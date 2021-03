Digitalisierung Wie Corona die Kirche modernisiert: «Wir haben eine Beisetzung nach Australien übertragen» Bibelspruch auf Instagram und Andachts-Podcast: Macht die Pandemie die religiöse Gemeinschaft moderner? Der Pastoralraum Region Brugg-Windisch und vier lokale reformierte Kirchgemeinden nehmen Stellung. Maja Reznicek 04.03.2021, 05.00 Uhr

Im März 2020 hatte Corona die Schweiz erstmals fest im Griff. Auch Kirchen mussten ihre Türen schliessen – und ein Angebot auf Abstand entwickeln. In der reformierten Kirche Brugg wich man gemäss Rolf Zaugg vor allem während des ersten Lockdowns auf den digitalen Bereich aus: Audio-Andachten und Seelsorge per E-Mail, Telefon, Whatsapp. Der Pfarrer sagt: «Die Audios sind sehr gut angekommen und werden weiterhin heruntergeladen.»

Pfarrer Rolf Zaugg aus Brugg. Bild: Alex Spichale (6. April 2017)

Da inzwischen Live-Gottesdienste wieder erlaubt sind, stelle man aktuell nur noch gelegentlich Mitschnitte ins Netz. Zaugg ergänzt: «Digitale Kanäle setzen wir wo nötig in der Seelsorge und sonst dort, wo nicht anders machbar, ein. So wurde zum Beispiel eine Beisetzung nach Australien übertragen.»

Auf Übertragungen setzt auch die reformierte Kirchgemeinde Rein, dies aber als Stream: Mittlerweile sind über 40 Gottesdienste auf Youtube aufgeschaltet. Pfarrer Matthijs van Zwieten de Blom fügt an:

«Die Livestreams werden gesehen, oft auch zeitversetzt. Es gibt etliche Personen, die froh sind, an den Gottesdiensten aus ihrer vertrauten Kirche teilzuhaben, ohne sich eines Risikos auszusetzen.»

Das wichtigste Arbeitsinstrument sei wegen der sehr eingeschränkt möglichen Präsenzveranstaltungen aber das Telefon. «Mit jüngeren Personen läuft der persönliche Kontakt auch über Whatsapp oder Messengerdienste.»

Instagram verbindet über die Gemeinden hinaus

Ein ähnliches Angebot wie Rein und Brugg bietet die reformierte Kirchgemeinde Bözberg-Mönthal. Hier werden laut Pfarrerin Christine Straberg Gottesdienste zusätzlich als Audio aufgenommen, gelegentlich gebe es ein Video. Teilweise kann man sich auf der Website der Kirchgemeinde auch den Liedtext herunterladen oder die Konfirmation rückwirkend schauen.

Straberg ergänzt: «Die Audios werden auch von Menschen gehört, die sonst eher weniger in den Gottesdienst gehen würden.» Insgesamt sei der persönliche Kontakt wichtig und daher habe man ausser den Gottesdiensten wenig ins Digitale verlegt.

Der Pastoralraum Region Brugg-Windisch wiederum setzte intensiv auf Online-Angebote. Seelsorgerin Dorothee Fischer erklärt:

Seelsorgerin Dorothee Fischer des Pastoralraums Region Brugg-Windisch. Bild: san (3. Februar 2021)

«Menschliche Gemeinschaft gehört zur DNA der Kirche. Mit dem Lockdown vor einem Jahr mussten wir sozusagen vieles neu erfinden.»

Von März bis Mai 2020 wurden beispielsweise mehrmals pro Woche eine Eucharistiefeier aus der Kirche Windisch gestreamt und kleine Gottesdienste aufgenommen. Insgesamt feierten jeweils 40 bis 70 Menschen mit.

