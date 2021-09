Remiger Lokführer setzen sich für Ehe für alle ein

«Ehe für alle» «Bei Homosexuellen gibt es keine ‹Unfälle›»: Zwei Lokführer aus Remigen setzen sich für ihren Kinderwunsch und gegen Zwangsoutings ein Am 26. September stimmt die Schweiz über die «Ehe für alle» ab. Was das Paar Tobias Weinlein und Remo Menzi besonders an den Abstimmungsplakaten der Gegner ärgert. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Für Tobias Weinlein (links) und Remo Menzi ist die «Ehe für alle» ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung. Severin Bigler

Heiraten müsste er nicht nochmals. Sieben Jahre lang lebte Tobias Weinlein in Deutschland in einer eingetragenen Partnerschaft. Irgendwann habe man nur noch nebeneinander «hergelebt», erinnert sich der 33-Jährige: «Besonders die unterschiedlichen Arbeitszeiten im Büro und im Bahnbetrieb sind schwierig gewesen.» Mit Remo Menzi ist das anders.

Der 30-jährige gebürtige Glarner ist ebenso Lokführer, nur nicht wie Weinlein bei der DB Cargo Schweiz, sondern bei den SBB im Personenverkehr. Das war auch die erste Gemeinsamkeit, die die beiden beim Kontakt über eine Dating-App miteinander verband.

Nach mittlerweile dreieinhalb Jahren Beziehung ist das Thema Hochzeit bei Menzi und Weinlein aktuell, aber nicht unter dem momentan gültigen Gesetz. Darum fiebern sie der Abstimmung am Sonntag entgegen. Die beiden erklären in ihrer Wohnung in Remigen:

«Die ‹Ehe für alle› ist für uns ein wichtiger Schritt Richtung Gleichberechtigung.»

Mit der Vorlage soll die Ehe – mit den gleichen Rechten und Pflichten – für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden: Das heisst unter anderem, dass die gemeinsame Adoption eines Kindes möglich wird und lesbische Paare Zugang zur Samenspende erhalten.

Tobias Weinlein sagt dazu: «Ich weiss nicht, was diese Rechte mit der Sexualität zu tun haben sollten. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Sonst will ich auch weniger Steuern zahlen.»

Status «eingetragene Partnerschaft» erhöht Risiko für Diskriminierung

Bisher seien Lesben und Schwule, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, zudem zu einem Zwangsouting bei offiziellen Dokumenten gedrängt worden. Weinlein nennt als Beispiel eine Jobbewerbung. Hier müsse der Zivilstand angegeben werden, was dem neuen Arbeitgeber durch den Status «eingetragene Partnerschaft» direkt die sexuelle Orientierung verrate. Dies erhöhe das Risiko für Diskriminierung und «geht den doch gar nichts an».

Ein Aspekt ist für Menzi und Weinlein aber bei der «Ehe für alle» besonders wichtig: die Möglichkeit zu adoptieren. Beide wollten schon immer Kinder. Tobias Weinlein, der selbst sechs Jahre seiner Jugend in einem Heim verbrachte, ist es ein Herzenswunsch, «einem Kind ein Zuhause zu geben».

Die Plakate der Vorlagengegner, die mit Parolen wie «Kind auf Bestellung» oder «Ich habe keine Mama» arbeiten, ärgern das Paar:

«Bei Homosexuellen gibt es so wenige Möglichkeiten für Kinder und keine ‹Unfälle›. Wer sich von uns dafür entscheidet, der hat es sich lange überlegt.»

Insbesondere ein Abstimmungsplakat empfinden die beiden als «eklig». Darauf zu sehen, waren Anfang September die Bäuche von schwangeren Frauen, deren Hautfarben eine afrikanische oder asiatische Herkunft andeuten, sowie die Überschrift «Sklavinnen». Referenziert wurde damit von einem Nein-Komitee die Leihmutterschaft, die «nach der ‹Ehe für alle› kommt».

«Das ist klar an der Abstimmung vorbei», sagt Menzi. «Leihmutterschaft ist für uns ethisch überhaupt nicht vertretbar. In der Schwangerschaft baut die Mutter zum Kind eine emotionale Bindung auf, die wir nicht trennen wollen.» Auch das Argument Mobbing, dem die Kinder von homosexuellen Paaren mehr ausgesetzt sein sollen, lässt Weinlein nicht gelten: «Dann müssen die anderen Eltern ihre Kinder eben richtig erziehen.»

«Das ist mir vorgekommen wie im Krieg»

Was für Weinlein und Menzi im Hintergrund der Abstimmung steht, ist die mit der «Ehe für alle» einhergehende «vereinfachte Einbürgerung». Seit Anfang Jahr lebt das Paar gemeinsam in Remigen. Lange Zeit pendelten die beiden aber zwischen Waldshut DE und Wohlen hin und her. Dann kam Corona. Weinlein erzählt: «Plötzlich wurden die Grenzen geschlossen. Das ist mir vorgekommen wie im Krieg.»

Fast ein halbes Jahr wurde das Paar durch einen Gitterzaun getrennt. Die Beziehung der beiden litt, das Paar trennte sich zeitweise, fand wieder zueinander und zog zusammen nach Remigen. Einbürgerung ist für Weinlein aktuell kein Thema, trotzdem sagt er: «Ich lebe sehr gerne in der Schweiz, die Behördengänge sind viel einfacher.»

Aktuell steht es gut um die «Ehe für alle». Laut SRG-Umfrage von Mitte September wollen 63 Prozent der Schweizer ein Ja für die Vorlage in die Urne werfen. Diese Zustimmung stellt die beiden Lokführer auch in ihrem Umfeld fest. Im Gespräch mit anderen erlebe man viel Offenheit, wie Weinlein sagt:

«Viele fragen, warum haben wir die ‹Ehe für alle› nicht schon lange?»

In den letzten Jahren erlebten die beiden in der Schweiz auch kaum Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen. In seiner Vergangenheit habe er aber schon andere Erfahrungen gemacht, räumt Weinlein ein. Bei der Bahn, da ist sich das Paar einig, gebe es dahingegen keine Diskriminierung. Remo Menzi sagt: «Bei der Bahn ist die Sexualität egal.»

Viele fürchten sich auch heute noch vor einem Outing

Was wäre aber, wenn am Sonntag die Vorlage trotzdem abgelehnt wird? «Dann frage ich mich, was das Schweizer Volk gegen uns hat», sagt Weinlein nüchtern. Er habe Respekt vor anderen Meinungen. «Ich kann verstehen, wenn man ein anderes Lebensbild hat.» Trotzdem ist für den 33-Jährigen klar:

«Wir leben 2021 und jeder ist gleich vor dem Gesetz. Ob man das gut oder schlecht findet, was der andere privat macht.»

Bei der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Deutschland vor vier Jahren sei ein treffender Satz zur aktuellen Abstimmung gefallen. «Niemandem wird etwas genommen, nur ein paar wenigen etwas gegeben.» Menzi ergänzt: «Und so wenige sind wir gar nicht.»

Schon immer wussten Tobias Weinlein und Remo Menzi, dass sie Kinder wollen. Severin Bigler

Er kenne viele, die sich vor einem Outing fürchten. Auch heute noch. Mit einem Ja zur «Ehe für alle» werde ein Zeichen gesetzt und anderen die Angst genommen, offen zur eigenen Sexualität zu stehen.

Und dann würde sich Weinlein das mit der Hochzeit schon nochmals überlegen. Mit einem Blick zu seinem Partner sagt er lachend: «Ich warte aber noch auf den Antrag.»