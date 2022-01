Kampf um Hof: Einwohnerrat Brugg entscheidet zugunsten von Paar

Einwohnerrat Brugger Ehepaar kämpft für sein Zuhause – grosse Erleichterung nach Parlaments-Entscheid Der Brugger Einwohnerrat hat in seiner ersten Sitzung einen Zonierungs-Antrag an den Stadtrat zurückgewiesen – zur Freude von Elsbeth und Ernst Eggenberger-Finsterwald. Michel Indrizzi von der FDP wurde zum neuen Ratspräsidenten gewählt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 22.01.2022, 13.50 Uhr

Elsbeth und Ernst Eggenberger-Finsterwald wohnen auf einem über 240-jährigen Hof, der seit 1976 in der Zone für öffentliche Bauten steht. Sandra Ardizzone

Gut drei Stunden mussten sich Elsbeth und Ernst Eggenberger-Finsterwald auf den Besucherplätzen gedulden, bis am Freitagabend gegen 22.45 Uhr klar war, dass sie nicht vergebens in den Campussaal Brugg-Windisch gekommen sind. Gross war schliesslich ihre Erleichterung, dass der Brugger Einwohnerrat den Antrag zur Zonierung im Bereich Sommerhalde/Langmatt mit 34 Ja- zu 10 Nein-Stimmen erneut zur Überprüfung an den Stadtrat zurückwies.

Damit verbunden ist der klare Auftrag der Legislative an die Exekutive, zusammen mit der Familie Eggenberger nach einer Lösung zu suchen. In der Diskussion zuvor zeigten sich Barbara Müller (EVP) und Stefan Baumann (SVP) sehr enttäuscht, dass der Stadtrat «den Zerfall» des Hofgebäudes der Familie Eggenberger, das an der Zurzacherstrasse in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA) liegt, in Kauf nehme und nicht auf die Rückweisung vom Herbst 2019 eingegangen sei.

Für Überprüfung regen EVP und SVP Begleitgruppe an

Mit der neuen Zuteilung sollte die östliche Fläche der OeBA eine dreigeschossige Wohnzone mit Gestaltungsplanpflicht werden und die westliche Fläche inklusive Hofgebäude in der Zone für OeBA verbleiben.

Die Parzelle mit dem privaten Hofgebäude und die benachbarte Wiese dient der Stadt Brugg als Schulraumreserve im Bereich Langmatt. Sandra Ardizzone

Er habe nichts gegen Schulraumreserven, aber diese müssten massvoll und sinnvoll sein, sagte Stefan Baumann. Er hielt zudem fest:

«Der Schutz von privatem Eigentum hat für mich einen grossen Stellenwert.»

Jürg Hunziker (FDP) machte klar, dass seine Partei eine erneute Rückweisung unterstütze und die Prüfung einer zweigeschossigen Wohnzone entlang der Strasse verlange. Auch Pascal Ammann (SP) stand einer erneuten Überprüfung für die Familie positiv gegenüber. Dem schloss sich seine Parteikollegin Rita Boeck an. Miro Barp (SVP) und Barbara Müller regten zudem das Einsetzen einer Begleitgruppe an, in der Einwohnerräte mitwirken könnten. Allenfalls ergeben sich verschiedene Varianten.

Einzig Yves Gärtner (Grüne) machte sich am Mikrofon für den Antrag des Stadtrats stark. Er führte aus, dass es bei dieser Geschichte niemandem wohl sei, man aber nicht ausblenden dürfe, «dass wir der Familie nichts wegnehmen». Gärtner ergänzte:

«Wenn wir den Hof in eine Wohnzone umteilen, heisst das noch lange nicht, dass der Hof so bleibt und die Wohnzone nicht anders bebaut wird, was einer Aufwertung gleichkommt.»

Die Hof-Besitzerin ist zuversichtlich, dass man durch die Neubeurteilung der Zoneneinteilung einen gangbaren Weg findet. Seit das Ensemble nicht mehr der Erbengemeinschaft gehört, ist Elsbeth Eggenberger die einzige Ansprechpartnerin.

Mitte-Politikerin verzichtet auf Kampfwahl, holt aber viele Stimmen

Der Debatte um die sogenannten unwesentlichen Rückweisungen im Zusammenhang mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ging die Konstitution des Einwohnerrats für die neue Amtsperiode voraus.

Bei der Inpflichtnahme sind 46 der 50 gewählten Brugger Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte im Campussaal anwesend. Alex Spichale

Unbestritten war die Wahl von Einwohnerratspräsident Michel Indrizzi. Der FDPler freute sich über die maximale Stimmenzahl der 46 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten (von total 50). «Für die nächsten zwei Jahre ist mir eure Partei ziemlich egal, ihr steht als Menschen im Zentrum», sagte Indrizzi und fügte an, dass Stimmenthaltungen den Rat nicht weiterbringen.

«In der Legislative braucht es Willen und Engagement und manchmal etwas Mut», sagt Michel Indrizzi in seiner Antrittsrede als glanzvoll gewählter Einwohnerratspräsident von Brugg. Alex Spichale

Mit dem absoluten Mehr von 21 Stimmen schaffte Markus Lang die Wahl zum Vizepräsidenten knapp. Angelika Curti holte 18 Stimmen. Weil die GLP den Anspruch aufs Vizepräsident gestärkt aus den Wahlen geltend machte, verzichtete die Mitte-Partei offizielle auf die Kampfwahl mit Curti.

Angelika Curti (am linken Bildrand) wurde offiziell nicht als Vizepräsidentin vorgeschlagen, holte aber einige Stimmen. Alex Spichale

Als Stimmenzähler wurden Matthias Rüede (Mitte) und André Schwarz (SVP) gewählt. Die Finanzkommission (Fiko) besteht aus den folgenden sieben Mitgliedern: Reto Bertschi (SP, neuer Fiko-Präsident), Patrick von Niederhäusern (SVP), Yves Gärtner (Grüne), David Hunziker (SP), Angelika Curti (Mitte), Willi Wengi und Titus Meier (beide FDP).

Das Wahlbüro bilden: Salome Schneider Boye (SP), Urs Wirz SVP), Nadine Christen (Mitte), Rafael Nyffenegger (Grüne) und Peter Friedli (FDP).

Stadtparlament verzichtet auf Unterschutzstellung von Liegenschaften

Wie vom Stadtrat beantragt, verzichtet der Einwohnerrat auf die kommunale Unterschutzstellung von sechs Liegenschaften. Ohne Gegenstimme hiess er die Zone Campus gut.

Die markante und private Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 20/22 wird nicht unter kommunalen Schutz gestellt. Claudia Meier

Der Antrag zu den Hochhauszonen wurde aufgrund eines Rückweisungsantrag präzisiert (Wegfall Terminal und Kabelwerk). In der Schlussabstimmung wurde er mit 33 Ja- zu 10 Nein-Stimmen angenommen. Somit hat das Stadtparlament von den insgesamt 23 Rückweisungen zur BNO-Revision über neun nochmals befunden.

Ebenfalls einstimmig gutgeheissen hat der Einwohnerrat Brugg alle sieben Einbürgerungen. Aus zeitlichen Gründen wurden die verbleibenden sechs Traktanden von der Liste zu diversen Vorstössen noch nicht behandelt.

