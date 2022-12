Coop schliesst Standort am Bahnhof Brugg auf der Windischer Seite

Detailhandel Coop schliesst seinen Standort am Bahnhof Brugg auf der Windischer Seite Am Freitag, 16. Dezember, hat der Coop im Pavillon zum letzten Mal geöffnet. Was danach hierhin kommt, steht noch nicht abschliessend fest. Klar ist hingegen, wie es für die betroffenen Mitarbeitenden weitergeht. Deborah Bläuer 15.12.2022, 05.00 Uhr

Was mit dem Pavillon beim Brugger Bahnhof auf der Windischer Seite passiert, ist noch unklar. Claudia Meier (9. Dezember 2022)

Plakate künden es an: Am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr schliesst der Coop seine Türen beim Brugger Bahnhof auf der Windischer Seite für immer. Dean Fuss, Sprecher des Unternehmens, erklärt: «Die Schliessung der Verkaufsstelle erfolgt mit Ablauf des Mietvertrags.»

2017 hatte Coop die schweizerische Aperto-Gruppe übernommen, entsprechend kam eine Coop-Filiale in den Pavillon. Einige Zeit, bis Januar 2021, hatte der Detailhändler für diesen Standort keine Betriebsbewilligung mehr, stand aber dennoch offen.

Coop will keine neue Filiale beim Bahnhof eröffnen

Eine neue Filiale beim Bahnhof zu eröffnen, kommt für das Unternehmen aktuell nicht in Frage. Coop sei mit dem Supermarkt auf dem Campus, der sich in unmittelbarer Nähe befinde, sowie der Verkaufsstelle Coop to go auf der anderen Gleisseite bestens aufgestellt, sagt Fuss. Die drei betroffenen Mitarbeitenden würden innerhalb der Coop-Gruppe weiter beschäftigt.

Der 2008 errichtete Pavillon gehört den SBB, die auf Anfrage mitteilen, es sei noch unklar, ob er stehen bleibe oder nicht. Laut Sprecherin Sabrina Schellenberg werde geprüft, wie die Örtlichkeit für die Parkierung von Velos genutzt werden könne. Ein Bike-Loft (Anmerkung der Redaktion: eine automatisierte Fahrradparkanlage) gehöre zum Kreis der Lösungen, die evaluiert würden.