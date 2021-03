Effingen Horror-Unfall mit drei Toten: Fahrer drohen Gefängnis und zehn Jahre Landesverweis Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat gegen einen heute 46-jährigen Montenegriner Anklage unter anderem wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung erhoben. Der Mann hatte am 27. November 2019 vor dem Bözbergtunnel einen Unfall mit drei Todesopfern verursacht. Doch die Frage steht im Raum: Ist der Angeklagte vermindert schuldfähig? 08.03.2021, 10.43 Uhr

Bei Effingen auf der A3 kam es zu einem tödlichen Unfall mit einem Porsche Cayenne, einem Renault und einem Sattelschlepper. Daniel Arnold/TeleM1 Die drei Insassen im Renault verstarben auf der Unfallstelle. Kapo AG Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Erwachsene aus dem Baselbiet. Daniel Arnold/TeleM1 Der Porsche hatte den Renault gerammt und diesen so in einen Lastwagen geschoben. Screenshot TeleM1 Der Bözbergtunnel war mehrere Stunden lang gesperrt. Kapo AG Der weisse Porsche des Unfallverursachers, der viel zu schnell unterwegs war. Screenshot TeleM1 Der Porsche-Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug erleidet einen Totalschaden. Screenshot TeleM1 Der Renault - ein Totalschaden Screenshot TeleM1 Der rote Renault Screenshot TeleM1 Der Sattelschlepper Screenshot TeleM1 Die Rettungskräfte sind hier noch mit Bergungsarbeiten beschäftigt. Screenshot TeleM1 Die Kantonspolizei und die Ambulanz sind kurz nach dem schweren Unfall vor Ort. Daniel Arnold/TeleM1 Der Verkehr wurde über die Kantonsstrasse umgeleitet. Es kam zu kilometerlangen Staus. Daniel Arnold/TeleM1 Der Lenker des Porsche versuchte zu Fuss zu flüchten, wurde aber wenig später verhaftet. Daniel Arnold/TeleM1 Kapo AG

Es war ein regelrechter Horror-Unfall, der sich am 27. November 2019 vor dem Bözbergtunnel bei Effingen ereignete: Ein Porsche Cayenne rammte auf der Autobahn A3 einen Renault, der aufgrund Baubarbeiten langsam in einer Kolonne fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault in das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelanhängers gestossen und zerquetscht. Die Insassen, eine Frau im Alter von 55 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 64 und 42 Jahren, kamen dabei ums Leben.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat nun Anklage wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung gegen den Unfallfahrer erhoben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Konkret wird dem heute 46-jährigen Montenegriner vorgeworfen, ungebremst mit einer Geschwindigkeit von mindestens 133 km/h in das Heck des Renaults geprallt zu sein. Damit habe er den Tod der Insassen des Renaults zumindest billigend in Kauf genommen.

Zuvor – so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - habe der Beschuldigte die Sperrung des Überholstreifens missachtet und sei mit massiv überhöhter Geschwindigkeit bis unmittelbar vor das Signalisationsfahrzeug gefahren, bevor er nach rechts in die langsam fahrende Kolonne lenkte. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb auch Anklage wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln erhoben.

Die Unfallstelle am 27. November 2019:

Tele M1

Unfallfahrer leidet an psychischer Erkrankung

Der Beschuldigte macht geltend, sich weder an die Fahrt auf dem gesperrten Überholstreifen, noch an den tödlichen Unfall erinnern zu können. Das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene psychiatrisches Gutachten kommt zum Schluss, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war.

Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme zur Behandlung der psychischen Erkrankung des Beschuldigten. Weiter beantragt die Staatsanwaltschaft 10 Jahre Landesverweisung.

Die Anklage ist am Bezirksgericht Brugg hängig. Es gilt die Unschuldsvermutung.