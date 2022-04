Effinger Künstlerin verewigt Zeichnungen in Form von Stickereien

Effingen/Brugg «Meine Werke sind nicht nur lieblich»: Diese Künstlerin verewigt unter anderem Kinderzeichnungen in Form von Stickereien Larissa Kramer steckt viel Liebe zum Detail in ihre Arbeiten. Sie erzählt von schönen aber auch traurigen Momenten und verrät, wo sie eine Denkstube gefunden hat. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Larissa Kramer hat ihr eigenes Label «Larika» in der Schweiz aufgebaut. Flavia Rüdiger

Gestapelte Stoffrollen aus Paris, Garne in allen Farben des Regenbogens, diverse Schnittmuster, kleine Zeichnungen an den Wänden und dazwischen eine Künstlerin, die sich mit ihrem Label – Larika – einen Namen gemacht hat. Larissa Kramer, ist die kreative Frau hinter der Marke, die für Qualität und Stickkunst steht. Ihre Leidenschaft für Textilien aller Art hat die 42-Jährige bereits früh entdeckt. Besonders Hochzeitskleider hätten es ihr angetan. Die dreifache Mutter schwärmt:

«Mir hat aber auch schon immer das Wäschemachen gefallen. Ich liebte das Gefühl von Stoffen zwischen meinen Fingern.»

Angefangen habe ihre Reise bei Stift und Papier. «Ich empfinde grosse Leidenschaft gegenüber dem Prozess», sagt Kramer. Zuerst fertige sie Skizzen an, welche im Anschluss in ihren Computer eingescannt werden.

Mit der Profi-Stickmaschine können Kramers Ideen umgesetzt werden. Flavia Rüdiger

Mit Hilfe ihrer Stickmaschine beginne die Prozedur des «Punchens». Dies sei eine Methode, um die Maschine zu programmieren, dass alle Linien, Flächen und Formen so angefertigt werden, dass am Ende ein ganzes Bild entstehe. Die Expertin sagt:

«Jetzt beginnt das Ausprobieren. Welche Farbkombination möchte ich, wie gross sollen die einzelnen Stickereien werden und in welcher Anordnung sollen die Motive liegen.»

Sie sticke die einzelnen Bilder auf einen Testbogen und arrangiere diese nach ihrer Zufriedenheit, erklärt Kramer. Durch das Sticken könne sie noch weitergehen:

«Ich verschönere eine Zeichnung und mache sie langlebig.»

Ausserdem interessiere sie sich für Maschinen und Technik. Mit dem Programmieren und ihrer Stickmaschine könne sie diese Leidenschaften «prima» in ihre Arbeit integrieren.

Warum die Lehre zur Damenschneiderin nicht der richtige Weg war

Ihre Kreationen würden ausnahmslos in der Schweiz angefertigt werden. Die Sujets sind vor allem auf Poufs, also Sitzkissen, oder Kissen gestickt. Die Poufs werden optional mit Schweizer Bio-Dinkelspreu, EU-Hirsespreu oder mit kleinen Styroporkugeln gefüllt, die Kissen mit Daunenfedern.

Kramer hat in Paris Modedesign studiert und anschliessend noch ein Jahr in einem Modehaus gearbeitet. Eine Damenschneiderinnen-Lehre in der Schweiz sei damals nicht die richtige Option gewesen.

«Meine Eltern sagten, ich könnte mir mit diesem Weg etwas kaputtmachen, da die Lehre einem genauen Muster folgte. Sie hatten recht. Als Künstlerin ist es wichtig, aus dem Rahmen zu denken.»

Nach Paris ging es für die gebürtige Fricktalerin zurück in die Schweiz, wo sie 2006 mit ihrem Mann nach Effingen zog. Ihre drei Töchter sind heute neun, dreizehn und sechszehn Jahre alt.

