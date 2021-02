Demokratischer Grundsatz Wer darf die Tonträger von politischen Versammlungen anhören? SVP-Politiker kritisiert Stadtschreiber In Brugg wirft SVP-Ortsparteipräsident Stefan Baumann dem Stadtschreiber Verzögerungstaktik vor, weil er erst nach zwei eingeschriebenen Briefen einen Tonträger der Einwohnerratssitzung abhören konnte. Das wirft grundsätzliche Fragen auf. Claudia Meier 06.02.2021, 06.05 Uhr

Die Brugger Einwohnerratssitzung findet wegen Corona seit letztem Juni im Campussaal Brugg-Windisch statt. Bild: Britta Gut

(19. Juni 2020)

Stefan Baumann, Einwohnerrat und Präsident der SVP-Ortspartei Brugg, hat sich an der Einwohnerratssitzung von vergangener Woche im Campussaal darüber geäussert, dass ihm der Zugang zu den Tonträgern von der Sitzung vom 23. Oktober vom Stadtschreiber verwehrt worden sei. In Anbetracht der Brisanz von Voten unter anderem hätten Mitglieder des Einwohnerrats der SVP-Fraktion «menschenverachtende» Praktiken vorgeworfen, verlangten Baumann und Fraktionspräsident Patrick von Niederhäusern mit einem eingeschriebenen Brief die Sicherung der Tonbandaufnahmen sowie eine Kopie der Sprachaufzeichnung.