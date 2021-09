Effingen: Outdoor Selection begrüsst dieses Jahr über 3000 Gäste

Effingen Outdoor Selection: Beim Sagimülitäli wird am Wochenende wieder zu elektronischer Musik getanzt Über 3000 Festivalbesucher aus dem In- und Ausland werden auf der Wiese zwischen Autobahn und Wald erwartet. So viele wie noch nie. Organisator Marko Meister sagt, was bei der vierten Ausgabe zählt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Schreiner Marko Meister ist verantwortlicher Organisator des Festivals in Effingen. Die Tempel-Bar hat er selber konzipiert und gebaut. Bild: Claudia Meier

(8. September 2021)

Besser könnten die Wetterprognosen für das Wochenende kaum sein: warm und trocken. In die 640-Seelen-Gemeinde Effingen werden am Samstag, 11. September, ab 11 Uhr insgesamt über 3000 Psytrancers reisen. Es ist fast das einzige Festival in der Schweiz in diesem Jahr für die Liebhaber von elektronischer Tanzmusik. Kein Wunder läuft der Vorverkauf gut. Der verantwortliche Organisator Marko Meister sagt:

«Die letzten 200 von 3000 Tickets sind jetzt aufgeschaltet und werden noch vor der Eröffnung verkauft sein.»

Während der Auf- und Abbauarbeiten, bei denen bis zu 50 Helferinnen und Helfer mitwirken, logiert Meister auf dem Festivalgelände bei der Regionalen Schiessanlage Talmatte – zwischen Autobahn A3 und Sagimülitäli. Überall auf dem Gelände sind fleissige Hände damit beschäftigt, Material zu transportieren sowie Strom- und Wasseranschlüsse zu installieren.

Das Video fasst das letzte Festival im Juni 2019 in Effingen zusammen. Video: mysticalpics.ch

Ein eigentlicher Blickfang ist die Tempel-Bar, die Marko Meister selber gebaut hat. Der 38-jährige selbstständige Schreiner hat in den vergangenen Jahren fast jede freie Minute in die Erweiterung des Festival-Mobiliars investiert. So verwundert es auch nicht, dass alle grossen Abfallbehälter mit Holz eingekleidet sind. Marko Meister betont:

«Wir haben ein friedliches Publikum. Unsere Besucher sind naturbewusst und geniessen das Ambiente hier.»

Da bleibe auch kein Abfall liegen, so der Organisator, dem es sehr wichtig ist, mit lokalen Unternehmen und Institutionen zusammenzuspannen sowie die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden über den Grossanlass auf dem Laufenden zu halten.

Vor dem Schützenhaus steht eine Corona-Teststation

Mit der Regionalpolizei und der Standortgemeinde Effingen pflegt Marko Meister einen engen Kontakt. Auf den Informationsblättern, die an die Einwohnerinnen und Einwohner von Effingen, Zeihen, Bözen und Bözberg gerichtet sind, ist auch seine persönliche Handy-Nummer als Hotline aufgeführt. Der gebürtige Brugger sagt:

«Ich bekomme ganz selten einen Anruf auf der Hotline. Unsere transparente Kommunikation kommt offenbar bei der Bevölkerung gut an.»

Einlass zum Festivalgelände bekommt nur, wer ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen kann. Es gelten die GGG-Regeln. Vor dem Schützenhaus ist eine Corona-Teststation eingerichtet.

Der Bühnenaufbau zwischen Schützenhaus und Zielscheiben ist noch im Gang. Bild: Claudia Meier

(8. September 2021)

Damit es vor der Eingangskontrolle keine langen Warteschlangen gibt, wird das Areal am Samstag erstmals bereits um 11 Uhr vormittags geöffnet. Die Tanzmusik beginnt nach dem Mittag. Nachts wird die Musiklautstärke, unter strenger Einhaltung der gesetzlichen Auflagen, leiser gestellt. «Bei den ersten drei Veranstaltungen in Effingen gab es keine polizeilichen Lärmklagen», hält Marko Meister fest. Ein paar wenige E-Mails hätten ihn aus der Bevölkerung erreicht. Getanzt wird 30 Stunden ohne Unterbruch.

Das Festival wird immer grösser

Angefangen hat alles vor etwa zehn Jahren mit Outdoor-Partys im Wald bei Ehrendingen und jeweils etwa 200 Besuchern. Auf der Suche nach einem grösseren Gelände auf Google Earth und über persönliche Kontakte wurde Marko Meister in Effingen fündig.

Weil der Anlass vom Juni auf September verschoben wurde, steht für das Festival (inklusive Camping) mehr Landwirtschaftsfläche zur Verfügung. Bild: Claudia Meier

(8. September 2021)

Schrittweise ist das Festival Outdoor Selection gewachsen: Während im Juni 2018 in Effingen 1150 Gäste gezählt wurden, dürften es dieses Mal etwa dreimal mehr sein. Marko Meister rechnet nämlich damit, dass von den 3000 Erwachsenen bis am Sonntagmorgen etwa 1000 abgereist sind. Dann kann er nochmals etwa 500 Tickets für Tagesgäste verkaufen. Schluss ist am Sonntagabend um 18 Uhr.

Apropos Gäste: Sie kommen aus der ganzen Schweiz sowie aus den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien. Meister sagt, dass bisher gut 10 Prozent der Besucher mit dem Auto angereist seien, der grösste Teil komme mit dem Bus.