Bözen: Warum der Volg sonntags die Entsorgungsecke absperrt

Detailhandel Warum der Volg in Bözen sonntags die Entsorgungsecke im Laden absperrt In dieser Filiale an der Hauptverkehrsachse über den Bözberg sind leere PET-Flaschen am Sonntag neu an der Kasse abzugeben. Der Grund dafür ist laut Volg das Verschieben des Postmoduls. Claudia Meier Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die Volg-Filiale in Bözen steht seit der Integration der Postagentur im 2016 jeweils am Sonntag offen. Claudia Meier (13. März 2022)

Es ist ein Kommen und Gehen bei der Volg-Filiale in Bözen: Vor allem am Sonntag, wenn die umliegenden Lebensmittelgeschäfte geschlossen sind, lockt der Laden viel Kundschaft an.

Doch neuerdings können dann keine leeren Milch- und PET-Flaschen mehr in den Behältern an der Wand deponiert werden. Die Ecke ist mit einem rot-weissen Plastikband abgesperrt. Davor stehen Körbe mit Säckchen voller Ostersüssigkeiten. Auf einem weissen Schild wird die Kundschaft gebeten, die Flaschen an der Kasse abzugeben.

Seit März 2022 ist die Entsorgungsecke für leere Milch- und PET-Flaschen an den Sonntagen abgesperrt. Claudia Meier (13. März 2022)

Was soll diese Massnahme? Das Verkaufspersonal verrät, dass die Ecke abgesperrt sei, weil die Verkaufsfläche 8 Quadratmeter zu gross sei, um am Sonntag den Laden zu öffnen. In der Volg-Filiale in Bözen wurden die Öffnungszeiten im Jahr 2016 auf sieben Tage ausgeweitet. Damals schloss die Post ihre Geschäftsstelle im Dorf und der Volg integrierte im Rahmen des Ladenumbaus eine Postagentur.

Getränkeregale haben die Postagentur verdrängt

Das Geschäft in Bözen ist der einzige Laden im Kanton, der von der Volg Detailhandels AG betrieben wird und sonntags geöffnet ist. Möglich wurde der zusätzliche Arbeitstag, weil es sich um eine Verkaufsstelle handelt, die an einer Kantonsstrasse mit starkem Reiseverkehr liegt und über eine Tankstelle verfügt.

So ist es in der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz und in der dazugehörenden Wegleitung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) festgehalten. In der Seco-Checkliste für Nacht- und Sonntagsarbeit in Tankstellenshops steht, dass die Brutto-Verkaufsfläche gemäss den offiziellen Bauplänen 120 Quadratmeter nicht überschreiten darf.

Die Umsätze in der Filiale in Bözen entwickeln sich seit der Einführung des Sonntagsverkaufs im 2016 laut Volg «sehr erfreulich». Claudia Meier (25. April 2017)

Doch warum ist nun die Entsorgungsecke abgesperrt? Volg-Sprecherin Tamara Scheibli sagt, nach «der kürzlich erfolgten Verschiebung des Postmoduls direkt an die Kasse konnte Verkaufsfläche gewonnen werden». Seit März werde sonntags neu ein kleiner Bereich abgesperrt, «um die gesetzlich vorgeschriebene maximale Verkaufsfläche von 120 Quadratmetern einzuhalten».

Davon sei auch die PET-Entsorgung betroffen. Es ist fast ein Jahr her, seit das Postmodul Ende April 2021 an die Kasse verschoben wurde. An dessen Stelle wurden Getränkeregale aufgebaut.

Entsorgungsbereich zählt nicht zur Verkaufsfläche

Als Verkaufsfläche zählen gemäss der Seco-Checkliste die Kundenbereiche mit Kassenzone, Regalen und Kühlregalen. Sprecherin Sandra Olar vom Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) erklärt:

«Die Verkaufsfläche kann durch den Verkaufsbetrieb an Sonntagen auf 120 Quadratmeter reduziert werden, damit diesbezüglich der Checkliste entsprochen wird.»

Die grossen Landi-Agrola-Betriebe haben beispielsweise eine Trenntüre, mit der die Fläche des gesamten Landi-Bereichs sonntags auf den Top-Shop-Bereich reduziert werde.

Da das Shop-in-Shop-Angebot der Post laut der DVI-Sprecherin nicht zur Verkaufsfläche gehört, wurde mit den vor einem Jahr montierten Getränkeregalen die Verkaufsfläche im Volg Bözen also tatsächlich vergrössert.

Der Entsorgungsbereich hingegen muss gemäss Seco-Checkliste nicht zur Verkaufsfläche gerechnet und demnach auch nicht abgesperrt werden. Volg versucht hier also mit einem Trick, die Vorgaben für den Sonntagsverkauf zu erfüllen. Warum diese «Massnahme» zehn Monate nach der Postmodul-Verschiebung realisiert wurde, kann die Volg-Sprecherin nicht genau erklären.

