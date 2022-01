Gemeinsame Feuerwehr: Was mit Villnacherer Material passiert

Einsatzkräfte Gemeinsame Feuerwehr ist gestartet ­­– was jetzt mit der Ausrüstung der Villnacherer passiert Im vergangenen Juni genehmigten die Stimmberechtigten der 1660-Seelen-Gemeinde den Vertrag mit der Stadt Brugg mit grosser Mehrheit. Die Zusammenführung der Feuerwehren hat gute Gründe. Maja Reznicek 05.01.2022, 05.00 Uhr

Eine gelungene Zusammenarbeit: Barbara Horlacher (v. l.), Stadtammann Brugg; Manuel Keller, Kommandant Feuerwehr Brugg; Michael Schratter, Kommandant Feuerwehr Villnachern; Lukas Bopp, Gemeinderat Ressort Feuerwehr Villnachern, und Roland König, Gemeindeammann Villnachern. zvg (3. Januar 2022)

Noch bis Ende Dezember sei man voll einsatzfähig gewesen. Auf Neujahr gab die Feuerwehr Villnachern dann die Kommandoakten und Schlüssel ab. Ab Januar ist laut Mitteilung die Feuerwehr Brugg für die Nachbargemeinde zuständig. Die Zusammenlegung der Einsatzeinheiten kommt nicht von ungefähr.

Schon seit einigen Jahren würden die Verantwortlichen in Villnachern mit steigenden Anforderungen, schwieriger Rekrutierung und starker Unterbesetzung im Kader kämpfen, erklärte Gemeinderat Lukas Bopp am Infoanlass Mitte Juni. Vor sechs Monaten nahmen die Stimmberechtigten dann die Zusammenarbeit mit dem Prophetenstädtchen klar an.

Die letzte Übung der Feuerwehr Villnachern als eigenständige Einheit. Ina Wiedenmann (23. Oktober 2021)

Im Rahmen der Zusammenlegung schliessen sich die 14 Angehörigen des Villnacherer Korps den Brugger Kollegen an. Der Gemeinderat schreibt in der Mitteilung:

«Somit sind die Ortskenntnisse auch für künftige Einsätze sichergestellt.»

Bereits am 28. und 29. Dezember erhielten die neu integrierten Einsatzkräfte Ausrüstung sowie die nötigen Instruktionen der Feuerwehr Brugg, damit «diese nahtlos für die Sicherheit in Villnachern im Einsatz stehen können».

Nur ein kleiner Teil des Materials wird übernommen

Die Ausrüstung der Feuerwehr Villnachern kommt fast komplett in neue Hände. Alle drei Fahrzeuge konnten erfolgreich veräussert werden, wie der bisherige Kommandant Michael Schratter auf Nachfrage erklärt. Er sagt:

«Ich habe mir den Verkauf schwieriger vorgestellt. Es ist aber alles sehr geschmeidig ausgegangen.»

Sowohl das Pikettfahrzeug als auch der Verkehrsbus gelangten am Montag zu ihren neuen Besitzern. Letzterer geht an Private aus Winterthur. Das Pikettfahrzeug übernimmt ein Spezialist für den Bau von Wohnmobilen. Einzig das Tanklöschfahrzeug wird weiterhin seinen ursprünglichen Zweck erfüllen und bis am 7. Januar an die Feuerwehr Rued geliefert.

Manuel Keller (links), Kommandant Brugg, und Michael Schratter, Kommandant Villnachern, an der letzten Übung der Feuerwehr Villnachern. Ina Wiedenmann (23. Oktober 2021)

Der Verkauf des restlichen Materials ist ebenfalls weit fortgeschritten. Am 15. Januar werden die Feuerwehrleute aus Villnachern ihrem letzten Aufgebot folgen, um ihre Kleidung abzugeben. Einen kleinen Teil der Ausrüstung übernimmt laut Schratter die Feuerwehr Brugg. Dies betreffe besonders Equipment aus der Tiefen- und Höhenrettung. Was übrig bleibt, wird Ende Februar an einem Flohmarkt feilgeboten.

Der ehemalige Kommandant aus Villnachern erklärt:

«Im Ausverkauf kann die Bevölkerung Kleinmaterial wie etwa Leuchthosen und -westen oder Karabiner erwerben.»

Ammann Roland König wird ab Januar als neuer Ressortverantwortlicher Feuerwehr Einsitz in die Feuerwehrkommission Brugg nehmen. Dort vertritt er die Interessen der Gemeinde Villnachern.