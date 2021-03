Coronakrise Für diesen Brugger ist Vertrauen die einzig gültige Währung in einer Pandemie Der ehemalige Unternehmer Richard Fischer wurde am Freitag nach dem Besuch auf dem Bundesplatz verhaftet, nachdem er wiederholt das Gespräch mit den Parlamentariern gefordert hatte. Es folgte eine Hausdurchsuchung im Aargau. Nun will er seine Pistole zurück. Claudia Meier 23.03.2021, 05.00 Uhr

Richard Fischer gibt Co-Parteipräsidentin Mattea Meyer von der SP am Montagnachmittag, 15. März, Blumen für den Bundesrat mit. Bild: zvg

Der ehemalige Bauunternehmer Richard Fischer aus Brugg bezeichnet sich in den sozialen Medien seit Jahren als Freidenker mit sozialliberalem Gedankengut und als Kämpfer gegen korrupte Machenschaften sowie ökologischen Irrsinn. Alle paar Jahre setzt er sich – meist medien- und publikumswirksam – in Szene: Sei es als Teil des Bürgerforums «Ein neues Gesicht für Brugg», als widerspenstiger Kleinaktionär an der Generalversammlung der Credit Suisse, als Kritiker des Verteidigungsdepartements, das für 558 Millionen Franken rund 2200 Duro-Lastwagen nachrüsten wollte, als Stadtammann-Kandidat in Brugg oder wie vergangene Woche bei Auftritten auf dem Bundesplatz in Bern.