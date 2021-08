Bözbergerin Martha Känzig stellt in der Alten Trotte Effingen aus

Effingen Martha Känzig zeigt in der Alten Trotte erstmals ihre Acryl- und Aquarellbilder Vom 3. bis 19. September sind die Kreationen der Bözbergerin zu sehen. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission Effingen. Carla Honold 25.08.2021, 05.00 Uhr

Martha Känzig stellt in der Alten Trotte aus. zvg / Aargauer Zeitung

Martha Känzig stellt in Zusammenarbeit mit der Effinger Kulturkommission in der Alten Trotte zum ersten Mal aus. Die Bözbergerin präsentiert Bilder in Acryl und Aquarell. Motive sind unter anderem Landschaften aus der Schweiz und dem Süden. Überraschend an den Exponaten der Einzelausstellung ist ihre Intensität. Känzigs Technik fängt die Stimmung ihres Sujets ein und lässt die Bilder Geschichten erzählen.