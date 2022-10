Birr: 2023 findet die Gewerbeausstellung Eigeschau wieder statt

Eigeschau 23 Neun Jahre nach der letzten Ausgabe gibt es im Eigenamt wieder eine Gewerbeschau Vom 13. bis 15. Oktober 2023 organisiert der Gewerbeverein Birr-Lupfig die nächste Gewerbeausstellung. Ausstellerinnen und Aussteller können sich noch bis am 30. November anmelden. Claudia Meier 18.10.2022, 17.30 Uhr

OK-Präsident Thomas Burkard begrüsste bei der offiziellen Eröffnung der Eigeschau im Oktober 2014 die Gäste. Michael Hunziker

Die nächste Gewerbeausstellung organisiert der Gewerbeverein Birr-Lupfig vom 13. bis 15. Oktober 2023. Nachdem die Coronapandemie die Anstrengungen für die Durchführung im 2020 jäh unterbrochen hatte, «ist das OK seit einiger Zeit wieder am Arbeiten», schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Gastrecht wird die Eigeschau erneut in den Mehrzweckhallen Nidermatt bei der Schulanlage Birr geniessen. Die letzte Durchführung war im Oktober 2014 und zog gegen 7000 Besucherinnen und Besucher an.