Eigenamt: Das Brötliexamen soll ab 2023 neu im Juli stattfinden

Eigenamt Das Brötliexamen soll ab 2023 jeweils am Ende des Schuljahrs im Juli stattfinden Die Gemeinderäte von Birr, Birrhard und Lupfig setzen demnächst eine Arbeitsgruppe ein, um den Traditionsanlass neu zu konzeptionieren. az 28.06.2022, 17.14 Uhr

So kalt wie am Brötliexamen 2019 dürfte es künftig am Traditionsanlass im Eigenamt wohl nicht mehr sein. Irene Hung-König

Das letzte Brötliexamen Lupfig– Birr–Birrhard fand unter dem Motto «Kunterbunt» am 4. Mai 2019 statt. Seither habe die Coronapandemie die Durchführung oder die Vorbereitung dieses Fests verunmöglicht, halten die Gemeinderäte der drei Kommunen in einer gemeinsamen Mitteilung fest. Nun sei es an der Zeit, «voller Elan die Planung für den nächsten Anlass im Jahr 2023 in Angriff zu nehmen».

Der Ursprung des Brötliexamens basiert auf einer Überlieferung, wonach Königin Agnes aus Erbarmen mit den armen Leuten jedes Jahr einmal Brot im Eigenamt verteilte. Der Termin für den Festanlass war ursprünglich auf den 25. März angesetzt. Im Jahr 1842 wurde der Termin auf den Sonntag nach dem Osterfest, den Weissen Sonntag, und später auf das erste Wochenende im Mai verschoben.

Die Behörden wollen an der schönen Tradition festhalten

Seither hat sich laut den drei Exekutiven vieles verändert. Der Schuljahreswechsel wurde vom Frühjahr in den Sommer verlegt und das Brötliexamen findet seither mitten im zweiten Semester des Schuljahres statt. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Genau dann, wenn für die Kinder wichtige Prüfungen anstehen, zahlreiche Aufgaben für die Schuljahres- und Personalplanung erledigt werden müssen und der Stundenplan eine Projektwoche für die Vorbereitung der Feier kaum noch zulässt.»

Diese Ausgangslage hat die Gemeinderäte Birr, Birrhard und Lupfig während der langen Pause dazu bewogen, «über eine Terminverschiebung zu diskutieren».

Zusammenfassend könne festgehalten werden, dass im Grundsatz auch in Zukunft an der schönen Tradition festgehalten werde, die Feier der Bezeichnung «Examen» aber wieder gerecht werden soll. So findet das Brötliexamen 2023 erstmals am Ende des Schuljahres, voraussichtlich am ersten Wochenende im Juli, statt.

Die drei Gemeinderäte setzen nun eine Arbeitsgruppe ein mit Vertretern der Exekutiven, Verwaltungen, Schulen und Vereinen, welche ein neues Konzept erarbeiten und die Feier 2023 im Detail planen wird.