Seit dem Sommer wird dreimal pro Woche ein spiritueller Impuls auf die Website geladen. Für den Religionsunterricht wurde zudem ein Blog kreiert und Filme mit biblischen Geschichten gestaltet. Auch die Facebook- und Twitter-Seite des Pastoralraums seien regelmässig mit News und Anregungen bestückt worden. Man sei aber «hybrid» unterwegs, sagt Fischer. Die spirituellen Impulse werden darum zum Beispiel auch per Post verschickt.

Die reformierte Kirchgemeinde Bözen entschied sich bewusst dagegen, ganze Gottesdienste zu streamen. Pfarrerin Katharina Thieme führt seit dem ersten Lockdown einen Instagram-Account:

«Der Vorteil von Instagram ist, dass sich Beiträge und Inputs schnell und unkompliziert veröffentlichen lassen und dass wir auch die jüngeren Menschen aus unserer Gemeinde damit erreichen.»

Mit kurzen, mutmachenden oder nachdenklichen Inputs habe man mit der Gemeinde verbunden bleiben wollen. «Die ‹Filmli›, die wir auf der Website und auf Instagram publiziert haben, haben durchaus Anklang gefunden. Positiv daran ist auch, dass dadurch neue Verbindungen auch über die Gemeindegrenzen hinaus entstanden sind.»

Bei Social Media stösst man an seine Grenzen

Social Media ist bei den anderen Kirchengemeinden eher ein umstrittenes Thema. Die reformierte Kirchgemeinde Rein betreibt einzig für die Streams einen Youtube-Kanal. Matthijs van Zwieten de Blom sagt: «Die Präsenz der Kirche und ihrer Mitarbeitenden auf Social Media ist wichtig. Da geschieht kollegialer Austausch und Vernetzung weltweit, und es gibt Auseinandersetzung mit nichtkirchlichen Menschen, die sich auch auf solchen Plattformen bewegen.» Aber:

«Die digitale Welt kennt keine geografischen Grenzen. Die realen Kirchgemeinden schon.»

Das kirchliche Leben eines ländlichen Orts wie Rein werde sich nicht so bald voll ins Internet verlegen lassen. Die Vorstellung, dass Livestreams auch in Namibia gesehen werden könnten, reize zwar, die erste Adresse seien aber die Leute vor Ort.

Auch Christine Straberg (Bözberg-Mönthal) findet: «Kirche soll da präsent sein, wo sie gebraucht wird.» Es gebe Menschen, die in Social Media Nähe und Austausch, vielleicht auch Spiritualität suchen und finden. Aber: «Es gibt da von verschiedenen Kantonalkirchen schon gute Angebote, daher müssen wir als kleine Kirchgemeinde da nicht auch noch etwas auf die Beine stellen.» Für ihre Kirchengemeinde sei die physische Präsenz «im Dorf» wichtiger. Rolf Zaugg von der reformierten Kirche Brugg ergänzt:

«Die Social-Media-Präsenz sollte auch handwerklich gut gemacht sein. Wir, als Kirchengemeinde, können das eher nicht leisten, ein solcher Auftritt ist eher Aufgabe von Kantonalkirchen.»

Im Gegensatz dazu setzt der Pastoralraum Region Brugg-Windisch gleich auf verschiedene soziale Netzwerke: So gehören neben Youtube auch Twitter, Instagram und Facebook zu seinen Kanälen. Dorothee Fischer sagt: «Es braucht sicher eine Präsenz der Kirche in Social Media. Dies haben wir in einem kleinen Umfang realisiert.» Allerdings sei das Feld so riesig, dass sich die einzelne Kirchgemeinde entscheiden müsse, in welchen Bereich sie investieren will.

Es brauche Know-how, Erfahrung und Zeitressourcen, um Social Media aktuell zu halten. «Da stossen wir aktuell an unsere Grenzen.» Trotzdem stellt Fischer klar: «In Zukunft muss die Kirche auch auf Social Media noch mehr wahrgenommen werden, sonst verliert sie immer mehr an Zuspruch.»

Direkte Begegnungen sind für gewisse Kirchengänger alternativlos

Hat die reformierte und katholische Kirche nun durch Corona einen Modernisierungsschub erlebt? Gemäss Rolf Zaugg (Brugg) ist dies nicht der Fall: «Das kirchliche Angebot lebt von der Unmittelbarkeit, von der persönlichen Gegenwart von Seelsorgerin und Ratsuchenden, von der feiernden Gottesdienstgemeinde, von Diskussionen im Unterricht.» Digitale Angebote könnten höchstens Ergänzung sein, kein Ersatz.

Dies sieht Christine Straberg (Bözberg-Mönthal) ähnlich. «Es wird wieder Anlässe brauchen, bei denen sich die Menschen physisch begegnen können.» Und weiter:

«Die Attraktivität unserer Angebote liegt in der persönlichen Begegnung.»

Diese seien nicht unmodern, darum stelle die Online-Ergänzung auch keine Modernisierung dar. Was sich aber bestimmt verändert habe, sei die Wahrnehmung der Kirche im digitalen Raum.

Maximal 50 Personen sind mittlerweile in Gottesdiensten erlaubt. Kurz nach Pfingsten 2020 waren die Bänke der reformierten Kirche Bözen leer. Bild: Sandra Ardizzone (3. Juni 2020)

Dem widerspricht Katharina Thieme (Bözen): «Unsere Kirchengemeinde hat im letzten Jahr durchaus einen digitalen Schub erlebt.» Das gelte nicht nur für Social Media, auch Kontakte über Whatsapp und E-Mail hätten zugenommen sowie die Besuche auf der Website. Gemäss Thieme sehnen sich aber viele Leute in der Gemeinde – egal, welchen Alters – nach gemeinschaftlichen Aktivitäten. Manches davon werde in der nächsten Zeit wiederaufleben und bei dieser Gelegenheit den neuen Gegebenheiten angepasst. Thieme:

«Das bietet die Chance, Angebote neu aufzugleisen, zum Teil durchaus auch unter Einbindung der neuen Medien. Von daher hat es sicher einen Modernisierungsschub in der Kirche gegeben und das ist durchaus positiv.»

Auch Dorothee Fischer (Brugg-Windisch) findet, dass die Verschiebung Richtung Digitalisierung der Kirche sehr gutgetan habe, weil man sich mit der Technik und den Bedürfnissen der Menschen in diesen Kanälen mehr beschäftigt habe. «Die heutigen Menschen haben aber ein sehr grosses Angebot im digitalen Bereich, sie wollen gute Qualität.» Als lokale Kirche ein qualitativ hochstehendes Angebot zu schaffen, sei jedoch kaum möglich. Der Pastoralraum prüfe aber laufend neue Möglichkeiten und probiere aus, etwa Bibelgesprächsabende als Video-Gespräch.

Matthijs van Zwieten de Blom (Rein) ergänzt: «Die Kirche und ihre institutionellen Repräsentantinnen haben sicher in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt über digitale Kommunikation. Vor einem Jahr hatte ich noch keine Ahnung von Zoom, kaum Ahnung von Video-Technik. Heute gehe ich ziemlich versiert mit all diesen Techniken um.»

Es gebe auch Leute, die die Online-Angebote anschauen, aber früher nie in die Kirche kamen. Ausbaufähig seien die interaktiven Online-Angebote wie der Chat während des Livestreams. Van Zwieten de Blom:

«Solche Vorschläge stossen bisher auf wenig Resonanz. In breiten Kreisen der kirchlich interessierten Bevölkerung – nicht aber im Pfarrteam – herrscht eine gewisse Zurückhaltung gegenüber diesen neuen Methoden der Kommunikation. Für viele scheint die direkte Begegnung alternativlos.»

Modernisierung dürfte aber nie Selbstzweck sein. Es gehe immer darum, den Auftrag aus dem Evangelium zu erfüllen. «Daran muss die Kirche sich messen, nicht am Grad ihrer Modernisierung, so verlockend die digitale Welt auch ist.»