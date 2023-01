Lupfig: Eine Petition soll den Dorfladen Volg in Scherz retten

Detailhandel Was es jetzt braucht, damit die Landi den Volg in Scherz Ende April nicht schliesst Nachdem die Landi Maiengrün das Dorfladen-Aus im Lupfiger Ortsteil angekündigt hat, ist ein Schreiner-Werkmeister aktiv geworden. Zusammen mit Gleichgesinnten hat er eine Petition für den Erhalt des Geschäfts lanciert und sammelt derzeit Unterschriften. Claudia Meier Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Der Volg-Laden im Dorfzentrum von Scherz ist für die Bevölkerung ein Treffpunkt. Bild: zvg

Aus wirtschaftlichen Gründen will die Landi Maiengrün, die den Volg Scherz seit 2008 betreibt, den Dorfladen per Ende April schliessen. Seit dieser Ankündigung kurz vor Weihnachten sind zahlreiche Gespräche geführt worden. Am 4. Januar hat Schreiner-Werkmeister Kurt Rey mit einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern eine Petition lanciert. Ein entsprechender Unterschriftenbogen wurde kürzlich an alle Haushaltungen im Lupfiger Ortsteil Scherz verteilt.