Verkehrslösungen und einen ausgeglichenen Finanzhaushalt einsetzen.

Wahlplakat der EVP. Maja Reznicek

«Aus Leidenschaft für Mensch und Umwelt» wird seitens der EVP auf der Website – aber nicht auf den Wahlplakaten – geworben. In der Online-Präsentation der Kandidierenden schreibt die Partei, dass sie bei den Gesamterneuerungswahlen einen vierten Sitz holen möchte. Zu jeder Anwärterin und jedem Anwärtern hebt die EVP unterschiedliche Schlagwörter wie «Nachhaltigkeit und Chancengleichheit» oder «erneuerbare Energien» hervor.

Die einen bekennen Farbe, die anderen wollen eine effiziente Gemeinde

Wahlplakat der SVP. Maja Reznicek

Auch die SVP verzichtet auf Slogans auf den Plakaten. Gemäss Wahlzeitung setzt die Partei sich etwa für die Entlastung des Dorfzentrums vom Durchgangsverkehr, eine schlanke Verwaltung und keine Steuererhöhung sowie die Sicherheit in Windisch und am Bahnhof ein. Die FDP arbeitet bei der Präsentation ihrer Kandidierenden mit personenbezogenen Schlagwörtern. So heisst es etwa «Für Vereinbarkeit Beruf und Familie» oder «Für eine schlanke und effiziente Gemeinde».

Die Grünen werben ebenfalls pro Kandidatin oder Kandidat mit variierenden Texten: beispielsweise mit «Für ein gutes Klima» oder «Für die nächste Generation». Schwerpunkte will die Partei bei Energie, Biodiversität und nachhaltige Quartierentwicklung legen.

Wahlplakat der GLP. Maja Reznicek

Bei ihren Wahlplakaten verzichtet die GLP auf die Abbildung von Kandidierenden und zeigt Illustrationen unter dem Slogan «Weiter denken für Windisch». Sie wollen sich etwa «für moderne und grüne Lebensräume mit einer hohen Wohnqualität und attraktiven Arbeitsplätzen» einsetzen, mit Fokus auf eine nachhaltige Gebietsentwicklung des Stadtraums Bahnhof Brugg Windisch.

Die Sozialdemokraten steigen mit «Die SP bekennt Farbe: nachhaltig, sozial, vielfältig» in die Einwohnerratswahlen. Im Sinne einer «nachhaltigen Kommunalpolitik» liegen der Partei viele Themen am Herzen wie etwa autoarmes Wohnen oder bezahlbare Tagesstrukturen.

Ende September ergab sich im Zuge der Gemeinderatswahlen bereits eine rot-grüne Mehrheit in der Exekutive von Windisch. Ob die Linken auch im Parlament eine Mehrheit bilden können, bleibt abzuwarten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen