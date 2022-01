Malerin Silvia Seifert wird von der Natur inspiriert

Effingen Malerin und Bildhauerin Silvia Seifert: «Auf meinen Streifzügen durch die Natur sauge ich möglichst viele Eindrücke auf» Die Malerin und Bildhauerin Silvia Seifert aus Effingen arbeitet gern in Serien. Landschaften und Blumen, aber auch Menschen gehören zu ihren bevorzugten Motiven. Sie interessiert sich für die Wirkung auf das Gemüt. Peter Schütz Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kunst im Garten: Silvia Seifert mit einem outdoortauglichen Bild von knallroten Bougainvillea. Peter Schütz

Mitten im Winter haben sich im Garten von Silvia Seifert Paradiesvögel niedergelassen. Mit rotem, grünem oder blauem Gefieder balancieren sie auf Ästen vor einem goldenen Hintergrund. Silvia Seifert hat sie auf einem Aluminiumblech gemalt und mit einem UV-Schutz fixiert, damit sie nicht ausbleichen.

Die Vögel befinden sich in blumiger Gesellschaft. Die Aussenanlage des Hauses in Effingen lebt von exotischen Pflanzen wie zum Beispiel einem Bund knallroter Bougainvillea. Ein paar Schritte weiter reckt sich Rittersporn auf blau-violettem Grund empor. «So hat man Farbe im Winter», sagt Silvia Seifert, «oder einen Sichtschutz oder einfach Kunst.»

Neuerdings schafft sie Skulpturen mit Kettensäge

Die aussentauglichen Outdoorbilder bilden nur einen kleinen Teil des Seifert’schen Kreativ-Universums. Im Garten stehen ausserdem Skulpturen aus Schiefer, Quarzit oder Sandstein. Figuren, zu Gruppen angeordnet, sich gegenseitig betrachtend. Hier ein Ginkgo-Blatt, dort eine abstrahierte Welle.

Die Paradiesvögel im Garten von Silvia Seifert. Peter Schütz

Der Gang durch das Haus, das wie eine Galerie wirkt, offenbart noch viele andere Facetten der Künstlerin. Landschaften, zum Teil mit pastoser Ölfarbe gemalt, noch mehr Blumen und Blüten, Menschen und weibliche Akte demonstrieren die Vielfalt der in Brunnen aufgewachsenen Malerin und Bildhauerin. «Ich arbeite in Serien», erklärt sie, «und lasse mich nicht festlegen.»

Silvia Seiferts Antrieb, Kunst zu schaffen, ist nicht die Willkür, sondern folgt einem klaren Plan. Das wird anhand der gelagerten Werkgruppen im Atelier deutlich. Blumenbilder dominieren eine Seite des Raums, lichtdurchflutete, geografisch nicht exakt verortbare Landschaften die andere Seite. Wo ein Teich erscheint, fehlen die Seerosen, weshalb keine Nähe zu dem französischen Impressionisten Claude Monet aufkommt. Obwohl: Der Impressionismus mit seiner hellen Palette und dem spontanen Farbauftrag atmet in vielen Bildern von Silvia Seifert – selbst in den grossen Formaten, deren Motive erst mit Abstand erkennbar sind.

Auch in puncto Format lässt sich Silvia Seifert nicht einschränken. Das handliche Bild ist in ihrem Atelier ebenso anzutreffen wie das wandfüllende. Fast scheint es, als ob sie vor nichts Angst hat – nicht einmal vor der Kettensäge, mit der sie neuerdings Holzskulpturen schafft.

In ihrem Werk dominiert eine Haltung der Zuversicht

«Die Bilder von Silvia Seifert schätze ich besonders, weil die meisten von ihnen sehr positive Schwingungen ausstrahlen», schreibt der Arzt Pius Blum in einem Katalogbeitrag. Blum trifft damit den Nagel auf den Kopf. Denn in Silvia Seiferts Werk dominiert eine Haltung der Zuversicht, des Optimismus und der Freude an der Schönheit der Natur. Selbst die Grau-Schwarz-Weiss-Bilder erzeugen eine magnetische Wirkung.

Hat keine Angst vor grossen Formaten: Silvia Seifert in ihrem Atelier in Effingen. Peter Schütz

Silvia Seifert reduziert ihre Vita auf ein paar wenige Eckpunkte: Ein mehrjähriger Aufenthalt in einem Künstlerdorf in Südfrankreich hat ihren Blick für Licht und Schatten geschärft. 2009 erfolgte die Gründung der Künstlergruppe «Expressiv», kurz darauf übernahm sie den Vorsitz der internationalen Künstlergruppe «Polygon». Im Salzhaus in Brugg war sie als Kuratorin und Ausstellungsorganisatorin tätig.

Silvia Seifert ist also eine Macherin. Eine Malerin und Bildhauerin, die nicht den Weg des geringsten Widerstands geht, sondern Verantwortung auch für andere Künstler übernimmt. Die Liste ihrer Ausstellungen seit 2001 ist lang: Olten gehört zu den Stationen, Pratteln, Rheinfelden, Baden, Frick, Zollikon, Laufenburg, Kilchberg. In Deutschland Lörrach, Bad Säckingen, Steinen, Wehr. «Auf meinen Streifzügen durch die Natur sauge ich möglichst viele Eindrücke auf», sagt Silvia Seifert von sich selbst. Und: Neben dem Aussehen von Pflanzen und Landschaften interessiert sie sich für die Wirkung auf das Gemüt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen