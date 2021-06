Brugg: Erste Samariterübung seit dem Lockdown begeistert

Das geht unter die Haut Ob Finger ab, Wespenstich oder Sturz vom Palettenturm – die Brugger Samariter sind auf alles vorbereitet Mit einem herausfordernden Postenparcours nahm der Samariterverein Brugg nach der Pandemie-Pause seinen Übungs- und Schulungsbetrieb wieder auf. Die AZ war live mit dabei. Ina Wiedenmann 21.06.2021, 05.00 Uhr

Die erste Übung seit der Pandemie zeigt: Die Brugger Samariter haben nichts verlernt. Ina Wiedenmann

Ein Mann stürzt direkt am Bahngleis vom Velo und bleibt liegen. 100 Meter davon entfernt steht ein Jugendlicher mit grossflächig blutender Wunde mitten durchs Gesicht. Um die Ecke türmen sich Paletten meterhoch – davor liegt ein Junge auf dem Rücken, er bewegt sich nicht mehr. Ein Mann lehnt inmitten des Industrieareals an einem Betonteil. Eine Wespe hat ihn gestochen. Und fast versteckt krümmt sich ein junger Mann. Er hält sich die Hand – mehrere Finger liegen am Boden.

Finger – natürlich keine echten – liegen am Boden. Ina Wiedenmann

Heikle, blutrünstige, gar lebensgefährliche Situationen warteten auf 25 Mitglieder der Samaritervereine Brugg und Umiken an ihrem Übungsabend in Areal der CreaBeton in Brugg. Wo viele Menschen eher zögern würden, greifen Samariterinnen und Samariter beherzt zu und kümmern sich gezielt und fachmännisch um Verletzte. Sie wissen, was zu tun ist. Dafür trainieren sie an Situationen wie diesen.

Seit März 2020 waren keine Übungen mehr möglich

Rita H. Steiger, Präsidentin des Samaritervereins Brugg, organisierte zusammen mit den Kursleiterkolleginnen den Postenparcours für die Samariterinnen und Samariter von Brugg und Umiken.

Präsidentin Rita H. Steiger freut sich, dass der Betrieb wieder losgehen kann. Ina Wiedenmann

Seit März 2020 waren keine regulären Vereinsübungen mehr möglich. Im Jahr 2019 – das Jahr des Brugger Stadtfestes - war der Verein 1200 Stunden im Einsatz, vergangenes Jahr dagegen nur 200 Stunden. Steiner sagt:

«Jetzt können die Mitglieder ihre Kenntnisse wieder anbringen und üben.»

Die Vereinspräsidentin führt aus: «Normalerweise machen wir im Juni mit den Samaritern der Region die Habsburger Sternmarschübung. Wegen Corona ist das aber nicht möglich.»

Hände desinfizieren und Maske anziehen

An diesem Übungsabend können sich die Mitglieder jedoch wieder gut auf zukünftige Veranstaltungen vorbereiten. Sie teilt die Mitglieder in fünf Gruppen ein, die sich an den einzelnen Posten verteilen. Sie wissen, was sie zu tun haben, wenn sie Verletzte behandeln: Hände desinfizieren, Handschuhe und Maske anziehen.

Rita H. Steiger (2. v.r.) teilt die Teams ein. Ina Wiedenmann

Zurück zu den Verletzten: Der Velofahrer wird am Unfallort vom Samariterteam angesprochen, vorsichtig abgetastet und aufgesetzt. Anschliessend fixieren sie seinen verletzten Arm und informieren seine Frau. Sie wird den Verletzten abholen.

Der Arm des verunfallten Velofahrers wird fixiert. Ina Wiedenmann

Der Jugendliche mit der Gesichtsverletzung macht einen tapferen Eindruck. Er erzählt den Samaritern von seiner Lehre, während sie das entsprechende Verbandsmaterial auswählen und seine Wunde versorgen.

Der Junge mit der Gesichtsverletzung macht einen tapferen Eindruck. Ina Wiedenmann

Gestürzter Junge spürt seine Beine nicht

Dem Jungen vor dem Palettenturm geht es dagegen nicht gut. Der Rücken tut ihm weh und er spürt seine Beine nicht. Er redet kaum. Sie alarmieren einen Hubschrauber, der ihn schnellstmöglich ins Spital bringen soll. Sie legen ihm einen Halskragen an, lagern ihn um und legen eine Rettungsdecke über ihn.

Dem Jungen, der vom Palettenturm gestürzt ist, geht es nicht gut. Ina Wiedenmann

Auch dem Mann mit dem Wespenstich wird geholfen. Ein Notfallset verhindert eine allergische Reaktion und Schlimmeres.

Ein Nofallset verhinderte eine allergische Reaktion auf den Wespenstich. Ina Wiedenmann

Finger werden ins Spital mitgenommen

Zu guter Letzt zu den Fingern, die nach wie vor am Boden liegen. Der junge Mann, dem sie gehören, wird vorsichtig auf den Boden gelegt, weich gelagert und verbunden. Die Finger werden gekühlt, verpackt und ins Spital mitgenommen.

Die amputierten Finger wurden vor Ort fachmännisch verpackt. Ina Wiedenmann

Das wars. Die Übungen sind zu Ende. Alle Teams haben die Verletzten an den jeweiligen Stationen sehr gut versorgt. Zum Nachweis erhalten sie ein Blatt mit Smilies, das ihnen die Qualität ihrer Arbeit aufzeigt. Die Verwundeten stehen alle wieder auf, schminken sich ab und waschen ihre Wunden weg. Der «verletzungsintensive» Abend endet entspannt bei einem Imbiss und anregenden Gesprächen unter den Samaritern. Rita H. Steiger lächelt. Sie ist froh darüber, dass sämtliche Mitglieder immer noch genau wissen, worauf es ankommt, wenn ein Einsatz ansteht.