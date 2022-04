Windischer Lokführer leistet Hilfseinsatz für Ukraine-Flüchtlinge

Windisch «Da musste ich als ‹harter Kerl› nach Luft schnappen»: Aargauer will Hilfsgüter an ukrainische Grenze bringen – doch dann kommt alles anders Zehn Tage leistete Dennis Bedrich beim Flüchtlingscenter der polnischen Stadt Przemysl einen freiwilligen Einsatz. Eine Sache macht den SBB-Lokführer heute noch wütend. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Gemeinsam mit dem Arzt Peter Haarmann (rechts) und dessen Mitarbeiter (links) leistet Dennis Bedrich (Mitte) spontan einen Hilfseinsatz. zvg

Etwas Ähnliches hatte Dennis Bedrich noch nie gemacht. Auch einen direkten Bezug zum Land oder den Leuten gab es nicht. Trotzdem sagt er:

«Als ich am ersten März in den Nachrichten die ganzen Bilder aus der Ukraine gesehen habe, wusste ich: Jetzt musst du etwas tun.»

Der SBB-Lokführer aus Windisch bat seinen Arbeitgeber um einige spontane Ferientage und plante einen einmaligen Transport von Hilfsgütern an den Grenzort Medyka. Doch es kam anders.

Flüchtlinge im März beim polnischen Dorf Medyka. zvg

Als der gebürtige Deutsche nach fast 1500 km mit seinem gemieteten Transporter im polnischen Dorf ankam, war «bereits alles unter Kontrolle». Also fuhr Bedrich zum Flüchtlingscenter der benachbarten Stadt Przemysl, das sich in einem alten Einkaufszentrum befand.

Als der freiwillige Feuerwehrmann das Gelände in Augenschein nahm, kam er mit dem deutschen Arzt Peter Haarmann ins Gespräch. Dieser leistete gemeinsam mit einem Mitarbeiter einen Hilfseinsatz. Spontan bot der Lokführer seine Unterstützung an – was Haarmann nur zu gerne annahm.

Das Flüchtlingscenter in Przemysl wurde in einem alten Einkaufszentrum eingerichtet. zvg

35’000 Menschen kamen täglich in Przemysl an

Zwischen fünf Uhr morgens und elf Uhr abends – teilweise auch nachts – nahm Bedrich nun vor dem Center Flüchtende in Empfang. «Ich sollte vor allem auf die Leute zugehen, um herauszufinden, was sie brauchen.» Feuerwehrbusse holten die Menschen jeweils wenige Kilometer vor der Grenze in der Ukraine ab und brachten sie zum Center.

Im März seien täglich bis zu 35’000 Menschen angekommen, so Bedrich. In Przemysl wurden die Flüchtenden registriert und von Bussen «aus ganz Europa» abgeholt.

Ankunft neuer Flüchtlinge in Przemysl. zvg

An ihrem «Stand» verteilte das Trio Medikamente etwa gegen Kopf- oder Halsschmerzen, Hygieneartikel und Wasser. Zudem wechselte der 37-Jährige regelmässig Verbände, reinigte Wunden oder mass Blutdruck. Dreimal am Tag, so der Lokführer, sei eine Visite im Flüchtlingscenter angestanden, wo die Menschen teilweise übernachteten.

Die Sprache zeigte sich als Herausforderung:

«Polnische Feuerwehrleute, die Englisch konnten, haben zeitweise als Dolmetscher fungiert. Und sonst ging es halt mit Hand und Fuss.»

Gleichzeitig übernahm Bedrich mit seinem Team die Funktion eines Logistikcenters. «Wenn Hilfsgüter kamen, halfen wir zu organisieren und zu schauen, was an die Krankenhäuser geht.» Eine ukrainische Ärztin habe mit ihrem Netzwerk dafür gesorgt, dass das Material entsprechend ankam.

Im alten Einkaufszentrum in Przemysl schlafen die Flüchtenden dicht an dicht. zvg

Neben dem polnischen Militär und der Feuerwehr seien viele Freiwillige aus der ganzen Welt vor Ort gewesen. «Aber keine einzige offizielle Hilfsorganisation. Wir haben uns alle gefragt, wo sind die?», sagt Dennis Bedrich.

«Wenn der Pass nicht ukrainisch war, gab es nichts»

Den Flüchtenden sei es bei der Ankunft jeweils sehr unterschiedlich gegangen. Dennis Bedrich sagt: «Man hat genau gesehen, wer aus dem Westen und wer aus dem Osten kommt.» Auch die Menschen aus den westlichen Regionen seien stark unter Stress gestanden, aber: «Die aus dem Osten hatten diesen typischen toten Blick und die Kinder waren ganz ruhig. Wenn man ihnen geholfen hat, wurden die Augen direkt nass.»

