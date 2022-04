Birr/Lupfig: OpenSunday und MidnightSports schliessen die Tore

Eigenamt Während 120 Stunden sind die Sporthallen für 421 Kinder offen gestanden OpenSunday unf MidnightSports Birr Lupfig haben die Hallentore geschlossen. Nach den Herbstferien wird die neue Saison starten. AZ 07.04.2022, 05.00 Uhr

Die offenen Sporthallen sind im Eigenamt beliebt. zvg/Stiftung Idéesport

Jeweils am Samstag im Midnight für Jugendliche und am Sonntag im OpenSunday für Primarschulkinder konnte man sich in den Projekten der Stiftung IdéeSport sportlich aktiv betätigen, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen. Die Idee kam an: An insgesamt 40 Veranstaltungen verzeichneten die Organisatoren über 1400 Teilnahmen.

Nun locken mildere Temperaturen wieder nach draussen, die Saison der offenen Sporthallen geht zu Ende. Nach zwei Jahrzehnten besticht die Idee nach wie vor: In den kalten Wintermonaten öffnet die Stiftung IdéeSport für Kinder und Jugendliche die sowieso leer stehenden Sporthallen in den Städten und Gemeinden und bietet ihnen einen sozialen Treffpunkt und einen Ort, wo sie sich auspowern können – ohne Anmeldung. «In Birr und Lupfig fanden die Projekte in der zweiten Saison statt. Im MidnightSports begrüsste das Hallenteam im Durchschnitt 52 Jugendliche, im OpenSunday 19 Kinder pro Veranstaltung», berichtet Projektmanagerin Laura Rickenbacher.

Jugendliche sammeln erste Arbeitserfahrung

Die Projekte bieten nicht nur Raum für Sport und Treffpunkt, sondern ermöglichen Jugendliche auch, erste Arbeitserfahrungen zu sammeln. Als Junior- und Seniorcoachs organisieren und gestalten die Mädchen und Jungen zwischen 13 und 25 Jahren die vielseitigen Aktivitäten in den offenen Hallen, stellen mit ihrem Einsatz den reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sicher und nehmen nicht zuletzt eine Vorbildfunktion ein.

«Die Begleitung durch die Projektleitenden sowie das Aus und Weiterbildungsangebot von IdéeSport bieten den Coachs Unterstützung und Impulse, die sie für ihre Arbeit in den Sporthallen benötigen», heisst es in einer Mitteilung. Die Coachs erwerben in den Projekten Kompetenzen wie selbstständiges Handeln, Umgang mit Konflikten und Selbstbewusstsein. Zusätzlich stärken sie ihre Ressourcen wie positives Selbstwertgefühl und bauen ihre sozialen Netzwerke aus.

Inklusion hat das Projekt bereichert

Diese Saison wurde das OpenSunday inklusiv gestaltet. Dafür wurde das Hallenteam geschult. Zum vorhandenen Repertoire kamen angepassten Spiele inklusive Materialien hinzu. So stand im Januar etwa ein Rollstuhlspecial mit den Zekarollers auf dem Programm. «Auch im MidnightSports sind Menschen mit einer Beeinträchtigung herzlich willkommen, denn die Sporthallen sind für alle offen», so Rickenbacher.

Nach den Herbstferien startet in der Nidermatt-Sporthalle in Birr und der Breite-Sporthalle in Lupfig die neue Saison. (az)