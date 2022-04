Brugger Salzhaustreppe eingeweiht: Beim Bau fand man Unerwartetes

Brugg Salzhaustreppe ist offiziell eingeweiht – beim Bau fand man Unerwartetes Am Mittwochabend wurde der Abschluss der Arbeiten zur Aufwertung der Brugger Hofstatt feierlich begangen. Beim Bauprogramm lief – bis auf eine Sache – alles nach Plan. Maja Reznicek 07.04.2022, 15.53 Uhr

Am Mittwoch kann die Sitzgelegenheit offiziell getestet werden, zirka 30 Personen nutzen die Gelegenheit. Maja Reznicek (6. April 2022)

Einen goldenen Schatz hätten sie sich gewünscht. Doch eine andere Entdeckung sorgte schon zu Beginn der Realisierung der neuen Salzhaustreppe für einen Baustopp. Mit einem Schmunzeln erklärte Landschaftsarchitekt Felix Naef den rund 30 Teilnehmenden des Einweihungsanlasses am 6. April:

«Wir fanden zwei intakte Kanalleitungen.»

So stellte die Kantonsarchäologie einerseits einen vollständig erhaltenen Abwasserkanal, der über einen Tonplattenboden und eine Plattenabdeckung verfügt, fest. Der zweite Kanal sei andererseits als frühneuzeitliche Zuleitung zum Hofstatt-Brunnen zu interpretieren, der erstmals 1611 Erwähnung findet. Im Zuge der Brunnen-Erneuerung 1848/49 sei eine jüngere Leitung in Form von Tonröhren in den Kanal verlegt worden.

Im Januar starten die Bauarbeiten für die Salzhaustreppe. Claudia Meier (24. Januar 2022)

Sorgsam wieder zugedeckt sorgte der Fund in der Brugger Hofstatt für keine grossen Änderungen beim Bauprogramm. Ausser bei einer Sache.

Sonnenschirme sollen bei Anlässen zum Einsatz kommen

Eigentlich hätte im Rahmen der Aufwertung der Hydrant bei der Militärküche platziert werden sollen. Der ursprünglich geplante Standort habe aber nicht realisiert werden können, da in der Querung der Zuleitung die besagten Leitungsüberreste gefunden wurden.

In der Mitteilung der Stadt Brugg heisst es dazu:

«Zum Schutz und zur Belassung der archäologischen Entdeckung wurde der Hydrant auf Initiative von Planung und Bau an einen neuen Standort direkt neben der Sitztreppe angelegt.»

Im Rahmen der dreimonatigen Bauzeit fanden neben den drei Sitzstufen aus Kalkstein mehrere Aufwertungsmassnahmen statt: Die Brüstungsmauer wurde saniert, eine «Baumbank» an der im November 2018 gepflanzten Linde installiert, eine viermetrige Bank mit Rückenlehne auf die Terrasse des Salzhauses sowie zwei Sonnenschirme für eine «temporäre Beschattung» in neu erstellte Bodenhülsen gesetzt.

Von links: Camille Schulte-Stemmerk (Naef Landschaftsarchitekten), Felix Naef (Naef Landschaftsarchitekten), Barbara Horlacher (Stadtammann Brugg) und Roger Brogli (Stadtrat Brugg). Maja Reznicek (6. April 2022)

Letztere, so erklärte Jörg Steinhardt, Projektleiter Planung und Bau, gegenüber der AZ, sollen bei Anlässen wie dem Jugendfest zum Einsatz kommen. Zudem sei denkbar, bei trockenen Perioden im Sommer, die Schirme über längere Zeit stehen zu lassen.

Holzbank des Quartiervereins bekommt neuen Platz

Im Rahmen der Aufwertung – Stadtrat Roger Brogli unterstrich bei der Begrüssung die Wichtigkeit dieses Themas für die Altstadt – erfolgte eine Begrünung. An das verbliebene Geländer auf der Rückseite des Salzhauses wurden gemäss Felix Naef zwei Clematis gepflanzt.

Die Sitzgelegenheiten sollen den Aufenthalt «auf einem der schönsten Plätze im Kanton» noch attraktiver machen. Maja Reznicek (6. April 2022)

Fehlen wird dafür zukünftig die alte Holzbank des Quartiervereins Altstadt und Umgebung, die einst ein Geschenk gewesen war. Jörg Steinhardt erklärte:

«Nach einer Revision wird sie in Abstimmung mit dem Quartierverein einen gebührenden Platz am Aareufer bekommen.»

Stadtammann Barbara Horlacher schloss den offiziellen Teil des Einweihungsanlasses mit dem Hinweis, dass sie sich angesichts der neuen Sitzanlage bereits jetzt auf den Sommer freue. Danach konnten die Besucherinnen und Besucher erstmals die neue «Salzhaustreppe» probesitzen.