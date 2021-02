Effingerhof in Brugg Sie helfen Migranten, sich in der Schweiz zu integrieren – und Enttäuschungen zu überwinden Anfang Jahr zog Social Input in den Effingerhof an der Storchengasse 13 in Brugg ein. Hier lernen Menschen mit Migrationshintergrund, nicht nur den perfekten ersten Eindruck bei der Bewerbung zu hinterlassen. Maja Reznicek 16.02.2021, 05.00 Uhr

Nach Aarau eröffnen Inhaber Markus Wider und Geschäftsführerin Isabelle Pfaff einen weiteren Standort von Social Input in Brugg. Bild: Sandra Ardizzone

Es begann mit Zahnschmerzen. Seinen Job hatte Marco (Name geändert) wegen krankheitsbedingter Abwesenheit bereits verloren. Nun erwartete den 50-jährigen Migranten eine Odyssee vom Spezialisten über das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zur Aussteuerung bis hin zum Sozialdienst. Markus Wider sagt:

«Wenn mehrere Faktoren wie gesundheitliche Probleme, 50plus, Arbeitslosigkeit und mangelnde Sprachkenntnisse zusammenkommen, dann ist die Gefahr von Missverständnissen, nicht abgestimmten Therapieansätzen und Unterstützungshilfen sehr gross. Dann entstehen nicht nur Leid und Ängste, sondern auch sehr grosse Kosten für die Allgemeinheit.»

Wider und sein Team von Social Input kennen solche komplexen Fälle wie den von Marco gut. Seit über 20 Jahren setzt sich die Institution für die gesellschaftliche und berufliche Integration von Menschen in der Schweiz ein: Sie bietet in Aarau – und neu auch in Brugg – Sprachtests für die Niveaus A1 bis B2, darauf vorbereitende Deutschkurse sowie Integrationsmassnahmen wie Bewerbungscoachings im Auftrag des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA).

Die Resultate der Tests können für Einbürgerungsgesuche oder die Verlängerung von Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligungen genutzt werden. Gleichzeitig unterstützt Social Input Gemeinden bei der Schaffung von Perspektiven für Sonderfälle wie Marco.

Der «innovative Geist» des Effingerhofs brachte sie nach Brugg

Markus Wider rief Social Input 1998 ins Leben. Nach dem Ende seines Studiums Anfang der 90er-Jahre habe er zuerst nicht gewusst, was er tun wolle. Es sollte etwas sein, das Spass mache und gleichzeitig innovativ sei. Die Schweiz steckte damals gerade in einer Rezession, die Arbeitslosenquote lag bei 3,9 Prozent. Wider sagt: «Also dachte ich, ich mache doch ein Angebot für diese Leute. Und speziell für Menschen mit Migrationshintergrund, weil sie die Schwächsten der Gesellschaft sind.»

Mittlerweile hat Social Input gesamthaft 46 Mitarbeitende. Davon sind gemäss Geschäftsführerin Isabelle Pfaff zwischen zehn und zwölf Personen in Brugg tätig. Die Mehrheit der Angestellten hat selbst Migrationshintergrund. Markus Wider erklärt:

«Bei uns geht es nicht um die richtige Grammatik, sondern um die Funktionalität der Sprache. Das heisst, sich verständlich machen und verstanden werden, ist uns wichtiger als der korrekte Ausdruck.»

Dass für den zweiten Standort der Integrationsinstitution die Wahl auf Brugg fiel, liegt gemäss Markus Wider insbesondere am Projekt rund um die Neunutzung des Effingerhofs. Der Gründer von Social Input sagt: «Wir finden das Projekt super. Sein innovativer Geist ist richtungsweisend und passt zu uns.» Ausserdem könne Social Input in der Region eine Lücke im Angebot schliessen, einen Mehrwert bieten.

Die Visualisierung des Architekturbüros Netwerch in Windisch zeigt die potenziellen Entwicklungen an der Storchengasse. Bild: zvg/Visualisierung (20. Juli 2020)

Eine Innovation, die ausländischen Sprachtests Konkurrenz macht

An der Storchengasse 13 richtet sich Social Input nun Stück für Stück ein. Vier Kurszimmer, ein Zimmer für Einzelberatungen als auch Coachings sowie diverse Räumlichkeiten für das Personal sind entstanden. Eile herrscht aber keine. Geschäftsführerin Isabelle Pfaff erklärt: «Wir befinden uns wie alle kollektiven Arbeitsmarktintegrationsmassnahmen in einem Präsenz-Lockdown. Aktuell finden Bewerbungscoachings der arbeitsmarktlichen Massnahmen einzig über die digitalen Medien statt.»

Was hingegen umgehend in Brugg angeboten werden soll, sind die Sprachtests mit dem Schweizerischen Digitalen Sprachtest (SDS). Die Durchführung von rechtsrelevanten Prüfungen sei nämlich erlaubt. Wider ergänzt:

«Als erster anerkannter digitaler Sprachtest ist der SDS eine echte Innovation, auf die der Kanton Aargau stolz sein kann, da er einzig in Aarau und von Aargauer Firmen entwickelt wurde.»

Mit dem SDS können die Deutschkompetenzen von Personen des Sprachlevels Deutsch A1 bis B2 beurteilt werden. Das Resultat sei rechtsrelevant, lasse sich also im Rahmen von ausländer- und bürgerrechtlichen Verfahren einsetzen. Damit würden bekannte deutsche Produkte wie Goethe oder telc endlich schweizerische Konkurrenz erhalten, so Wider.

Social Input sei ein «Enttäuschungstransformator»

Neben Sprachtests, Bewerbungskursen und Jobcoachings liegt ein wichtiger Teil der Arbeit von Social Input in der Schaffung von interkulturellem Verständnis. Markus Wider erklärt: «Viele Migranten denken, dass ihnen in der Schweiz geholfen wird. Hier erleben sie aber viele Enttäuschungen, merken, dass man Steuern zahlen muss oder dass nach dem Jobverlust Unterstützung nicht von allein kommt. Da sind wir ein Enttäuschungstransformator.»

2008 setzte Social Input mit der Machbar GmbH im Auftrag des AWA Kanton Aargau ein neues Deutschkonzept um.



Bild: Raphael Hünerfauth

(10. Juni 2008)

Sei die Frustration nämlich in konstruktive Schritte umgeleitet, könne Neues entstehen. Social Input helfe bei der Orientierung in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Leben in der Schweiz. Ebenfalls gehe es bei den arbeitsmarktlichen Fördermassnahmen um Austausch. Isabelle Pfaff sagt:

«Viele Stellensuchende haben einen unglaublichen Mitteilungsdrang. Es berührt und bereichert zugleich, wenn Menschen beispielsweise innerhalb von zehn Minuten ihre ganze Fluchtgeschichte erzählen können.»

Gleichzeitig sei die fehlende Akzeptanz und Offenheit gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz immer wieder Thema. Pfaff sagt: «Manchmal habe ich den Eindruck, der Schweiz geht aufgrund der ‹Sozialindustrie›, die in den vergangenen Jahren konstruiert wurde, ihr Herz verloren.» Zu zeigen, dass dieses Herz noch schlägt, dafür engagiere sich Social Input.