Die ukrainischen Flüchtenden erhalten Medikamente. zvg

Besonders geblieben sei ihm ein Erlebnis: An einem Tag fiel Bedrich ein verloren gegangenes Kind auf. Als er in der grossen Menschenmenge endlich die Mutter finden konnte, habe ihn diese fast nicht mehr losgelassen. «Da musste ich als <harter Kerl> schon nach Luft schnappen.»

Überhaupt sei die Dankbarkeit der Flüchtenden sehr gross gewesen. «Die meisten nahmen auch aus einer Zweierpackung nur eine Zahnbürste», erinnert sich Bedrich.

Dennis Bedrich verteilt Handschuhe an ein Kind. zvg

Dahingegen – als er das erzählt, merkt man ihm die Wut an – habe es auch Plünderer gegeben. Bedrich sagt:

«Das waren vor allem polnische Männer, die das Ganze als Flohmarkt sahen und grosse Mengen Hilfsgüter einsackten.»

Das sei so weit gegangen, dass sich Bedrich und sein Team irgendwann die Pässe der Menschen zeigen liessen. «Wenn er nicht ukrainisch war, gab es nichts.»

In zehn Tagen nahm Bedrich fünf Kilogramm ab

Der Einsatz brachte den 37-Jährigen an seine physischen Grenzen: «An den 18- bis 20-Stunden-Tagen funktioniert man nur noch.» Das eigentliche Problem sei die grosse Kälte gewesen. Tagsüber stieg das Thermometer nicht über den Nullpunkt, nachts waren es zwischen -8 und -9 Grad. Bei diesen Temperaturen übernachtete Bedrich jeweils im unbeheizten Transporter. Strom gab es keinen. Obwohl es «überall zu essen gab», nahm der Windischer in zehn Tagen fünf Kilo ab.

Während den bis zu 20-stündigen Einsätzen habe er «nur noch funktioniert», berichtet Bedrich. zvg

Auch die Gerüche im provisorischen Flüchtlingslager im Einkaufszentrum machten ihm zu schaffen. Er erklärt: «Die Menschen sassen auf engstem Raum zusammen mit ihren Hunden und Katzen – und die Lüftung war aus.» Dazu kamen viele offene Wunden, ebenso Krankheiten wie Krätze, die «wir bei uns nicht mehr haben».

Angst hatte Dennis Bedrich in der ganzen Zeit in Przemysl nie. «Selbst von den Raketen, die zwischen dem 8. und 9. März in 20 Kilometer Entfernung von uns abgeworfen worden sein sollen, haben wir nie etwas gehört», ergänzt er. Der Lokführer wäre auch noch länger beim Flüchtlingscenter geblieben. Doch das altbekannte Virus machte ihm einen Strich durch die Rechnung: Ein positiver Coronabefund zwang Bedrich am 16. März nach Windisch zurückzukehren.

Besonders Hilfsgüter für Krankenhäuser sind gefragt

Dennis Bedrich, SBB-Lokführer. Maja Reznicek (5. April 2022)

Das Erlebte liess Dennis Bedrich in der Schweiz nicht los. Es habe Zeit gebraucht, wieder anzukommen:

«Vor Ort ist man die ganze Zeit auf 180 – plötzlich fällt das weg.»

Ausserdem beschäftigte er sich mit Fragen wie «Was hätte ich besser machen können?» oder «Wann kann ich wieder helfen?». Da der Windischer bald wieder Ferien hat, überlegte er sich, an den polnischen Grenzort zurückzukehren.

Voraussichtlich wird daraus aber nichts: «Im Austausch mit einer Freiwilligen vor Ort habe ich erfahren, dass die Lage sich total entspannt hat.» Zusätzliche Helfer seien nicht mehr so gefragt.

In seiner Wohnung in Windisch sammelt Bedrich Anfang März Hilfsgüter. zvg

Hilfsgüter dahingegen – vor allem für Krankenhäuser – würden immer noch gebraucht. Insbesondere Material zum Stoppen von Blutungen sei gefragt, erfuhr Bedrich von seiner Kontaktperson. Dennis Bedrich will sich deshalb verstärkt in der Facebook-Gruppe «Brugg für die Ukraine» für die Sammlung von Hilfsgütern engagieren.

Einen zukünftigen Einsatz vor Ort könne er sich weiterhin vorstellen: «Mit dem beheizbaren Wohnmobil auf jeden Fall.»