Die Künstlerin arbeitet gerne detailgetreu. zvg Einzelne Motive werden auf einem Tisch ausgelegt und zusammengetragen. Flavia Rüdiger Poufs werden mit diversen, aus der Natur inspirierten Motiven bestickt. zvg

Laut Larissa Kramer sind die Mädchen auch eine grosse Inspiration, wenn es ums Sticken geht, denn die Künstlerin bietet unter anderem Stickereien von Kinderzeichnungen an. «Eines Tages hat eine meiner Töchter einen ‹Kribel› gemacht und diesen als Fisch bezeichnet. Ich fand das so lustig und genial, dass ich die Zeichnung genommen habe und daraus eine Stickerei auf einem Kissen anfertigte», erzählt Kramer lachend. Ihr sei es ein grosses Anliegen, die Bilder so detailgetreu wie möglich wiederzugeben:

«Ich sticke jede einzelne Linie separat auf.»

Solche Kissen seien vor allem zum Muttertag oder zu Weihnachten sehr beliebt. Einmal habe sie mit einem Kindergarten zusammengearbeitet. Kramer erinnert sich: «Das Thema war ‹meine Mutter›. Jedes Kind malte ein Bild von seiner Mama und schickte es anschliessend an mich. Ich habe die kreativen Zeichnungen anschliessend zu Stoff gebracht. Diese Aufträge bringen mein Herz zum Schmelzen.»

Kinderzeichnungen werden in Form von Stickereien auf einem Kissen verewigt. Flavia Rüdiger

Ausserdem sei bei solchen Arbeiten auch immer eine Geschichte dahinter. Diese sei teils «härzig», manchmal aber auch traurig. Sie erklärt:

«Ich durfte eine Stickerei anfertigen zum Andenken an ein Kind, das verstorben ist. Seine Freunde haben dann ein Kissen für die Mutter in Auftrag gegeben. Ich finde, das Endprodukt hat immer etwas Haptisches. Etwas, das man umarmen kann.»

Emotionen lösen aber auch ihre anderen Stickereien bei Betrachtenden aus. Jedes einzelne Stück ist ein Unikat. Ob Schwalben, Quallen, Osterhasen oder Blüten, in jedem Bild kann man kleine Details erkennen, die auch ein Markenzeichen von Larissa Kramer sind.

So werden zum Beispiel häufig goldene Fäden miteingewoben, durch deren Reflexion der Gesamteindruck gleich viel lebendiger wirkt. Auch winzige Herzen in neonpinker Farbe erkennt man wieder. Kramer findet:

«Meine Werke sind nicht nur lieblich und harmonisch. Sie haben auch etwas Spezielles, etwas Verschmitztes an sich.»

Inspiration für Ihre Motive fände sie vor allem in der Natur, in ihrem «grossen» Garten oder auch in Paris. Alle paar Monate besuche sie die Grossstadt, um neue Stoffe zu kaufen oder sich am Pariser Charme zu erfreuen.

Zwischen Paris, Brugg und Effingen

Um ihrem Alltag eine Abwechslung zu geben, geht sie nicht nur nach Paris, sondern seit diesem Jahr auch nach Brugg ins Kupperhaus, das Künstleratelier an der Schulthess-Allee, um da in Ruhe an einem Pult zu arbeiten. Kramer sagt:

«Wenn ich nach Brugg gehe, weiss ich genau, was ich machen werde. Zum Beispiel ein Projekt vertiefen oder entwerfen.»

Die diversen, interessanten Menschen im Kupperhaus würden ihre Motivation und Inspiration zusätzlich beflügeln.

Im Kupperhaus in Brugg kann Larissa Kramer fokussiert arbeiten. Alex Spichale

Sie sei jedoch noch hin- und hergerissen, ob sie ihr gesamtes Studio nach Brugg zügeln möchte. Momentan arbeite sie noch zu Hause in ihrem Atelier. «Wenn die Kinder noch ein bisschen älter sind, kann ich mir den Umzug schon vorstellen.» In Zukunft will sich Larissa Kramer stärker auf ihr Label «Larika» konzentrieren und dieses weiter aufbauen: «Ich möchte meine Website, über die ich unter anderem meine Kreationen verkaufe, optimaler gestalten und einrichten.»

